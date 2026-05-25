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¿Hay clases mañana 25 de mayo? SEP confirma si hay suspensión tras ajustes al calendario

Las familias tienen duda sobre si deben llevar a los hijos a la escuela

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Aula escolar vacía con filas de pupitres de madera y metal verde, un pizarrón blanco al fondo y luz natural. Un calendario en primer plano marca 25 de mayo de 2026.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya se cubrió gran parte del ciclo escolar para preescolar, primaria y secundaria, además de que mayo es un mes con varios días feriados, se planeaba concluir antes y la CNTE anunció un paro en algunos estados.

Por estas razones, muchas familias tienen dudas sobre la posibilidad de una suspensión de clases, para quienes se pregunten si deben llevar a sus hijos a la escuela el 25 de mayo, la respuesta es afirmativa.

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma que el lunes 25 de mayo sí hay clases en la mayor parte del país.

El calendario escolar vigente no marca suspensión de actividades para esa fecha.

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Las clases presenciales continúan con normalidad en escuelas de preescolar, primaria y secundaria del sistema educativo nacional.

Qué estado suspende clases el 25 de mayo

Sin embargo, en Oaxaca no habrá clases este lunes. La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adelanta el paro nacional y suspende actividades a partir del 25 de mayo.

El paro magisterial afectará a la mayoría de las escuelas públicas de educación básica y media superior en las ocho regiones de ese estado.

REUTERS/Henry Romero
REUTERS/Henry Romero

Padres de familia y autoridades locales deben consultar directamente con cada plantel para conocer la situación particular, ya que la suspensión depende de acuerdos sindicales y no de la SEP.

En otras entidades del país, la asistencia a las aulas es obligatoria.

El calendario oficial solo contempla suspensión de clases para el viernes 29 de mayo, por la realización del Consejo Técnico Escolar. No hay otros descansos oficiales ni ajustes extraordinarios anunciados para este mes.

El ciclo escolar termina el 15 de julio de 2026 a nivel nacional, aunque algunos estados adelantan el cierre por cuestiones climáticas o decisiones locales.

La SEP y las secretarías estatales acordaron mantener el calendario sin cambios, pese a intentos recientes de modificar la fecha de conclusión del ciclo.

La recomendación es que padres y madres de familia consulten los avisos de cada escuela para confirmar la asistencia, especialmente en zonas donde opera la CNTE o existen paros regionales.

Cuándo hay suspensión de clases

La próxima suspensión oficial de clases para educación básica, según el calendario vigente de la SEP, es el viernes 29 de mayo de 2026.

Ese día se realiza el Consejo Técnico Escolar (CTE) en todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Esta suspensión aplica a nivel nacional para preescolar, primaria y secundaria.

Después de esa fecha, la siguiente suspensión relevante es el viernes 3 de julio de 2026, por jornada de registro de calificaciones.

La dependencia del Gobierno de México dio a conocer las fechas en que no habrá clases este mes de marzo.
Crédito: Cuartoscuro.

El ciclo escolar concluye el 15 de julio de 2026 para la mayoría de las entidades federativas, salvo ajustes locales por clima extremo o paros sindicales.

No hay puentes ni descansos federales adicionales en junio.

Algunos estados pueden adelantar suspensiones por ola de calor o por eventos extraordinarios, pero la SEP no ha anunciado cambios generales al calendario nacional.

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