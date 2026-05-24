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West Ham desciende a segunda división: qué futbolistas mexicanos jugaron durante su estancia en la Premier League

A pesar de golear al Leeds en la última jornada, los Hammers no pudieron conseguir mantenerse en la máxima categoría

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A pesar de golear al Leeds en la última jornada, los Hammers no pudieron conseguir mantenerse en la máxima categoría. (Reuters/Craig Brough)
A pesar de golear al Leeds en la última jornada, los Hammers no pudieron conseguir mantenerse en la máxima categoría. (Reuters/Craig Brough)

West Ham finalmente consumó su descenso este domingo y cierra un ciclo de 14 años en la Premier League, despidiéndose como uno de los clubes con mayor tradición y una de las hinchadas más apasionadas del futbol inglés.

Durante su estancia en la máxima categoría de Inglaterra, varios jugadores mexicanos han vestido la camiseta de los Irons, donde algunos lograron destacar, mientras que otros tuvieron un paso discreto por la institución.

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Qué jugadores mexicanos han estado en el West Ham

Guillermo Franco durante su etapa con los Hammers. (Foto de Archivo)
Guillermo Franco durante su etapa con los Hammers. (Foto de Archivo)

A continuación, te presentamos aquellos futbolistas que han vestido la camiseta del equipo londinense:

Javier “Chicharito” Hernández

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Javier Hernández llegó al West Ham en 2017, proveniente del Bayer Leverkusen. Su fichaje generó gran expectativa entre la afición, ya que el delantero mexicano contaba con experiencia previa en la Premier League con el Manchester United y una trayectoria destacada en clubes europeos como el Real Madrid.

Sin embargo, no pudo tener la continuidad deseada bajo el mando de David Moyes y pasó mucho tiempo en la banca. A lo largo de 63 partidos, marcó 17 goles y en 2019 dejó al club para continuar con su carrera en el Sevilla.

Pablo Barrera

Pablo Barrera llegó al West Ham en la temporada 2010-2011 después de destacar con la selección mexicana en el Mundial de Sudáfrica. Su llegada representó una apuesta del club por un jugador de proyección internacional, aunque el mediocampista tuvo dificultades para adaptarse al ritmo y estilo de la liga inglesa.

Barrera jugó 23 partidos oficiales con los Irons, principalmente en la Premier League y copas domésticas, pero no logró anotar. Su participación se vio limitada por la competencia interna y las constantes rotaciones.

Tras una sola temporada, el futbolista mexicano salió del club, aunque su paso por el West Ham sigue siendo un referente para los jugadores nacionales que buscan abrirse camino en Europa.

Guillermo Franco

Guillermo Franco llegó al West Ham en la temporada 2009-2010, cuando el equipo buscaba reforzar su ataque. El delantero argentino-mexicano aportó experiencia internacional y una fuerte presencia en el área rival, convirtiéndose en un recurso útil para el plantel durante esa campaña.

Franco disputó 23 partidos y anotó cinco goles con los Hammers. Aunque su estancia fue breve, dejó una buena impresión entre los seguidores del club, gracias a su entrega dentro del campo y su capacidad para adaptarse a uno de los torneos más exigentes del mundo.

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