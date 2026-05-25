Yolanda Ventura, madrastra de José Ángel Bichir, habla de la recuperación del actor tras caer de un tercer piso: “Está en terapias”

Yolanda Ventura, reconocida actriz y madrastra de José Ángel Bichir, destaca la importancia del apoyo familiar en la recuperación emocional y física del joven (IG)

A poco más de dos meses del accidente que sufrió en marzo, Yolanda Ventura afirmó que José Ángel Bichir sigue en recuperación, asiste a terapias y permanece acompañado por su familia, después de la caída desde un tercer piso que lo alejó incluso de la presentación de una película en la que participa.

La recuperación del actor ha incluido operaciones, uso de férula y colocación de piezas dentales, de acuerdo con el texto fuente. Hace unas semanas también se ausentó de la presentación de El viaje de Luciano en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

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Ventura habló del estado de salud del joven cuando fue captada en un evento teatral. Ahí, además de responder sobre sus proyectos, la prensa le preguntó por José Ángel, quien sufrió el accidente en marzo de este año.

“José Ángel está muy bien, se los agradezco, está recuperándose, yo espero que cuando él quiera salir y dar información y todo, la dará, pero está bien cuidado en familia y recuperándose, está en sus terapias, claro”, dijo Yolanda Ventura.

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Yolanda Ventura, exintegrante de Parchís y actriz de telenovelas, fortalece el núcleo familiar con su presencia y apoyo tras el accidente (IG)

La familia Bichir acompaña el proceso de recuperación

La actriz de origen español dijo que ha manejado el tema con reserva por respeto al proceso emocional de José Ángel. También agradeció las muestras de cariño que, según expresó, ha recibido la familia desde el accidente.

Ventura explicó que mantiene cercanía con el joven, aunque la madre de José Ángel es Patricia Pascual. Añadió que también tiene una relación cercana con los otros hijos de Odiseo Bichir, con quien está casada desde hace nueve años.

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José Ángel Bichir no pudo participar en la presentación de la película 'El viaje de Luciano' en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (Captura de pantalla IG)

“Somos familia, estamos juntos en esto, he estado ahí, pero agradezco porque han sido una gran cantidad de muestras de afecto para toda la familia Bichir Nájera, que siempre ha estado cuidándose y apoyándose entre sí”, dijo Ventura.

La actriz sostuvo que la familia se ha mantenido unida sin importar las separaciones y que todos han acompañado al actor durante este proceso.

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El actor José Ángel Bichir asiste a terapias médicas y cuenta con el apoyo cercano de toda la familia Bichir Nájera (José Ángel Bichir / Instagram)

José Ángel Bichir no pudo acudir a la presentación de una película

José Ángel Bichir estuvo ausente de la presentación de El viaje de Luciano en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pese a que participa en esa producción, de acuerdo con el texto fuente.

En ese contexto, su tío Bruno Bichir expresó que su sobrino manifestó tristeza por no poder asistir al evento. El accidente ocurrió hace poco más de dos meses, según el texto proporcionado.

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