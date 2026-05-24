Stray Kids en México: quiénes son RENEE y Andrés Obregón, parte del festival

El festival será en el Estadio GNP Seguros el 25 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stray Kids vuelve a México en 2026, pero esta vez con un concepto diferente, un festival propio llamado STRAYCITY, el cual incluye a artistas locales que varían de país en país —por el momento, sólo en Latinoamérica—.

El festival STRAYCITY es un evento organizado por el grupo surcoreano Stray Kids, que llega a México este 25 de septiembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

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En México, el STRAYCITY incluye a RENEE y a Andrés Obregón, por lo que muchos stay —nombre del fandom de Stray Kids— tienen curiosidad de saber qué tipo de música tocan.

Quién es RENEE, del festival de Stray Kids

RENÉE es una cantautora mexicana originaria de Monterrey, nacida en 1995.

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(Instagram/@holasoyrenee)

Comenzó a escribir canciones desde la adolescencia y lanzó su primer álbum, Breve Espacio, en 2020 bajo el sello EMI/Universal.

A lo largo de los años, RENÉE ha consolidado su trayectoria con sencillos que abordan temas cotidianos como amistades y relaciones, influenciada por sonidos pop y rock alternativo, y ha realizado colaboraciones con diversos artistas.

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Su popularidad creció notablemente en 2023 cuando la canción “Nunca Tristes”, de su segundo álbum “NMDQH”, se hizo viral en TikTok. RENÉE es reconocida por su estilo honesto y por desafiar los estereotipos dentro de la industria musical.

En 2025 ganó el Latin Grammy a “Mejor Canción de Rock” con el tema “La Torre”.

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Además, ha participado en festivales como “Luces de Invierno” en la Ciudad de México y lanzó sesiones acústicas exclusivas para Vevo, mostrando una faceta más íntima de su música.

Quién es Andrés Obregón, del festival de Stray Kids

(Instagram/@andresobregon_)

Andrés Obregón es un cantautor mexicano originario de León, Guanajuato.

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Inició su carrera grabando canciones en su cuarto y promocionando su música de manera independiente en redes sociales.

Con el tiempo, se ha convertido en uno de los nombres más destacados del pop en español, conocido por letras melancólicas y honestas.

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Su música aborda temas como el amor, la nostalgia y el aprendizaje emocional, conectando con una audiencia joven a través de plataformas como TikTok e Instagram.

En 2026, Andrés Obregón prepara uno de los conciertos más importantes de su trayectoria en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y anunció una gira internacional que incluye Sudamérica, España y Estados Unidos.

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Entre sus lanzamientos recientes destaca el álbum “Todo pasa”, con canciones como “Pay de limón” y “El hombre que escaló murallas”.

Ha colaborado con artistas como Andrés Cepeda y ha participado en festivales y conciertos en México y otros países de Latinoamérica y Europa.

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Cuándo es la venta para Stray Kids en México

Stray Kids en Latinoamérica - tour 2026 Straycity (JYP Entertainment/Live Nation)

El concepto busca ofrecer una experiencia distinta a un concierto tradicional, inspirada en los grandes festivales internacionales, con una producción más ambiciosa, ambiente libre y convivencia entre fans.

La venta de boletos inicia el 29 de mayo a las 14:00 horas a través de Ticketmaster México.