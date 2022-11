Ricardo Salinas Pliego finalmente se reunió con Escorpión Dorado para grabar juntos “Al volante”

Luego de un año y medio de intentos para que Salinas Pliego fuera parte de "Al volante", finalmente el empresario aceptó (Archivo)

Luego de más de un año de diferentes intentos para que Ricardo Salinas Pliego aceptara “subirse” Al volante, Escorpión Dorado finalmente se reunió con el empresario para entrevistarlo.

Al Volante, la serie de entrevistas de Alex Montiel, mejor conocido como Escorpión Dorado, en su canal de YouTube, se han convertido de las favoritas del público por la forma irreverente en que el comediante cuestiona a sus invitados.

Ya que Montiel pregunta inclusive sobre los temas más polémicos, algunas de las personas que él ha invitado a su programa lo han rechazado o le han dado largas, tal es el caso de Ricardo Salinas Pliego.

Alex Montiel finalmente se reunió con el empresario para "Al volante", serie de entrevistas irreverentes (Twitter/@RucardoBSalinas)

No obstante, después de varios meses en que Escorpión Dorado lo invitó en repetidas ocasiones a participar en Al volante, el dueño de Grupo Azteca no se negó a ser entrevistado, pero no le daba una respuesta concreta.

Fue este miércoles que finalmente el empresario compartió en sus redes sociales que se reunió con Alex Montiel en su personaje de Escorpión Dorado para grabar Al volante.

En un video que compartió a través de su cuenta de Twitter, se puede ver a ambos juntos, dentro de un automóvil. “Listos para la aventura”, dice el comediante, a lo que Salinas Pliego responde: “A ver si este cabr** me regresa”.

Salinas también publicó que durante su paseo visitaron una tienda Elektra y saludaron a los clientes que se encontraron.

Por el momento, se desconoce cuándo será publicado el video de la entrevista a Salinas Pliego.

La primera vez que Alex Montiel invitó al dueño de TV Azteca a sumarse a Al volante fue en marzo de 2021, con el tuit: “Ricardo Salinas, Escorpión ‘al volante’, ¿qué dices?, ¿jalas o te rajas a la entrevista?”.

A este mensaje, Salinas Pliego no se negó, pero bromeó con asistir con la condición de que ser él quien manejara o que la entrevista se realizara en su helicóptero. “Suena tentador, pero qué le parece si manejo yo... a menos que quiera que sea mi helicóptero, ahí sí que manejen los pilotos”, escribió.

Suena tentador, pero que le parece su manejo yo... a menos que quiera que sea en mi helicóptero, ahí si que manejen los pilotos. https://t.co/jO8QLdkhjd — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2021

La segunda vez fue el pasado abril, cuando Ricardo Salinas criticó uno de los videos del influencer. La respuesta inmediata de Escorpión Dorado fue invitarlo nuevamente a su serie de entrevistas, pero en aquella ocasión no obtuvo respuesta alguna.

Luego de este intento fallido, Montiel fue invitado a la fiesta de cumpleaños del empresario. En una dinámica para celebrar sus 67 años, Salinas Pliego invitó a varios influencers y seguidores a una cena en las instalaciones de TV Azteca, entre ellos Escorpión Dorado.

El 17 de octubre finalmente se reunieron por primera vez. Ahí, a modo de broma, Montiel le regaló al dueño de Grupo Azteca un póster de la portada de un falso cómic sobre el empresario. “Ricardo Salinas vs los Gobiernícolas” se lee en la imagen que le entregó Escorpión, esto en alusión a las discusiones que Salinas Pliego ha protagonizado en redes sociales.

“Aunque yo sé que mi presencia fue por mucho el mejor pinch* regalo que pudo recibir, de todos modos, le traje un pinch* obsequio que se llevó la noche”, escribió el youtuber en un video que compartió en su perfil de Instagram.

El fundador de Elektra reaccionó entre risas a su regalo y comentó que “son rivales peligrosos... falta la senadora”, bromeó al ver que faltaba un personaje importante en el póster de su cómic.

