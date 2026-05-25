Monstera: el mejor abono natural para hacer crecer tu planta

Te contamos los pasos para lograr hojas grandes y saludables, usando métodos económicos y fáciles de aplicar para cualquier aficionado a la jardinería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La monstera, conocida por sus grandes hojas y su aspecto tropical, se ha convertido en una de las plantas favoritas para interiores en México.

Para que luzca saludable y crezca con fuerza, es fundamental brindarle los cuidados adecuados y elegir los mejores abonos naturales.

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Con una rutina sencilla y productos accesibles, es posible mantener una monstera vigorosa y llena de vida, ideal para decorar cualquier espacio.

Aprende a potenciar el desarrollo de esta favorita del hogar con consejos que marcan la diferencia en su fuerza y la belleza de sus hojas.

Cuáles son los mejores abonos naturales para hacer crecer tu planta monstera

Si deseas que tu planta crezca grande y fuerte, lo siguientes son algunos de los mejores abonos naturales para favorecer el crecimiento de la planta monstera (Monstera deliciosa), de acuerdo con el medio especializado Ecología Verde:

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Composta casera: Aporta materia orgánica, mejora la estructura del sustrato y aporta nutrientes de forma gradual.

Humus de lombriz: Es rico en microorganismos benéficos, nitrógeno, potasio y fósforo, esenciales para el desarrollo de hojas grandes y sanas.

Té de plátano: Hervir cáscaras de plátano en agua y usar el líquido como riego aporta potasio, que favorece el crecimiento y la fortaleza de la planta.

Cáscaras de huevo trituradas: Aportan calcio y ayudan a mantener el pH adecuado del sustrato, además de fortalecer la estructura celular de la monstera.

Posos de café: Mejoran el drenaje y aportan nitrógeno, aunque deben usarse en poca cantidad para evitar acidificar demasiado el sustrato.

Agua de lentejas germinadas: Contiene auxinas naturales que estimulan el crecimiento de raíces y brotes nuevos.

Todos estos abonos son fáciles de conseguir en casa y ayudan a mantener la monstera saludable. Se recomienda alternar los abonos y no excederse en su uso para evitar saturar el sustrato.

Las cáscaras de huevo trituradas aportan calcio y ayudan a mantener el pH correcto del sustrato de monstera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son cuidados que debe tener tu planta monstera para crecer grande y fuerte

Además de elegir el abono adecuado, para que tu planta monstera crezca grande y fuerte, es importante llevar a cabo los siguientes cuidados básicos:

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Luz: La monstera prefiere luz indirecta brillante. Evita el sol directo, ya que puede quemar sus hojas. En espacios con poca luz, su crecimiento será más lento.

Riego: Riega cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto. Es importante no encharcar la planta; el exceso de agua puede provocar pudrición de raíces. Usar maceta con drenaje.

Humedad: Prefiere ambientes húmedos. Puedes rociar sus hojas con agua o colocar un recipiente con agua cerca para aumentar la humedad ambiental.

Temperatura: Mantén la monstera en un rango de 18°C a 28°C. Evita corrientes de aire frío o cambios bruscos de temperatura.

Fertilización: Aplica abono orgánico o humus de lombriz cada 4 a 6 semanas durante primavera y verano, que es su periodo de mayor crecimiento.

Sustrato: Utiliza un sustrato suelto, aireado y rico en materia orgánica. Mezclas de tierra para plantas de interior con perlita o fibra de coco funcionan bien.

Poda: Retira hojas secas o dañadas para favorecer el crecimiento de nuevas hojas y mantener la planta sana.

Tutor o soporte: Las monsteras son trepadoras. Coloca un tutor o palo de musgo para que la planta pueda apoyarse y crecer hacia arriba.

Para un crecimiento óptimo, la monstera necesita luz indirecta brillante y evitar el sol directo que puede dañar sus hojas.

Con estos cuidados, la monstera desarrollará hojas grandes y saludables, y crecerá vigorosa.