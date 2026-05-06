Cae “Don Ramón”, líder de Los Linos en Morelos: operativo dejó dos agentes de la SSPC lesionados y un criminal abatido

"Don Ramón" fue ubicado junto a uno de sus principales operadores. Foto: X/@OHarfuch

Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de la célula delictiva de “Los Linos”, fue detenido junto a cuatro integrantes en una operación encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Morelos.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que durante la operación un agresor falleció y dos agentes de la corporación resultaron heridos, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

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En la acción también fue arrestado Carlos “N”, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores de “Don Ramón”.

“Los Linos”, grupo criminal dedicado a la extorsión y trasiego de drogas

Harfuch informó que la célula delictiva está relacionada con diversas actividades delictivas como la extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y hechos de violencia en distintos municipios de Morelos, así como al trasiego de droga a Estados Unidos.

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Los sitios a los que principalmente envían los cargamentos de narcóticos al país del norte son San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

Foto: X/@OHarfuch

Omar García Harfuch informó que las operaciones en la zona continúan, por lo que será en las próximas horas en las que brindarán más datos al respecto.

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Han asegurado narcolaboratorios relacionados con “Los Linos”

Este grupo criminal ha sido detectado por sus intentos de controlar diversas zonas del estado de Morelos. Sus actividades no solo se limitan al envío de drogas o la comisión de delitos, sino que también se han detectado narcolaboratorios que serían operados por sus integrantes.

Uno de los últimos hallazgos ocurrió en octubre de 2025 en el municipio de Yautepec, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos detectaron las instalaciones en terrenos agrestes del Camino a Rancho Las Iguanas, en la localidad de Granjas Agrícolas.

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El laboratorio clandestino contaba con varias hectáreas de extensión con capacidad para producir una tonelada de metanfetamina al mes.

Presuntos aliados de “La Unión Tepito”

Los residuos eran vertidos en la naturaleza (SSPC Morelos)

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la SSPC Morelos, compartió que en la zona donde se detectó el laboratorio clandestino es una “zona donde opera un grupo delictivo con presencia en Jiutepec y en Yautepec de Los Linos”.

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En enero pasado, el funcionario también informó que se detectó una presunta alianza entre Los Linos y la Unión Tepito, célula delictiva originaria de la Ciudad de México que tiene como principal centro de operaciones la zona centro.

*Información en desarrollo...

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