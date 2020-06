Karla Souza presentó a su bebé recién nacido

La actriz reveló que su segundo hijo nació la semana pasada (Foto: REUTERS/Kevork Djansezian)

Si algo se ha aprendido de Karla Souza a lo largo de sus años en la serie “How To Get Away With Murder”, es que ella es excelente para guardar secretos. Parece ser que en la vida real también tiene este talento, ya que logró guardar el secreto de su embarazo por casi ocho meses, y también el secreto del nacimiento de su segundo hijo.

Pero todo fue revelado este jueves, cuando la revista People publicó fotos de la madre con el nuevo integrante de la familia: Luka Olivares Trenckmann. Horas después la actriz compartió una imagen de ella con su bebé en su cuenta de Instagram.

“Gracias @people por ayudarme compartir mi felicidad con el mundo. Hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en que mundo quiero ver a mis hijos crecer. Veo a Luka a los ojos y a Gianna como hermana mayor y me trae esperanza y también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. Bienvenido al mundo Luka”, escribió la actriz en su publicación.

De acuerdo con la publicación, el pequeño Luka nació el pasado viernes 12 de junio en Los Ángeles, California. De acuerdo con el representante de la actriz, el bebé pesó 3,3 kilogramos. Tanto madre, como hijo está en excelente salud y se encuentran en casa.

Karla Souza también ocultó su primer embarazo (Foto: Instagram@karlasouza)

“Luka fue recibido en casa por su hermana mayor de 2 años, Gianna, que ya está ocupada enseñándole las palabras a ‘Poco Loco’ de Coco”, agregó.

Fue apenas a finales de mayo que la mexicana anunció su segundo embarazo a través de Instagram. Aunque previamente lo había hecho gracias a un curso que dio en línea.

“Aquellos de ustedes que ya vieron el módulo uno de ‘Unleashed’ ya lo saben, pero la construcción de este curso también ha coincidido con mi embarazo. La apertura de una manera tan profunda mientras se crea la vida ha sido un gran regalo y me siento honrada de seguir compartiendo, creciendo y DESATANDO con ustedes durante las próximas cuatro semanas”, dijo en una publicación.

En las imágenes la actriz apareció cargando a su hija mayor, Gianna, y mostrando su vientre en las últimas semanas de gestación. Ambas portaban unas playeras a juego, la de Gianna decía “Pequeño pajarito”, mientras que la de Souza decía “Mamá pájaro”.

La actriz presumió su vientre a finales de mayo (Foto: Instagram@karlasouza)

Luka es el segundo hijo de la pareja que se casó en 2014 y que tuvieron a Gianna en Abril de 2018.

En un movimiento parecido, la actriz también contuvo la noticia de su primer embarazo, en su momento. No obstante, cuando Gianna nació, la actriz hizo sus declaraciones sin ningún intermediario.

Primero, Souza compartió una imagen de ella sentada, mientras sostenía su vientre, también en los últimos meses. “Tengo algo que compartir con ustedes”, escribió la actriz en la primera imagen.

Momentos después la intérprete subió una instantánea a con la pequeña bebé en recostada sobre su pecho, y Souza con una gran sonrisa. “Dios nos bendijo”, agregó.

El personaje de la actriz es una combinación de varias personas en la vida real (Foto: EFE/Amazon Prime Video)

Después, en sus historias de Instagram, la mujer de 34 años continuó compartiendo imágenes que le tomaron durante su embarazo, pero que decidió guardarlas para el gran día de la confesión.

A pesar de la pandemia, el 2020 ha sido generoso con la mexicana, no solamente en lo personal, pero también en lo profesional. Souza tuvo una participación en la serie “El presidente”, de Amazon Prime, basada en los casos de soborno, fraude y lavado de dinero en los que estuvo involucrado la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

