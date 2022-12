Por qué Ricardo Peralta agradeció no tener que convivir con el Chef Herrera durante MasterChef Celebrity México

(Instagram)

Ricardo Peralta se coronó como el ganador de la segunda edición de MasterChef Celebrity México, no obstante, aunque a lo largo de la temporada entabló una gran relación con los jueces debido a su gran carisma, el joven confesó por qué le dio gusto que el chef Herrera no estuviera dentro de los críticos.

Y es que, además de Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne -quienes fueron los jurados en esta ocasión- en otras temporadas del reality culinario de TV Azteca, el chef Adrián Herrera fue una de las figuras más importantes.

Sin embargo, aunque todo podría apuntar en que las razones por las cuales La Loba estaba agradecido de no interactuar con Herrera durante la temporada podrían deberse a la rigurosidad del experto, los motivos del influencer son completamente otros.

Fue durante una entrevista con Matilde Obregón donde Peralta soltó un comentario que paralizó a varios internautas, ya que, mientras cocinaba con la famosa, dio las verdaderas razones por las cuales no es de su agrado el chef Herrera.

“Oye, yo estoy muy feliz de que no me haya tocado con el señor ese del Herrera, porque se ve que era bien homofóbico”, señaló.

Ante esto, Matilde intentó defender a Herrera y rescató que era una persona con un gran talento para la cocina. Sin embargo, Ricardo no se quedó callado y remató: “Sí, pero homofobia aquí no”.

Después de ese momento, la entrevistadora optó por no seguir con el tema y ambos continuaron mostrando el platillo que recién habían terminado de preparar.

Respecto a esto, los usuarios de YouTube no tardaron en reaccionar y varios de ellos aplaudieron la actitud del famoso, además de que lo felicitaron por su triunfo en el reality.

“Gay, Moreno, hombre y LOBA!!!! No fue nada fácil romper con todos los moldes. El carisma ya lo tenía ganó porque sabe cocinar y lo hace con el corazón. Su carisma fue el balance perfecto para facilitarle el estrés de cada reto”. “Hola Ricardo Peralta muchas felicidades por tu triunfo de MasterChef Celebrity yo no te conocía pero, eres una gran persona, las mejores vibras para ti hoy y siempre saludos cordiales te mando un gran abrazo”. “Loba! Gran persona con grandes cocinadas, se me antojó siempre todo lo que hiciste. Muy merecido el premio de máster chef Celebrity”, son algunas de las menciones.

Cuáles fueron los comentarios homofóbicos del Chef Herrera

Fue en 2019, cuando el Chef Herrera fue duramente criticado después de que durante MasterChef La Revancha hiciera todo tipo de comentarios hirientes hacia un concursante llamado Rogelio, al punto de burlarse de su sexualidad.

Adrián Herrera ya no forma parte del exitoso reality show de TV Azteca (Foto: Instagram)

Todo sucedió durante un capítulo en donde Herrera se refirió como “amiga” a Rodrigo, ante esto, el participante se limitó a decirle al famoso que era “amigo”, pero el Chef pasó por alto el comentario y continuó refiriéndose de esa forma al participante.

En una antigua entrevista para TVNotas, Adrián Herrera reveló cómo fue que se enteró de su salida del exitoso programa MasterChef México.

“Así es, mi única queja es que no se me avisó por la vía tradicional, me tuve que enterar por otros lados. Me hubiera gustado que me avisaran para poder reagendar mi tiempo de otra manera, pero fuera de eso no hay problema”, declaró el Chef Herrera.

Asimismo, aclaró que su principal molestia fue la manera en la que se enteró de la noticia, pues de acuerdo a sus declaraciones, “nadie es imprescindible, a quien pongan lo van a hacer popular”. No obstante, aseguró que el reconocimiento con el que él cuenta se debe a sus columnas y no tanto al programa.

