“La Mataviejitas” sale de prisión por problemas de salud: esta es la enfermedad que enfrenta Juana Barraza

La interna fue trasladada a un hospital de la alcaldía Iztapalapa tras presentar insuficiencia renal. FOTO: Leonardo Casas/CUARTOSCURO.COM

Juana Barraza Samperio, conocida como “La Mataviejitas” o “La Dama del Silencio”, salió este domingo del penal de Santa Martha Acatitla para recibir atención médica especializada en el Hospital General Belisario Domínguez, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, luego de ser diagnosticada con insuficiencia renal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que el traslado se realizó bajo protocolos de seguridad y vigilancia médica, mientras la interna permanece bajo observación por personal especializado.

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De acuerdo con las autoridades capitalinas, dependiendo de su evolución y respuesta al tratamiento, podría ser dada de alta en las próximas horas para regresar al centro penitenciario donde cumple su condena.

El caso volvió a colocar en la conversación pública a una de las criminales más conocidas y mediáticas en la historia reciente de México, cuyo nombre marcó a la Ciudad de México durante finales de los años noventa y principios de los 2000.

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¿Quién es “La Mataviejitas”, la asesina serial que conmocionó a México?

Juana Barraza nació en Epazoyucan, Hidalgo, el 27 de diciembre de 1957. Durante años fue identificada como “La Mataviejitas”, apodo que surgió tras una serie de asesinatos cometidos contra mujeres adultas mayores en distintas zonas de la capital del país.

Las investigaciones señalaron que sus víctimas eran principalmente mujeres de más de 60 años que vivían solas.

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Barraza utilizaba distintas identidades para acercarse a ellas: fingía ser enfermera, trabajadora social o servidora pública para ganarse su confianza y entrar a sus domicilios.

Una vez dentro de las viviendas, las autoridades determinaron que asesinaba a las víctimas mediante estrangulamiento, golpes o ataques con objetos punzocortantes, para después robar dinero y pertenencias.

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Entre los puntos clave del caso destacan:

Los crímenes ocurrieron entre finales de los años noventa y 2006 .

Las víctimas eran principalmente mujeres adultas mayores .

Operaba en alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa .

Fue condenada por 16 homicidios y diversos robos .

Recibió una sentencia de 759 años y 17 días de prisión.

La captura de Juana Barraza y el error que marcó la investigación

El caso de “La Mataviejitas” también exhibió fallas en las investigaciones criminales de aquella época.

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Durante varios años, las autoridades buscaron a un hombre disfrazado de mujer, debido a testimonios contradictorios y perfiles equivocados elaborados por investigadores.

Incluso, en algunos momentos se pensó que podría tratarse de dos asesinos distintos.

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La presión mediática aumentó conforme aparecían más víctimas y crecían las críticas hacia las corporaciones policiacas capitalinas.

La captura ocurrió el 25 de enero de 2006, cuando Juana Barraza fue sorprendida intentando huir de la vivienda de Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 89 años asesinada en la entonces delegación Venustiano Carranza.

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Al momento de su detención llevaba un estetoscopio y documentos con los que simulaba trabajar en programas de apoyo social.

Tras su arresto, el caso dio un giro inesperado: la principal sospechosa no era un hombre, sino una mujer corpulenta que coincidía con algunos de los testimonios ignorados durante la investigación.

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La sentencia de 759 años y el impacto del caso en México

En 2008, el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal sentenció a Juana Barraza a 759 años de prisión por homicidio calificado y robo.

Aunque legalmente ninguna persona puede permanecer tantos años encarcelada, la cifra representó el peso de los delitos cometidos.

El expediente de “La Mataviejitas” se convirtió en uno de los más mediáticos del país por el nivel de violencia, el perfil de las víctimas y el temor que generó entre la población adulta mayor de la Ciudad de México.

Además, el caso abrió debates sobre:

La vulnerabilidad de las personas adultas mayores .

Las deficiencias en las investigaciones criminales .

El tratamiento mediático de los asesinos seriales.

Los perfiles psicológicos de criminales violentos.

“La Dama del Silencio”: del expediente criminal al documental de Netflix

Con el paso de los años, la historia de Juana Barraza trascendió los expedientes judiciales y llegó a la cultura popular mexicana. Su caso inspiró libros, series de televisión, programas de investigación criminal y documentales.

En 2023, Netflix estrenó el documental La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas, dirigido por María José Cuevas, producción que volvió a colocar el tema en el centro de la conversación pública y reveló nuevas versiones sobre la vida de Barraza.

El documental también cuestionó algunas de las versiones difundidas durante años, como la supuesta carrera profesional de Barraza en la lucha libre, pues excompañeras señalaron que en realidad era aficionada a ese deporte y utilizaba el personaje como parte de una fantasía personal.

Actualmente, Juana Barraza permanece recluida en Santa Martha Acatitla y, pese a su estado de salud, las autoridades capitalinas no han informado sobre algún cambio en su situación jurídica.