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Sentencian a cinco personas por el secuestro de más de 130 migrantes en San Luis Río Colorado, Sonora

Las víctimas fueron rescatadas luego de que agentes ministeriales se percataron de sus gritos durante recorridos en una zona habitada

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Una acuarela muestra a dos policías y cuatro personas esposadas en primer plano. Detrás, una casa rústica con numerosos migrantes asomándose por ventanas y puertas.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2023, cuando los agentes de la Fiscalía de Sonora detectaron a los migrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco personas fueron sentenciadas luego del rescate de 135 migrantes de diferentes nacionalidades que permanecían secuestrado en un domicilio del municipio de San Luis Río Colorado, en Sonora.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 35 años de prisión contra Jesús “N” y de 17 años y seis meses para Santiago “N”, Guadalupe “N”, Jesús “N”, Vianey “N” y Ana “N”, por su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

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El fallo fue dictado por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con residencia en Mexicali, tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Rescate de migrantes y proceso judicial en contra de los hoy sentenciados

Cinco sentenciados por secuestro de migrantes en Sonora
Foto: FGR

De acuerdo con la investigación, fue en mayo de 2023 cuando agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) escucharon gritos de auxilio provenientes de un domicilio en San Luis Río Colorado durante recorridos de vigilancia.

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Al ingresar al inmueble, liberaron a 135 personas de diferentes nacionalidades que estaban privadas de la libertad, lo que motivó la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

En diciembre de 2023, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron las órdenes de aprehensión contra los ahora sentenciados, vinculados con el secuestro de los 135 migrantes en Sonora.

Las pruebas recabadas permitieron acreditar la responsabilidad penal de los implicados por delincuencia organizada destinada al secuestro, de acuerdo con la FGR.

Así fue la liberación de 113 migrantes en Sonora

a Fiscalía General de Justicia de Sonora anunció que durante el rescate fueron detenidas 5 personas

La Fiscalía de Sonora informó el 06 de mayo de 2023 la liberación de 113 migrantes en San Luis Río Colorado que permanecían secuestrados en un predio de la colonia El Mezquite. Los datos concuerdan en fecha y lugar con los cinco sentenciados por el secuestro de migrantes, por lo que presume podría tratarse del mismo hecho.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo ocurrió cuando las autoridades daban seguimiento a la privación de la libertad de 10 migrantes colombianos rescatados un día antes, quienes fueron ubicados cerca de una gasolinera sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a 2 kilómetros de la caseta de salida a San Luis Río Colorado.

“Los 7 hombres y tres mujeres se encuentran en buen estado de salud y reciben atención en el Centro Integral de Justicia, donde reciben acompañamiento e información sobre su situación”, indicó la Fiscalía de Sonora.

Sobre ese caso, trascendió que los colombianos huyeron de su país por amenazas de una organización criminal y buscaban cruzar a Estados Unidos, pero antes de llegar a San Luis fueron bajados por la fuerza del autobús en el que viajaban.

(Twitter @fgjesonora)
El 05 de mayo fueron liberados los 10 migrantes colombianos reportados como privados de la libertad (X/@fgjesonora)

Las 113 víctimas eran originarias de El Salvador, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, India, Perú, Nepal, Bangladesh, Cuba, Colombia, Brasil y Afganistán.

Después de ser puestos en libertad, los migrantes fueron trasladados a la Academia de Policía Municipal para recibir atención médica por parte de una brigada de la Secretaría de Salud y acompañamiento del Centro de Atención a Víctimas de Delito.

Las autoridades informaron que durante el operativo también fueron detenidas cinco personas en flagrancia como presuntas responsables del secuestro.

Los arrestados fueron identificados como Jaime Noé “N.”, de 20 años, y Axcel Yoan “N.”, de 22 años, ambos originarios de Honduras, además de Leobardo “N.”, de 49; Carlos Aarón “N.”, de 34, de Hermosillo, Sonora, y Jesús Armando “N.”, de 40, originario de Nacozari de García, Sonora.

(Twitter @fgjesonora)
Dos personas extranjeras y tres mexicanas fueron detenidas por el secuestro de migrantes en Sonora. (X/ @fgjesonora)

En el operativo participaron la UECS, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

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