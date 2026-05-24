Maribel Guardia teme por la herencia de su nieto tras nombramiento de Addis Tuñón como tutora: “Quién sabe cuánto le ira a quedar”

Maribel Guardia y Addis Tuñón aparecen en esta composición, ilustrando la controversia sobre la tutela del nieto de la reconocida actriz y cantante. (Instagram)

La disputa legal alrededor de la herencia del hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón escaló luego de que un juez nombrara a la periodista Addis Tuñón como tutora definitiva del menor, decisión que desplazó a Maribel Guardia de esa función.

Aunque la actriz aseguró que desde noviembre pasado había comunicado al juez que no tenía interés en continuar en el cargo, sí expresó preocupación por el futuro económico de su nieto y por el manejo de la herencia que dejó Julián Figueroa.

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“Me preocupa también la herencia del niño, porque obviamente de ahí van a pagar a los abogados, quién sabe qué cantidad exorbitante, quién sabe cuánto le irá a quedar al niño al final”, declaró la actriz ante el medio RogerMX.

La actriz sostuvo que existe un “conflicto de intereses” debido a la cercanía familiar entre Addis Tuñón e Imelda Tuñón, madre del menor. Según explicó, la tutela debería enfocarse únicamente en proteger los intereses del niño.

“No se puede ser juez y parte. Hay un conflicto de intereses. Esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá, porque es familia de ella”, expresó.

Guardia también afirmó que se enteró de la resolución judicial por televisión y no mediante una notificación oficial. “Me enteré por la televisión, porque nadie nos avisó nada”, dijo.

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Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda (RS)

Addis Tuñón pidió remover a Marco Chacón como albacea

La nueva tutora legal informó en el programa De primera mano que una de sus primeras acciones fue solicitar formalmente la remoción de Marco Chacón como albacea del patrimonio del menor.

“Es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, explicó Addis Tuñón al confirmar el cargo.

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La periodista agregó que busca garantizar el bienestar económico de José Julián, quien posee bienes heredados de su padre.

(Instagram)

En respuesta, Maribel Guardia defendió el trabajo realizado por Marco Chacón durante más de ocho años como albacea de los asuntos de Julián Figueroa y negó cualquier irregularidad en el manejo de los bienes familiares. “No hay nada que investigar. Ahí están los bienes tal cual”, afirmó.

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Maribel Guardia modifica su testamento

En medio del conflicto, la actriz también reveló que tomó decisiones sobre su patrimonio personal. Aunque aseguró que el amor por su nieto permanece intacto, ya no planea dejarle todos sus bienes.

“Ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte”, comentó.

Maribel explicó que algunos recursos ya están protegidos legalmente para el menor y serán entregados cuando cumpla 30 años. “Es por la seguridad de él”, señaló.

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La actriz reconoció además el desgaste emocional que enfrenta desde la muerte de su hijo en 2023 y admitió que la separación con su nieto ha sido otro golpe difícil de sobrellevar.

“Lo del niño me duele muchísimo, pero después de lo de mi hijo, ya mi corazón sabe de dolores”, finalizó Maribel Guardia.

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