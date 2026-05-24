Checo Pérez abandona el Gran Premio de Canadá; es la primera carrera que el piloto de Cadillac no completa

Checo Pérez abandona el Gran Premio de Canadá (REUTERS/Cristobal Herrera Ulashkevich)

Sergio Checo Pérez tuvo que abandonar el Gran Premio de Canadá este domingo 24 de mayo, el mexicano no pudo completar la carrera y por primera vez desde que debutó con Cadillac no concretó un circuito. Pese a su buen desempeño en la clasificación, un tema mecánico obligó a Checo a concluir precipitadamente su participación en el Circuito Gilles Villeneuve.

El tapatío se retiró del GP Canadá en la vuelta 43 debido a una falla mecánica en su Cadillac. Al momento del abandono, Checo Pérez disputaba la posición 14 en una competencia liderada por Andrea Kimi Antonelli.

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Durante la carrera, el mexicano se encontraba en lucha directa con el Haas de Esteban Ocon, después de implementar una estrategia basada en neumáticos blandos. Esta elección se fundamentó en el rendimiento positivo que el compuesto había mostrado en la carrera sprint del sábado, en la que Checo Pérez logró avanzar hasta la posición 11.

Suspensión del monoplaza de Checo se rompe y lo obliga a abandonar la carrera

Momento exacto en el que se le rompió la suspensión al monoplaza de Checo Pérez (Captura F1TV)

Checo inició el Gran Premio de Canadá desde la posición 20 y consiguió avanzar hasta el lugar 15. Tras una estrategia enfocada en el uso de neumáticos blandos para el cierre de la competencia, el piloto mexicano intentaba continuar su remontada.

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No obstante, una rotura en la suspensión se produjo justo en la entrada de los boxes, en el tramo de la recta ocurrió este incidente que inestabilizó el monoplaza del mexicano y lo obligó a detener su marcha. A pesar de que logró llegar hasta el área de su equipo, el daño mecánico fue irreversible, lo que le impidió retornar a la pista.

Al descender de su Cadillac, Checo Pérez mostró frustración al observar el neumático delantero derecho completamente fuera de su sitio.

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En la vuelta 43, mientras el piloto mexicano de Cadillac continuaba en competencia, la suspensión delantera derecha de su vehículo sufrió una rotura súbita. Este incidente obligó a Pérez a dirigirse de inmediato hacia la zona de boxes, donde finalmente aparcó el coche y puso fin a su participación en la carrera. Tras el abandono, Cadillac comunicó que, en una primera evaluación, no contaban con una explicación sobre la causa de la falla y que iniciarían una investigación para esclarecer el origen del problema.

El abandono registrado en Canadá marca el primer retiro de Sergio Pérez en la actual temporada. En el caso de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, su único abandono de la campaña se produjo en el Gran Premio de Australia. La carrera canadiense resultó especialmente accidentada, ya que también se registraron las retiradas de Lando Norris de McLaren, Arvid Lindblad de Racing Bulls, Alex Albon de Williams y Fernando Alonso de Aston Martin.

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Durante el Gran Premio de Canadá, Sergio Pérez mantuvo un intenso duelo en pista con el piloto francés Esteban Ocon, una situación que ya se había presentado durante la carrera sprint. En esa ocasión, ambos pilotos recibieron comentarios negativos por parte de Andrea Kimi Antonelli, quien, al liderar la prueba, expresó su malestar al verse obstaculizado por los monoplazas de Pérez y Ocon.