México

Sentidos Opuestos llega a Auditorio Nacional: preventa para “Sin Límites” del dúo de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán

El dueto de hits como ‘Amor de Papel’ y ‘Fiesta’ se prepara para celebrar más de 30 años de carrera en el recinto de CDMX

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El dúo se presentará en el emblemático recinto de CDMX (Ocesa)
El dúo se presentará en el emblemático recinto de CDMX (Ocesa)

Sentidos Opuestos volverá al Auditorio Nacional el próximo 12 de agosto con un concierto que celebra más de tres décadas de carrera y llega en un momento en que el dúo mantiene una audiencia activa en plataformas digitales.

La preventa Banamex será el 25 de mayo y la venta general comenzará el 26 de mayo a través de Ticketmaster y en la taquilla del recinto.

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El regreso ocurre mientras el grupo reúne cerca de 1.3 millones de oyentes mensuales. Esa escucha se concentra principalmente en México, aunque también alcanza a Estados Unidos, Guatemala, Colombia y España.

Sentidos Opuestos
Sentidos Opuestos revive la magia del electro-pop-dance en un concierto lleno de nostalgia (EnLive)

Formado en la Ciudad de México a principios de los años noventa, el dúo integrado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán construyó una propuesta que mezcló pop, eurodance y sonidos electrónicos. Esa combinación lo colocó dentro de la escena que marcó el rumbo del pop latino en esa década.

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Entre las canciones que consolidaron su trayectoria aparecen “¿Dónde están?”, “Amor De Papel”, “Fiesta” y “Mírame”, temas que dominaron listas de popularidad y permanecen vigentes entre su público. El concierto de agosto plantea un recorrido por ese repertorio en formato de espectáculo visual.

El público regresa a su catálogo con frecuencia

Uno de los indicadores sobre la vigencia del proyecto es la recurrencia de escucha: 8 de cada 10 personas que oyen a Sentidos Opuestos vuelven a su música de manera constante. Ese dato apunta a una relación sostenida con su catálogo y no solo a la permanencia de un sencillo o de una etapa específica.

El dueto Sentidos Opuestos durante el festival acapulco 1999.- FOTO: Archivo/CUARTOSCURO
El dueto Sentidos Opuestos durante el festival acapulco 1999.- FOTO: Archivo/CUARTOSCURO

El texto fuente también ubica a la generación millennial entre sus principales escuchas en plataformas. Se trata del público que creció con sus canciones y hoy mantiene ese repertorio en circulación cotidiana.

La presencia digital del dúo sostiene la idea de una continuidad más allá del recuerdo de los años noventa. Su música conserva actividad tanto en formatos digitales como en presentaciones en vivo.

El grupo es un clásico de la música pop de los 90 (Ocesa)
El grupo es un clásico de la música pop de los 90 (Ocesa)

El concierto en CDMX recorrerá sus mayores éxitos

La presentación en el Auditorio Nacional se perfila como parte de una nueva etapa para el grupo. El espectáculo está concebido como una experiencia visual completa y estará centrado en un recorrido por sus éxitos más conocidos.

El proyecto de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán también dejó una marca en la evolución del pop hecho en México por incorporar influencias internacionales sin perder identidad local. Esa línea estética se apoyó en melodías accesibles, arreglos electrónicos y una carga emocional que permitió al dúo mantenerse vigente entre distintas generaciones.

Los boletos podrán adquirirse en la preventa Banamex del 25 de mayo. La venta general arrancará el 26 de mayo por Ticketmaster y en la taquilla del inmueble.

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