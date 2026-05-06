México

Cae “Don Ramón”, líder de Los Linos en Morelos: operativo dejó dos agentes de la SSPC lesionados y un criminal abatido

El grupo delictivo está relacionado con la extorsión y el trasiego de drogas a los Estados Unidos

Guardar
Detenidos Los Linos en Morelos
"Don Ramón" fue ubicado junto a uno de sus principales operadores. Foto: X/@OHarfuch

Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de la célula delictiva de “Los Linos”, fue detenido junto a cuatro integrantes en una operación encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Morelos.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que durante la operación un agresor falleció y dos agentes de la corporación resultaron heridos, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

PUBLICIDAD

En la acción también fue arrestado Carlos “N”, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores de “Don Ramón”.

“Los Linos”, grupo criminal dedicado a la extorsión y trasiego de drogas

Harfuch informó que la célula delictiva está relacionada con diversas actividades delictivas como la extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y hechos de violencia en distintos municipios de Morelos, así como al trasiego de droga a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Los sitios a los que principalmente envían los cargamentos de narcóticos al país del norte son San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte.

Detenidos en Morelos de Los Linos
Foto: X/@OHarfuch

Omar García Harfuch informó que las operaciones en la zona continúan, por lo que será en las próximas horas en las que brindarán más datos al respecto.

Han asegurado narcolaboratorios relacionados con “Los Linos”

Este grupo criminal ha sido detectado por sus intentos de controlar diversas zonas del estado de Morelos. Sus actividades no solo se limitan al envío de drogas o la comisión de delitos, sino que también se han detectado narcolaboratorios que serían operados por sus integrantes.

Uno de los últimos hallazgos ocurrió en octubre de 2025 en el municipio de Yautepec, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos detectaron las instalaciones en terrenos agrestes del Camino a Rancho Las Iguanas, en la localidad de Granjas Agrícolas.

El laboratorio clandestino contaba con varias hectáreas de extensión con capacidad para producir una tonelada de metanfetamina al mes.

Presuntos aliados de “La Unión Tepito”

Este sería el grupo criminal detrás del laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Morelos
Los residuos eran vertidos en la naturaleza (SSPC Morelos)

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la SSPC Morelos, compartió que en la zona donde se detectó el laboratorio clandestino es una “zona donde opera un grupo delictivo con presencia en Jiutepec y en Yautepec de Los Linos”.

En enero pasado, el funcionario también informó que se detectó una presunta alianza entre Los Linos y la Unión Tepito, célula delictiva originaria de la Ciudad de México que tiene como principal centro de operaciones la zona centro.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Los LinosMorelosdetenidosextorsióntráfico de drogasSSPCNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Afición de Tigres estalla contra Marcelo Flores en la semifinal de Concachampions

Errores en la toma de decisiones y poca precisión ofensiva marcaron la actuación de Flores

Afición de Tigres estalla contra Marcelo Flores en la semifinal de Concachampions

Euro hoy en México: cotización de apertura del 6 de mayo

La moneda europea ha registrado un retroceso respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización de apertura del 6 de mayo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de mayo? retrasos en la estación Rosario

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de mayo? retrasos en la estación Rosario

David Faitelson respalda a Amaury Vergara tras desacuerdo en la concentración de jugadores de la Selección Mexicana

El dueño de Chivas volvió a llamar a sus jugadores para que concentraran con el club Rojiblanco

David Faitelson respalda a Amaury Vergara tras desacuerdo en la concentración de jugadores de la Selección Mexicana

Qué pasa con las deudas que deja un fallecido: ¿Los herederos tienen que pagar?

Las obligaciones financieras del difunto pueden afectar el reparto de bienes entre los herederos, y existen escenarios especiales según el tipo de crédito y la existencia de seguros

Qué pasa con las deudas que deja un fallecido: ¿Los herederos tienen que pagar?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan siete cuerpos en Tepezalá: Fiscalía de Aguascalientes identifica a seis víctimas

Hallan siete cuerpos en Tepezalá: Fiscalía de Aguascalientes identifica a seis víctimas

De Alejandro Flores Cacho a “El Tololoche”: 5 narcopilotos del brazo aéreo del Cártel de Sinaloa

De restaurantes a clubes: las empresas que Alejandro Flores Cacho y su esposa usaron para lavar dinero del Cártel de Sinaloa

Markitos Toys niega haber recibido dinero o favores por apoyar a Rubén Rocha Moya en campaña: “Fue de corazón”

Abogado de ‘El Chapo’ Guzmán niega haber transmitido mensajes a ‘Los Chapitos’ desde prisión

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal reaparece en redes sociales como “El Forajido” y publica misteriosas fotos

Christian Nodal reaparece en redes sociales como “El Forajido” y publica misteriosas fotos

Con albures y memes, así celebra ARMY la llegada de BTS a México

Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro, fue hospitalizada de emergencia: este es su estado de salud

Alana Flores rompe el silencio y revela que no descarta pelea con Millica

El Borrego Nava destapa detalles de su relación con Marichelo, quien ahora está divorciándose de Jorge D’Alessio

DEPORTES

Afición de Tigres estalla contra Marcelo Flores en la semifinal de Concachampions

Afición de Tigres estalla contra Marcelo Flores en la semifinal de Concachampions

David Faitelson respalda a Amaury Vergara tras desacuerdo en la concentración de jugadores de la Selección Mexicana: “Tiene toda la razón”

Amaury Vergara rompe con la Selección Mexicana: Chivas retira a sus convocados tras polémico permiso a Toluca

Selección de Australia adelanta su preparación para el Mundial 2026

Este es el jugador de América que el Piojo Herrera quiere sumar al Atlante