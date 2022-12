Tundieron a Werevertumorro por pedirle a sus fans que no lo recibieran en el aeropuerto tras su regreso de Qatar

(Foto: Instagram @werevertumorro)

La Copa del Mundo 2022 llegó a su final y Argentina se coronó como el campeón, ante esto, varios de los corresponsales y creadores de contenido que viajaron a Qatar poco a poco han ido regresando a sus países de origen.

Tal fue el caso de Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, quién causó una ola de críticas en redes sociales tras pedirle a sus seguidores que no fueran a recibirlo al aeropuerto de México.

Todo sucedió desde Twitter donde el youtuber mencionó las razones por las cuales prefería que su público no asistiera a su llegada.

“A todos mis fanáticos que van al aeropuerto a esperarme les pido de favor que no asistan o se vayan a sus casas. La última vez fue un caos”, comenzó a escribir.

En este sentido, Montiel apuntó que estaba agotado del largo viaje y, por ende, no tendría energía suficiente para convivir con sus seguidores.

“Vengo súper cansado y no podré pararme a tomarme fotos. Gracias por su comprensión y nos vemos el próximo 5 de enero en el Estadio Azteca”, colocó.

El tuit rápidamente se viralizó y usuarios de redes sociales no dudaron en arremeter contra el famoso y realizar algunos chistes al respecto.

“Cero humildad para los que llevamos más de diez horas esperando”. “No manches bro ya estamos con el celular en modo selfie listo, no seas soberbio”. “Gracias por avisar, mi sueño de saludarte y tener foto contigo no se cumplirá”. “No defraudes a tus fans guereber, aquí te estamos esperando mas de 30,000 personas”, son algunos de los comentarios sarcásticos.

A todos mis fanáticos que van al aeropuerto a esperarme les pido de favor que no asistan o se vayan a sus casas. La última vez fue un caos. Vengo súper cansado y no podré pararme a tomarme fotos. Gracias por su comprensión y nos vemos el próximo 5 de enero en el Estadio Azteca — GABO MONTIEL (@werevertumorro) December 23, 2022

Werever no se quedó callado y en un nuevo tuit mencionó que su actitud no era por mala persona, sino que no se sentía en condiciones.

“No es por ser mamón, es que ustedes también entiendan que no estoy de humor. Perdón y espero entiendan todos”, mencionó.

Pero la controversia no concluyó ahí, pues un cibernauta contestó: “¿Neta apoco hay weyes que esperan a pedejos como tú'?” a lo que el youtuber respondió: “Te sorprendería más la cantidad dependemos que se lo creen (sic)”.

Werevertumorro condenó mexicanos que infiltraron alcohol en Qatar

Días previos a que arrancara el Mundial 2022, la afición mexicana dio de qué hablar pues algunos usuarios subieron a sus redes sociales que habían ingresado alcohol a Qatar a pesar de las restricciones.

El atacante argentino Lionel Messi con el trofeo de campeón de la Copa Mundial tras vencer a Francia en la final, el domingo 19 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail de Qatar. (AP Foto/Francisco Seco)

Ante estos hechos, Werevertumorro condenó la situación a través de su cuenta de Twitter.

“Oigan, mexicanos que están haciéndole a la mamada de meter cosas ilegales en Qatar. Se pueden meter en un pedote y si ya lo hicieron y les funcionó, no lo suban a TikTok mis querubines”, comenzó.

De igual manera, el influencer le advirtió a los jóvenes que tuvieran cuidado con sus acciones y respetaran las reglas establecidas, pues de lo contrario podrían tener serios problemas.

“No saben si al rato pueden ir por uds o al salir van a tener el pedo de sus vidas. Neta”, colocó.

Usuarios de redes sociales rápidamente reaccionaron al mensaje de Werevertumorro y coincidieron con el famoso.

“Los weyes que no leyeron tu Twitter a tiempo y ya la cargaron”. “Wey te amo. Pero les das difusión a los p*ndejos para que los agarren. Chiton”. “Exacto, las personas deberían ser conscientes de lo que hacen, es como firmar un contrato sin entender que te están quitando”.

