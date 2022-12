Exalumna de La Academia contó un peligroso momento que vivió en la CDMX: “Nos alcanzaron en la banqueta”

Foto: Instagram/@lajackie_sing

La violencia de género es algo a lo que las mujeres de México deben enfrentarse día con día y, en esta ocasión, Jackie López -exalumna de La Academia: 20 años- contó un gran susto que se llevó en las calles de la capital del país.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la joven le narró a sus seguidores el 20 de diciembre que vivió un momento de terror mientras estaba caminando en una importante calle.

‘’Morritas de CDMX tengan mucho cuidado! Ayer por la noche sobre avenida revolución dos tipos en un Jetta color negro, nos alcanzaron en la banqueta a mi tía, mi prima y a mí. Literalmente nos rebasaron como por dos metros y medio de distancia y capté en seguida, por eso corrimos’', señaló la famosa en primera instancia.

De acuerdo con lo que mencionó Jackie, ella se alcanzó a percatar que los hombres querían bajarse del coche, no obstante, al percatarse de eso corrió para escapar junto a sus familiares.

‘’Yo vi cuando el del copiloto iba a bajar pero no podían avanzar a sentido contrario y nosotras corrimos y a meternos a una cuadra en sentido contrario, literal nunca la quite la vista de encima y vieron que nos dimos cuenta, el tipo dejó la puerta y avanzaron súper despacio”, señaló la cantante.

Finalmente, Jackie ahondó en que se encontraba bien, pero aún así aprovechó para advertirle a sus seguidoras que tuvieran cuidado en caso de que frecuentaran esa zona.

‘’No nos hicieron nada porque no nos podían alcanzar por que había tráfico y no podían hacer reversa. Pero aguas! Tengan cuidado chiquillas nosotras estamos bien’', añadió.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios usuarios de Twitter externaron su preocupación ante dicho relato, pero se alegraron de que la famosa se encontrara bien.

“Gracias a Dios que están bien. Tengan mucho cuidado y no solo en CDMX, en todas partes esta muy feo todo, siempre caminen al sentido contrario de los carros y estén muy alertas”. “Sería importante que nos dijeras a qué altura de Av. Revolución para que las damas que vean este Twitter estén a las vivas y si recuerdas el color de el carro muchas mejor”. “Lo bueno que ya no iré a Ciudad de México por que ya me dio miedo saludos Jackie cuídate te queremos mucho”. “Cuídate Jackie en serio esto no puede pasar hay que cuidarse morras”, son algunas de las menciones.

Morritas de cdmx tengan mucho cuidado! Ayer por la noche sobre avenida revolución dos tipos en un Jetta color negro, nos alcanzaron en la banqueta a mi tía, mi prima y a mi. Literalmente nos rebasaron como por dos metros y medio de distancia y capté en seguida, por eso corrimos. — Jackie (@lajackie_sing) December 19, 2022

Jackie López Vázquez, la joven de 26 años proveniente de Sinaloa, fue la sexta expulsada de La Academia 2022, el reality show de canto más importante de TV Azteca.

La cantante sinaloense nació el 5 de octubre de 1995. Aunque es licenciada en Ciencias de la Comunicación, carrera que terminó el pasado mes de mayo, su verdadero y más grande sueño es convertirse en una gran cantante; desde los 12 años se ha dedicado a perseguir esta ansiada meta.

A los 16 años comenzó a vivir sola y a participar en distintas agrupaciones versátiles, como Maz Show, la cual abandonó en mayo de 2019. “Me retiro de la agrupación para empezar con pasos nuevos” fueron las palabras que escribió la cantante en sus redes sociales al anunciar su salida de la banda. Actualmente se desempeña como la voz principal de una banda de pop llamada La Jackie.

