“No te compares”: Karely Ruiz se peleó con la esposa de Escorpión Dorado

Karely Ruiz se enfrascó en una discusión con la esposa de Escorpión Dorado por el youtuber (Instagram/@goldenescorpion)

Karely Ruiz nuevamente dio de qué hablar al discutir con la esposa de Escorpión Dorado a través de una llamada telefónica y asegurarle que ella es la “mera buena”, pidiéndole que no se compare con ella.

Alex Montiel, también conocido como Escorpión Dorado, invitó a Karely Ruiz a su serie de entrevistas Al volante; no obstante, la conversación entre los famosos se cortó cuando Dana, la esposa de youtuber, lo llamó.

Cuando Escorpión Dorado aceptó la llamada de Dana, la modelo de OnlyFans no sabía de quién se trataba o por qué Montiel aceptó interrumpir su entrevista con tal de responder, así que preguntó “¿quién eres?”.

La esposa de Alex contestó bromeando: “La mera mera. No te compares” y, aunque por un momento hizo reír a Karely, ella la confrontó diciendo: “Yo soy la mera buena, tú no te compares”.

Dana no se quiso quedar callada y reaccionó molesta diciendo: “Tú no te compares, mamacita. No sabes lo que dices”.

Mientras que Escorpión Dorado se reía de la situación, Ruiz siguió la discusión asegurando que el youtuber es suyo y Dana no podrá hacer nada contra ello, inclusive le aseguró que Montiel se iría a Monterrey para estar con ella, a lo que la esposa de Alex solamente le respondió que necesitará su permiso.

Dana quiso cortar la conversación diciéndole a su esposo que lo vería más tarde, pero nuevamente la modelo intervino y le dijo que no sería posible porque Escorpión iría al cine con ella.

Karely en todo momento se mostró divertida y no supo que Dana es la mujer con la que Alex Montiel lleva 12 años de matrimonio (Captura de pantalla/YouTube)

Después, pese a que Alex Montiel le insistió a su pareja que no le colgara, ella se despidió y colgó la llamada.

Escorpión Dorado, sin salir de su papel, aseguró que no conocía a la mujer que le había llamado y que era la primera vez que la escuchaba, por lo que Karely Ruiz no supo que se trataba de la esposa del influencer.

La regiomontana aclaró que en la vida real a ella nunca la ha enfrentado otra mujer por su pareja, pero sí lo han hecho en varias ocasiones por redes sociales.

También se dijo a favor de las mujeres en cualquier situación e, inclusive, instó a que la bloqueen si les causa alguna inseguridad a lo que se dedica o el contenido que vende en OnlyFans.

A lo largo de la entrevista de Alex Montiel con Karely confesó que ella no piensa dejar vender imágenes eróticas, pero sí quiere retomar sus estudios en enfermería, pues también a eso le gustaría dedicarse en un futuro.

Y es que, según destacó la modelo, ella es una de las que más dinero gana en la plataforma OnlyFans en México y está por debajo de mujeres que ya eran famosas antes de que existiera dicho sitio, Celia Lora y Yanet García.

La influencer también confesó que le gustaría seguir los pasos de sus colegas y ser más famosa en televisión, siendo actriz o cantante. Por ahora, Karely solamente colabora con Multimedios, canal al que es invitada ocasionalmente y sin retribución económica alguna.

Karely recalcó que ella es una de las que más gana en México con OnlyFans y es por ello que no piensa dejar de vender contenido erótico (Instagram/@karelyruiz)

Escorpión Dorado, al querer bromear respecto a las aspiraciones de Ruiz, le preguntó si quisiera dedicarse a vender contenido explícito para adultos, ella se negó y argumentó que lo que gana una actriz porno, ella ya lo obtiene sin tener que exponerse tanto ante una cámara.

Asimismo comentó que nunca ha estado interesada en hacer videos explícitos y se negará a cualquier propuesta, inclusive si le ofrecen grandes sumas de dinero.

