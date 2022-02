MasterChef Junior: chef Herrera reveló cómo se enteró de su salida del programa

El Chef Herrera se caracterizó por su polémicas críticas a los participantes (Foto: Instagram/@chefherrera)

El carismático chef Adrián Herrera reveló cómo fue que se enteró de su salida del exitoso programa MasterChef México en su próxima edición para infantes, del cual formó parte del jurado por más de 9 temporadas.

En entrevista con TvNotas, el chef regiomontano aclaró que fue hasta que leyó una publicación periodística del mismo medio que se enteró que no formará parte de los jueces que califiquen los platillos en MasterChef Jr, situación que le causó mucho enojo.

“Así es, mi única queja es que no se me avisó por la vía tradicional, me tuve que enterar por otros lados. Me hubiera gustado que me avisaran para poder reagendar mi tiempo de otra manera, pero fuera de eso no hay problema”, declaró el Chef Herrera.

Asimismo, aclaró que su principal molestia fue la manera en la que se enteró de la noticia, pues de acuerdo a sus declaraciones, “nadie es imprescindible, a quien pongan lo van a hacer popular”. No obstante, aseguró que el reconocimiento con el que él cuenta se debe a sus columnas y no tanto al programa.

Esta fue la despedida que escribió el Chef Herrera (Foto: Instagram/@chefherrera)

“Muchos piensan que me hice famoso por MasterChef, pero no, yo soy columnista, tengo mi propia editorial y mis libros; MasterChef solo es una parte de la fórmula, pero de ahí no viene. Nunca he entendido a la fama, no le pongo atención, ignoro que una cámara me está viendo, solo hago mi trabajo y lo hago bien porque me gusta”, señaló.

Cabe mencionar que el Chef Herrera notificó a sus seguidores en redes sociales con un emotivo mensaje acompañado de una fotografía que muestra el tatuaje que porta en su brazo el cual es el logo del programa.

“Gracias a ustedes, que nos siguieron durante todos estos años, gracias al equipo técnico de MasterChef -enorme- que fue quien hizo posible el programa y un reconocimiento a todas las personas que ya no forman parte del programa pero que fueron esenciales para su éxito.”, se puede leer en su publicación del pasado 14 de enero.

En octubre de 2021, quien fuera uno de los jueces más temidos de MasterChef durante varias temporadas reveló para el comediante Alex Fernández que antes de entrar al reality, no tenía idea de cuál era la dinámica que seguía el programa o porque su participación tendría alguna relevancia.

Tatiana será la conductora de esta nueva edición (Foto: Instagram/@masterchefmx)

“Estábamos mi mujer y yo en la casa, viendo la tele antes de que quitara la tele del cuarto. Estábamos ahí y de repente suena el teléfono: ‘Soy fulano de tal, soy el productor de MasterChef’. Y yo de No sé qué es MasterChef (...) Yo no participo, yo no soy concursante, tengo restaurantes”, mencionó.

La última vez que el columnista estuvo en el programa de gastronomía fue como juez en MasterChef Celebrity. En medio de las grabaciones de los primeros capítulos del reality, el chef Herrera reveló que la participación de Laura Zapata le provocaba miedo, además, acusó que la actriz podría haberle hecho brujería a través de los platillos que preparaba.

Por otra parte, el talentoso y popular chef generó una gran polémica al revelar sus verdaderos pensamientos hacia los concursantes del programa. “¿Son 20? Quiere decir que tenemos 17 personajes desechables y 3 que sí nos interesan”, fue la cita exacta que desató los comentarios y polémica en la redes sociales de MasterChef.

