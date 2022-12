El Escorpión Dorado denunció en redes sociales haber probado una hamburguesa de pollo crudo en famosa cadena de comida

Alex Montiel quien interpreta al "Escorpión Dorado" compartió en redes su molestia porque KFC le vendió uno de sus productos que estaba mal preparado. (Instagram/goldenescorpion/mikepazphoto)

Alex Montiel, intérprete del Escorpión Dorado, compartió a través de su cuenta de Twitter una imagen nada apetitosa de un producto de las grandes empresas de comida rápida, una hamburguesa de pollo frito de la compañía transnacional Kentucky Fried Chicken (KFC) que contenía carne cruda. El youtuber explicó que se dio cuenta del estado en el que estaba su comida después de haberle dado una mordida.

El también conductor mexicano de 41 años mostró las imágenes de la hamburguesa de pollo, mismas que causaron repulsión entre los seguidores del hermano del Werevertumorro. Se trató de una pechuga de pollo empanizada, que si bien la textura estaba frita, la carne tenía una tonalidad rosa, que indicaba que le hacía falta cocerse por más tiempo.

Asimismo, Alex Montiel dio a conocer el lugar donde compró dicho alimento y en una de las imágenes muestra su cara de descontento: “KFC CHEDRAUI AJUSCO… pondré la foto de la primer mordida que di (y que gracias a Dios no tragué) y dejaré que ustedes definan este alimento:”, señaló el exintegrante del Werevertumorro Crew.

Hamburguesa de pollo frito en estado crudo. (Twitter/@AlexMonthy)

Alex Montiel realizó la publicación en la noche del 22 de diciembre y hasta ahora la cuenta de KFC México no se ha pronunciado ante esta queja. Aunque muchos internautas han respondido al tuit del creador del personaje del Escorpión Dorado. La mayoría de ellos explican que algunas veces han pasado malos momentos debido a que la comida no está bien cocinada.

Cabe destacar que Alex Montiel es un youtuber reconocido en México por su personaje del Escorpión Dorado, que hace entrevistas a famosos en su canal, con la sección de Escorpión al volante. El canal de Peluche en el Estuche donde sube este material audiovisual cuenta con más de 9 millones de suscriptores. Uno de los videos con más vistas es el que tuvo a la actriz Karla Souza, con 24 millones de vistas.

Alex Montiel molesto por haber probado una hamburguesa de pollo frito en estado crudo. (Twitter/@AlexMonthy)

Usuarios de Twitter también compartieron sus malas experiencias con la comida de KFC

La publicación del creador de contenido se viralizó, por lo que muchas personas reaccionaron ante este hecho, muchos lo tomaron de manera cómica, mientras que otros advirtieron que no es saludable comer en este lugar de comida rápida. Los comentarios más destacados de los usuarios de Twitter al respecto de este tema son los siguientes:

“Tengo una experiencia similar con esta misma sucursal, qué bueno que te diste cuenta a tiempo! Pero secundo el montón de quejas, porque no me quiero morir la próxima vez que pida unas KeTiras; KFC me encanta, posiblemente el que más, pero eso del pollo medio vivo también me ha pasado alguna vez; La última vez que comí pollo de KFC me hizo daño. Entre dolor estomacal y náusea, la libré. Fue en el KFC de Génova (Zona Rosa), “Me prometí a mí mismo nunca más consumir sus productos. Qué bueno que no te comiste ese bodrio” y “Me pasó exactamente lo mismo, reclame a @KFC_MEXICO, me llamaron como 5 veces, me prometieron un descuento y hasta pasar a la cocina de una sucursal y después de medio año ni una ni otra cosa”, se lee en los comentarios.

La última vez que comí pollo de KFC me hizo daño. Entre dolor estomacal y náusea, la libré. Fue en el KFC de Génova (Zona Rosa). Me prometí a mí mismo nunca más consumir sus productos. Qué bueno que no te comiste ese bodrio. — ULISES (@JorgeGA2016) December 23, 2022

El famoso Escorpión Dorado también respondió comentarios de las personas y reveló que “KFC Chedraui Ajusco, sí! Están de la ching*da”, declaró. Además agregó que de joven le dio salmonelosis por consumir comida cruda, por lo que estaba enojado por haber sido atendido de esa manera. Finalmente, uno de los internautas también bromeó sobre la situación, y le indicó que era término medio, a lo que Alex Montiel respondió: medio vivo.

