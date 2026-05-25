Final Pumas vs Cruz Azul tendrá más de 3 mil elementos de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario

(X/ @SSC_CDMX)

La implementación de un operativo de seguridad especial marcará la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, programada para este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México. Más de 3 mil 50 elementos de seguridad pública y privada, junto con supervisores, custodiarán el evento para garantizar la protección y el orden en uno de los partidos más relevantes del año en la capital mexicana.

El operativo para la final Pumas vs Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario contempla el despliegue de más de 3 mil 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y personal privado.

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Se activará seis horas antes del partido, e incluye vigilancia en accesos, vialidades, dispositivos de tránsito, protocolos de revisión, restricciones para grupos de animación y la aplicación del Protocolo Contra Actos Discriminatorios. El dispositivo tiene como objetivo salvaguardar la integridad del público asistente y prevenir incidentes dentro y fuera del recinto.

Recursos y dispositivos de seguridad para la final Pumas vs Cruz Azul

Agentes de la policía se preparan con escudos antidisturbios para el operativo de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario ante el encuentro entre Pumas y Cruz Azul. (X/ @SSC_CDMX)

El despliegue anunciado considera la presencia de más de 3 mil 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal privado para resguardar tanto el interior como las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. A estos recursos se sumarán supervisores encargados de coordinar y verificar la aplicación de los operativos acordados para el evento.

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El plan de seguridad iniciará seis horas antes del partido. La SSC implementará un dispositivo específico para los denominados Grupos de Animación, cuyos movimientos de acceso y salida estarán sujetos a vigilancia y a un criterio de cero tolerancia. Cualquier persona que sea detectada alterando el orden será remitida de forma inmediata a las autoridades correspondientes.

Cientos de elementos de seguridad y vehículos policiales se despliegan en el Estadio Olímpico Universitario para garantizar el orden durante el partido entre Pumas y Cruz Azul, con aficionados congregados en los accesos. (X/ @SSC_CDMX)

Adicionalmente, la supervisión contempla controles en las vialidades aledañas y apoyos con dispositivos de tránsito que faciliten la llegada y la salida de los aficionados, así como la protección de peatones en los alrededores del estadio.

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Protocolos de acceso y recomendaciones para los asistentes

Las puertas del Estadio Olímpico Universitario abrirán a las 16:00 horas, tres horas antes del inicio del partido. La autoridad recomienda a los asistentes presentarse con suficiente anticipación para facilitar el ingreso y cumplir con los siguientes protocolos:

Portar el boleto electrónico y una identificación oficial vigente para mostrarla al personal de seguridad.

Atender las indicaciones de los supervisores en los accesos, pasillos y zonas de gradas.

No introducir objetos restringidos como bengalas, pirotecnia, envases de vidrio, aerosoles, cinturones distintos a los de la vestimenta o cualquier artículo que pueda considerarse riesgoso.

Tener presente que sigue vigente el Protocolo Contra Actos Discriminatorios y Ofensivos; quienes sean sorprendidos incurriendo en estas conductas serán desalojados del recinto.

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Oficiales de policía dirigen el tráfico y aseguran los accesos al Estadio Olímpico Universitario en preparación para el partido Pumas vs Cruz Azul. (X/ @SSC_CDMX)

El acceso de grupos visitantes en autobuses que lleguen realizando arengas está prohibido, aun si cuentan con boleto para el encuentro. Para los Grupos de Animación locales, la SSC implementará acompañamiento y vigilancia especial para su estadía y su salida al finalizar el evento.

Vialidades y logística en torno al Estadio Olímpico Universitario

Como parte del operativo de seguridad, el dispositivo prevé cortes temporales y desvíos en vialidades principales próximas al estadio. El operativo de tránsito contempla:

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Filtros de revisión para ingreso vehicular y peatonal en los principales accesos.

Coordinación con el transporte público para mantener el flujo normal antes y después del partido.

Cierres preventivos de calles cercanas y delimitación de zonas peatonales protegidas, procurando rutas alternas de llegada y salida.

Orientación constante por parte de elementos de tránsito tanto a automovilistas como a quienes utilizan el transporte público.

Estas acciones buscan evitar aglomeraciones y facilitar la evacuación segura de los asistentes al término del evento.

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El enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul representa uno de los partidos con mayor convocatoria y demanda de seguridad en la CDMX, lo que ha motivado un reforzamiento especial para prevenir incidentes, tomando en cuenta experiencias de finales previas en el mismo estadio. La coordinación de autoridades y clubes se considera clave para mantener el orden y la convivencia en el evento.

Se espera la asistencia de decenas de miles de aficionados, por lo que el operativo abarca prevención, atención en casos de emergencia y labores de logística para el ingreso controlado y seguro de todos los participantes. El objetivo de este despliegue es lograr que el partido se desarrolle en paz, bajo las mejores condiciones de seguridad tanto para los asistentes como para quienes circulan por la zona.

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