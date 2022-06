Alex Montiel confesó cómo habría iniciado el choque entre Pedro Sola y “Escorpión Dorado”

Tras lo ocurrido, el conductor contó que estaba hospitalizado por una operación de cataratas. (Foto: @tiopedritosola, @goldenescorpion/ Instagram)

Alex Montiel, mejor conocido en redes sociales como Escorpión Dorado, se sinceró sobre la supuesta enemistad que Pedro Sola tiene con su irreverente personaje, esto luego de que aparentemente provocara la molestia del conductor durante su reciente visita a Ventaneando. El youtuber también confesó cómo es su relación con los demás conductores del programa de espectáculos y agradeció a Pati Chapoy por invitarlo sin restricciones.

El creador de contenido recurrió a su canal de YouTube para compartir cómo fue su experiencia al ser entrevistado, por primera vez, en el programa de espectáculos más famosos de la televisión mexicana. Decidió contar su versión debido a que, horas después de que apareció a cuadro, se desató la controversia porque supuestamente sus comentarios subidos de tono habrían causado un disgusto en el economista de profesión, quien un día después apareció en redes sociales desde la cama de un hospital.

Bajo este contexto, algunos internautas se atrevieron a señalar al Escorpión Dorado como responsable del estado de salud de Pedrito sin antes conocer por qué estaba hospitalizado. Así, Alex Montiel contó que desde su llegada al foro de TV Azteca notó que Pedro Sola se sentía incómodo con su presencia debido a que no se presentó como youtuber, sino como el Dios del Internet.

Fuera de cámaras Tío Pedrito pronunció : “No me caes bien, tu personaje no me cae bien, tú como persona me caes perfecto”. En ese momento, el hermano de Werevertumorro no comentó nada y solo continúo platicando con los demás conductores sobre las limitaciones o el giro que querían darle a la entrevista.

Sin limitaciones, Escorpión hizo varias declaraciones con su ya conocido sentido del humor, entre ellas destacó la siguiente: “¿Vamos a hablar de mayonesas? No, no hagas eso”. Dicho comentario no cayó en el agrado del economista y rápidamente Pati Chapoy cambió el rumbo de la conversación para evitar más molestias a su compañero.

Tras lo ocurrido, Alex Montiel rememoró qué podría haber dicho antes o qué acción habría provocado un choque entre su personaje y el querido conductor. Así llegó a la conclusión que la posible razón serían las declaraciones que Daniel Bisogno hizo durante su programa Escorpión Dorado al volante.

El conductor se ha visto envuelto en varias polémicas por sus declaraciones en "Ventaneando". (Foto: Instagram/@bisognodaniel)

“Según yo, cuando se le atraviesa el Escorpión en la garganta a Pedrito Sola fue cuando hice un video con Daniel Bisogno, que Daniel, ya sabemos, si en televisión dice lo que dice y le vale mad*e, pues en internet y en un lugar que es totalmente libre con la irreverencia del Escorpión dijo lo que dijo”, comentó en su videoblog.

Fue hace cuatro años cuando el polémico actor declaró en el programa: “La gente me pregunta: ‘¿Verdad que Pedrito no es gay?’ y les digo: ‘No, Pedrito es don p*to de los de toda la vida’”. Alex Montiel aseguró que en ese momento no mencionó nada al respecto porque no tenía la suficiente confianza para hacerlo, contrario a Daniel Bisogno, quien sostiene una hermandad con Pedrito.

“De repente, en algún sentido, Pedrito se molestó con el personaje y no le gustó el personaje supongo por las cosas que se dijeron ahí y por las cosas que contestó Daniel, pero entre las patas me llevó a mí, ni modo que se pelee con Daniel”, mencionó.

Durante su video también confesó que hace un tiempo Pedrito Sola se iba a subir a Escorpión Dorado al volante, sin embargo, no se logró concretar la esperada colaboración debido a que en aquel entonces no podía manejar por un problema en su pie. Incluso, expresó que ambos contaban con la aprobación de Pati Chapoy.

Por otro lado, Alex Montiel comentó que su relación con los demás conductores del programa es buena.

“Pati Chapoy, la jefaza, la que lleva el programa, la que me invitó; Daniel Bisogno, con quien me llevo increíble, compartí gira de Tenorio con él, es un tipazo; Linet Puente, con quien he compartido no sé cuántos viajes por el mundo; Ricardo siempre fue como hola y adiós porque el trabajaba Ventaneando, yo trabajaba en otras producciones; y Pedrito Sola”, dijo.

