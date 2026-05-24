Pumas vs Cruz Azul: así fue la última final de Liga MX que disputaron ambos equipos en el Estadio Olímpico Universitario

La Final de 1981 la ganó Pumas a Cruz Azul (X/ @Retropumasunam)

La memoria futbolística recupera los antecedentes de Cruz Azul y Pumas en definiciones de título dentro del Estadio Olímpico Universitario, mientras La Máquina y los auriazules se preparan para disputar los noventa minutos decisivos del Torneo Clausura 2026.

El primer capítulo de la serie entre ambos equipos capitalinos concluyó con un empate 0 a 0, luego de que La Máquina no lograra capitalizar su dominio durante los 90 minutos en el Estadio Ciudad de los Deportes. A pesar de jugar como local el pasado jueves 21 de mayo y controlar las acciones ante el conjunto universitario, la falta de contundencia impidió a Cruz Azul sacar ventaja en la Final de Ida.

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Rodrigo López, de Pumas, tapa un disparo de Agustín Palavecino, de Cruz Azul, durante el partido de ida de la final de la Liga MX, el jueves 21 de mayo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La última final entre Pumas y Cruz Azul en el Olímpico Universitario

El primer registro oficial de una final de vuelta en la Liga MX se dio en la temporada 1980-1981 entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM. En esa serie, el conjunto cementero llegó al segundo partido con una ligera ventaja tras haber ganado el compromiso inicial por la mínima diferencia.

En el segundo cotejo, los de La Noria vieron cómo la historia dio un giro completo. En agosto de 1981, los Pumas de la UNAM firmaron una goleada 4-1 gracias a un planteamiento impecable. Las anotaciones para el equipo local llevaron la firma de leyendas como Hugo Sánchez, Ricardo Ferretti, Manuel Manzo y Enrique López Zarza. El marcador global de 4-2 dejó a la escuadra celeste sin la posibilidad de levantar el trofeo de liga.

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Cruz Azul empató sin anotaciones el primer duelo ante Pumas, pero en la Vuelta ganó 2-0 y posteriormente conquistó el campeonato de liga.

Camino de Pumas a la Final del Clausura 2026

El desenlace del torneo llevó a Pumas y Cruz Azul a la final, luego de recorridos definidos por la constancia y la ventaja que les otorgó su posición en la tabla. La solidez de la escuadra dirigida por Efraín Juárez se reflejó tanto en su ataque como en su defensa durante la fase regular, mientras que el impulso de los dirigidos por Joel Huiqui cambió la tendencia de su temporada en el tramo final.

Como líder de la fase regular, Pumas sumó 36 puntos, respaldado por una ofensiva sobresaliente y una defensa que solo fue superada por una rival en nivel de solidez. Esa consistencia se tradujo en la Liguilla, donde el equipo avanzó en dos eliminatorias sin triunfos en el marcador global.

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Los retos de la Liguilla para Pumas incluyeron una serie ante América en los cuartos de final, que terminó igualada 3 a 3 tanto en la ida como en la vuelta; la mejor posición en la tabla les permitió avanzar. En semifinales, repitieron el criterio luego de empatar 1 a 1 ante Pachuca.

Soccer Football - Liga MX - Final - First Leg - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - May 21, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino in action with Pumas UNAM's Santiago Trigos REUTERS/Raquel Cunha

Camino de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026

Por parte de Cruz Azul, la historia fue distinta. El conjunto celeste concluyó la fase regular en el tercer puesto con 33 puntos y experimentó un giro con la incorporación de Joel Huiqui al banquillo en la última fecha. A partir de ahí, lograron eliminar a Atlas con un global de 4 a 2 en cuartos de final.

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En semifinales, Cruz Azul se midió con Chivas: igualaron a dos en el primer partido y, en la vuelta, los capitalinos sellaron su pase a la final ganando 2 a 1, evidenciando un notable crecimiento bajo la conducción técnica de Huiqui.