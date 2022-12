Anel Noreña rompió el silencio sobre distanciamiento con su hija Marysol Sosa: “Me botaron, me tiraron a la basura”

(Instagram)

Los conflictos dentro de la Dinastía José José continúan, pues los rumores de un aparente distanciamiento entre Marysol Sosa -hija del Príncipe de la canción- y Anel Noreña, exesposa del cantante, cada vez se confirman más.

Fue en esta ocasión, la misma Noreña quien habló ante las cámaras de Ventaneando sobre los problemas familiares que atraviesan actualmente y destacó que, en efecto, su hija habría sido la que decidió alejarse de ella.

Y es que, ante los cuestionamientos de los conductores del vespertino de TV Azteca respecto a por qué no hacía las paces con Marysol, Anel destacó que la situación había escalado a un punto más complicado del que se sabía inicialmente.

“Porque no es que nos reconciliemos con Marysol, porque ya Marysol dijo que tiene su familia y qué bueno, bendito dios, yo -no diario- cada mes le mando un bonito recado. Podrá ser ahora por esto de la Navidad, pero no me ha contestado”, mencionó en primera instancia.

Anel reaccionó incómoda cuando le preguntaron si es verdad que busca dejar a Marysol Sosa sin la herencia de su padre (Foto: Instagram)

De igual manera, recordó que todo el conflicto habría iniciado por una disonancia de pensamiento respecto a la vacunación contra COVID-19 y que, a partir de ese entonces, todo fue creciendo al punto en que Marysol no quiso asistir al homenaje póstumo del intérprete de El Triste que organizó su hermano José Joel.

“Respetando lo de las vacunas, luego que con lo del papá y que no interfiriéramos en sus planes y que no aceptaban la invitación de venir a festejar lo de Jorge en el Centro Cultural, el chiste es que ya no volvimos a hablar, mi corazón”, señaló.

Para este punto, Anel se mostró afectada por el punto en el que se encuentra la relación con su hija y remarcó que ya no estaba en edad de verse involucrada en ese tipo de conflictos.

”Yo ya tengo 72 años que tal que mañana no amanezco y va a ser una gran pena que no nos hayamos dado un abrazo”, añadió.

😱 ¡Ahora todo tiene sentido! Anel Noreña hizo una fuerte revelación sobre el distanciamiento que ha tenido de su hija Marysol Sosa. 🥲😔 #Ventaneando pic.twitter.com/cXDV3Vnau8 — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 21, 2022

En cuanto a las especulaciones de que otro de los problemas dentro de la familia tendrían que ver por la aparente intención de Marysol en utilizar el nombre de José José para una marca de Tequila, Noreña putualizó:

“No, mi amor, fíjate que lo de esos rumores es el tequila, a mi me lo dijo Maxine (Woodside), pero yo no sé. Entonces pregúntale a ella (...) es mi hija, la amo, los brazos abiertos para ella y todo para mis nietos, ahí está mi llanto más grande como comprenderás, porque ni por teléfono me los pone. Me botaron, me tiraron a la basura”, dijo.

La famosa apuntó que ella no tenía ningún conflicto con su hija y esclareció si tomaría medidas legales en contra de ella en caso de que siguiera con intenciones de lanzar algún producto con el nombre de su padre.

”Si Marysol usa a José a José como un producto, lo tiene que pagar (...) si ella insiste en hacer cosas de José José, primero lo tengo que aprobar yo (...) y como no me voltean a ver y hacen lo que quieran, pues entonces hay una forma y se va a tener que hacerlo, porque dueña soy yo del producto José José, de familia no pasa nada”, destacó.

