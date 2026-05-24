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Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ofertará el inmueble en Jalisco el próximo 28 de mayo mediante subasta a sobre cerrado; el sitio es identificado como el último refugio del líder del CJNG antes de su muerte

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De acuerdo con la convocatoria del Indep, el terreno tiene un precio de salida de 12 millones 939 mil 520 pesos, equivalentes a aproximadamente 750 mil dólares. (Crédito: Reuters)
De acuerdo con la convocatoria del Indep, el terreno tiene un precio de salida de 12 millones 939 mil 520 pesos, equivalentes a aproximadamente 750 mil dólares. (Crédito: Reuters)

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) llevará a subasta el terreno ubicado dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco, donde presuntamente se escondía Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antes de ser abatido el 22 de febrero pasado en un operativo militar, de acuerdo con la información oficial.

El inmueble forma parte de una subasta a sobre cerrado programada para el próximo jueves 28 de mayo, en la que se ofertarán 211 bienes inmuebles distribuidos en 75 lotes, entre ellos casas, locales comerciales y terrenos. La apertura de propuestas se realizará al mediodía y será transmitida en vivo a través de los canales oficiales del organismo.

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Precio de salida del terreno en Tapalpa

De acuerdo con la convocatoria del Indep, el terreno tiene un precio de salida de 12 millones 939 mil 520 pesos, equivalentes a aproximadamente 750 mil dólares. Las ofertas podrán aumentar conforme los participantes presenten sus propuestas en el proceso de puja.

Para participar, los interesados deberán entregar sus sobres entre las 10:00 y las 12:00 horas del mismo 28 de mayo en la sede del instituto, ubicada en Insurgentes Sur 1931, en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Además, se solicita una garantía de participación de 15 mil pesos.

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Así es el inmueble dentro del Country Club

El terreno cuenta con una superficie superior a los 13 mil metros cuadrados y está ubicado en una zona residencial de alto valor en Tapalpa, Jalisco, caracterizada por su entorno boscoso y desarrollo habitacional de lujo.

El terreno cuenta con una superficie superior a los 13 mil metros cuadrados. (Crédito: Reuters)
El terreno cuenta con una superficie superior a los 13 mil metros cuadrados. (Crédito: Reuters)

De acuerdo con la descripción oficial, el predio dispone de escritura y posesión legal. En la zona del inmueble se han documentado construcciones con acabados de alto nivel, incluyendo una vivienda con al menos tres recámaras y mobiliario de lujo en su interior.

En el área posterior del terreno fueron localizadas figuras religiosas talladas en piedra, con representaciones de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, elementos que formaban parte del entorno del predio durante su uso.

Un fraccionamiento vinculado a investigaciones internacionales

El Tapalpa Country Club ha sido señalado previamente en reportes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que desde 2015 lo relacionó con presuntas actividades vinculadas al CJNG, lo que derivó en cambios en la denominación y escrutinio del desarrollo inmobiliario.

La zona donde se ubica el terreno fue escenario de un operativo militar en el que, de acuerdo con información oficial, “El Mencho” perdió la vida el 22 de febrero. Tras el hecho, se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos del país, atribuidos a reacciones del grupo criminal.

Desde 2015 la OFAC relacionó al Tapalpa Country Club con presuntas actividades vinculadas al CJNG. (Crédito: Reuters)
Desde 2015 la OFAC relacionó al Tapalpa Country Club con presuntas actividades vinculadas al CJNG. (Crédito: Reuters)

Subastas de bienes vinculados al crimen organizado

El gobierno federal ha utilizado en años recientes este tipo de procesos para desincorporar bienes asegurados a organizaciones delictivas. Entre los antecedentes se encuentran propiedades relacionadas con Joaquín “El Chapo” Guzmán, que también han sido subastadas como parte de la estrategia de recuperación de activos.

En este caso, el terreno de Tapalpa se integra a una de las convocatorias más amplias del Indep en materia inmobiliaria, tanto por el número de propiedades como por el perfil de los bienes ofertados.

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