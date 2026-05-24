“Cromática”: Pilar Fernández lleva el flamenco mexicano a una nueva dimensión artística

La bailaora y coreógrafa regiomontana presenta una propuesta escénica que explora la transformación emocional, la identidad y la evolución del flamenco contemporáneo

La bailaora, coreógrafa y maestra mexicana Pilar Fernández continúa consolidando su trayectoria dentro del flamenco contemporáneo con “Cromática”, una propuesta escénica que representa uno de los momentos más sólidos y personales de su carrera artística.

A través de esta obra, la creadora regiomontana profundiza en temas como la transformación, la permanencia de la identidad y las emociones humanas, utilizando el flamenco como un lenguaje capaz de conectar distintos estados internos.

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Originaria de Monterrey, Nuevo León, Pilar Fernández creció rodeada de música flamenca gracias a una familia de guitarristas y artistas que marcaron desde su infancia el vínculo con este género.

Desde los 11 años comenzó su formación profesional y posteriormente complementó sus estudios tanto en México como en España con importantes figuras del flamenco.

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“Mi papá y sus hermanos se dedicaban al flamenco en México y España. El flamenco estuvo presente en todas las etapas de mi vida”, compartió la artista sobre el origen de su pasión por esta disciplina.

Una trayectoria que cruza fronteras

A lo largo de los años, Pilar Fernández ha construido una carrera sólida en escenarios nacionales e internacionales, participando en festivales, galas y compañías especializadas en flamenco contemporáneo.

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Entre los proyectos más destacados en los que ha participado se encuentran Noche Flamenca en el Lunario del Auditorio Nacional, Gala Flamenca, We Call It Flamenco de Fever Originals y el Vancouver International Flamenco Festival.

Su trabajo también la ha llevado a presentarse en recintos emblemáticos como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Lunario del Auditorio Nacional, el Vancouver Playhouse, el Miami Dade County Auditorium y el Teatro Raúl Flores Canelo, fortaleciendo así una presencia artística que ha trascendido fronteras.

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Durante 2023 y 2024, la bailaora inició además una nueva etapa internacional al integrarse a compañías de gran reconocimiento dentro del flamenco escénico: Ballet Flamenco La Rosa y posteriormente Siudy Flamenco Company.

“Estas experiencias me han permitido ampliar mi experiencia dentro de distintos contextos escénicos y tener más proyección internacional”, afirma Fernández.

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“Cromática”, una obra construida desde la emoción

La nueva propuesta artística de Pilar Fernández da continuidad a una línea creativa que comenzó a consolidarse con Interludio, obra presentada en 2019 en el Centro Nacional de las Artes y con la que fortaleció la identidad de la Compañía de Flamenco Pilar Fernández.

En aquel montaje, la artista exploró procesos internos y emociones personales a través del movimiento corporal y la estética flamenca contemporánea. Ahora, con “Cromática”, esa búsqueda evoluciona hacia una estructura escénica compuesta por fragmentos independientes que dialogan entre sí mediante la música, el color y las distintas atmósferas emocionales.

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“Cada fragmento tiene una identidad propia. La obra habla sobre la adaptación, el cambio y la permanencia de lo esencial en el ser humano”, explica la coreógrafa.

La propuesta combina fuerza, sensibilidad y distintos lenguajes musicales sin abandonar la esencia tradicional del flamenco. Para Pilar Fernández, este género continúa siendo un vehículo de expresión profundamente ligado a su propia vida.

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“El flamenco es un vehículo de expresión para mí. Se puede bailar con fuerza, con delicadeza, con alegría o con tristeza; para mí es una forma de vivir y de acompañar mi propia existencia”, comparte.

Formación artística y compromiso con nuevas generaciones

Además de su trabajo escénico, Pilar Fernández ha desarrollado una importante labor como docente. Desde 2015 ha impartido clases y cursos especializados de teoría, historia y baile flamenco para estudiantes de Latinoamérica y Estados Unidos, impulsando la formación de nuevas generaciones interesadas en este arte.

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Con “Cromática”, la bailaora mexicana reafirma su compromiso con un flamenco contemporáneo que respeta la tradición mientras expande sus posibilidades expresivas. La obra representa también una muestra del crecimiento del talento mexicano dentro de los escenarios internacionales especializados en flamenco y danza contemporánea.