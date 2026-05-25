¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de este domingo.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AC992

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 00:55

Estado: Demorado

Vuelo: VB1322

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AC2097

Destino: Vancouver

Aerolínea: Air Canada

Hora: 06:55

Estado: Demorado

Vuelo: AM1534

Destino: S.Luis Potosi

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:35

Estatus: Cancelado

Vuelo: AM190

Destino: Mexicali

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 08:45

Estatus: Cancelado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estado: Cancelado

Vuelo: UJ735

Destino: Huatulco

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 12:55

Estado: Cancelado

Vuelo: DL630

Destino: L.Angeles

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 15:25

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4104

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 17:45

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

