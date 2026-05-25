¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.
El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.
PUBLICIDAD
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de este domingo.
Los vuelos cancelados y demorados de hoy
Vuelo: AC992
PUBLICIDAD
Destino: Toronto
Aerolínea: Air Canada
PUBLICIDAD
Hora: 00:55
Estado: Demorado
PUBLICIDAD
Vuelo: VB1322
Destino: Hermosillo
PUBLICIDAD
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:00
PUBLICIDAD
Estatus: Demorado
Vuelo: AC2097
PUBLICIDAD
Destino: Vancouver
Aerolínea: Air Canada
PUBLICIDAD
Hora: 06:55
Estado: Demorado
Vuelo: AM1534
Destino: S.Luis Potosi
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:35
Estatus: Cancelado
Vuelo: AM190
Destino: Mexicali
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 08:45
Estatus: Cancelado
Vuelo: UJ780
Destino: Cancun
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 09:00
Estado: Cancelado
Vuelo: UJ735
Destino: Huatulco
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 12:55
Estado: Cancelado
Vuelo: DL630
Destino: L.Angeles
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 15:25
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4104
Destino: Cancun
Aerolínea: Volaris
Hora: 17:45
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD