Estos fueron los momentos más memorables que dejó la segunda temporada de MasterChef Celebrity México

La segunda temporada de MasterChef Celebrity México llenó al público de intensas emociones. (Twitter/@MasterChefMx)

Después de 18 capítulos, la segunda temporada de MasterChef Celebrity México llegó a su fin y Ricardo Peralta, actor y comediante, fue quien se coronó como el ganador del concurso.

Sin duda, esta edición del reality culinario dejó un sinfín de momentos entrañables que vivirán en la memoria del público y de sus participantes.

Desde el inicio el programa estuvo lleno de sorpresas, iniciando con la introducción del chef Pablo Albuerne, de origen español, en el panel de jueces. Y aunque desde su llegada se mostró como uno de los elementos más duros del jurado, poco a poco se ganó el cariño de todos.

El chef Pablo llegó sin conocer a las celebridades y, poco a poco, se convirtió en uno de los personajes favoritos de la gente. (Youtube/MasterChef México)

Otro gran momento fue la presentación de Arturo López Gavito, exjuez de La Academia, quien durante el primer episodio nos regaló una de las frases más memorables del certamen.

Cuando Tatiana le preguntó si estaba listo para ser él quien recibiera las críticas, en lugar de emitirlas, el productor musical respondió: “Absolutamente, estoy vulnerable y abierto”, lo cual se convirtió en una referencia y un chiste local del reality de inmediato.

Tanto Gavito como Ricardo, quien resultó ganador, se ganaron la simpatía del público desde los primeros episodios, especialmente luego del tercer programa, en el que cocinaron juntos y demostraron que había una excelente química entre ellos. Desde ese entonces, Ricardo comenzó a ser conocido como La Loba en la cocina más famosa de México.

Ricardo y Arturo construyeron una gran amistad a lo largo del concurso. (Youtube/MasterChef México)

Las confrontaciones entre Macky González y el panel de jueces, específicamente con el chef Pablo, llevaron las tensiones al máximo al interior de la cocina en repetidas ocasiones.

Cuando la atleta cocinó junto a Carlos Eduardo Rico un platillo en el que debían incorporar alacranes, el crítico español se negó a degustar su receta. “Me voy a saltar lo de probar la salsa [con alacrán] porque tengo un miedo terrible a vuestra rigurosidad quitando el aguijón”, dijo Albuerne.

Ante la negativa del juez, Macky le insistió, en repetidas ocasiones y con actitud retadora, que confiara en su técnica y la de su compañero para preparar un platillo sin riesgo de envenenamiento alguno.

“Voy a declinar tu invitación [...] No me quiero morir, ¿sabes? Me fío de tu buena intención, pero no me fío de tu mano”, agregó el chef, a lo que Macky contestó “¡Qué mala onda!”. Tal comportamiento, con el que Macky obligó al chef a probar la salsa con alacrán, fue duramente criticado por el jurado y por el resto de participantes.

Macky tomó una actitud desafiante ante los jueces. (Youtube/@MasterChef México)

En el amplio abanico de emociones que las celebridades experimentaron a lo largo de esta temporada también hubo lugar para la nostalgia y la tristeza.

Uno de los momentos más conmovedores fue el homenaje que le hicieron las y los famosos a sus seres difuntos en el Día de Muertos.

El episodio del 30 de octubre hizo que todos los concursantes rompieran en llanto al enterarse de que sus platillos estarían dedicados a un ser querido que ya no estuviera en este mundo.

Marcello Lara recordó a su abuela, quien falleció el día que inició Moderatto; Ricardo honró a su hermano Roberto, quien fue la razón de que entrara al concurso; Carlos rememoró a su papá, que forjó el camino que hoy él sigue en la comedia; Alejandra Ávalos compartió la pasión con la que su mamá cocinaba para ella.

Marcello Lara recordó a su abuela como una de sus mayores inspiraciones. (Youtube/@MasterChef México)

Karla Gascón mencionó la pérdida de su hermano como “la cosa peor que nos ha pasado en la familia”, mientras que Arturo habló de cómo su padre le cantaba Tres regalos, de Los Dandy’s, a su mamá.

No obstante, el homenaje que más conmocionó al público, a las celebridades, a Tatiana y a los jueces fue el de Talina Fernández a Mariana Levy, quien fue su primera hija y falleció el 29 de abril de 2005. La suya fue una muerte que paralizó a su familia y conmocionó al país entero.

“La puedo seguir viendo en telenovelas y la puedo seguir viendo sobre todo en mi corazón [...] En la noche, antes de dormirme, abro el cajón en donde está una foto de mi niña y platico [con ella]”, dijo la reconocida periodista y productora.

Talina Fernández habló del gran honor y la felicidad que le dio convertirse en madre por primera vez con Mariana Levy. (Youtube/MasterChef México)

Tan solo unas semanas antes de la gran final, Karla Gascón incrementó su popularidad considerablemente luego de que lanzara una advertencia directa a Nadia, pues ella habría tenido una gran responsabilidad en la eliminación de Alejandra Toussaint.

En la emisión del domingo 13 de noviembre, Nadia y Alejandra formaron equipo. Y aunque la y los chefs aplaudieron el sabor de su platillo, cuestionaron duramente la higiene de ambas, ya que su estación quedó “hecha un desastre”.

Luego de recibir los comentarios negativos, la pareja se enfrentó a la decisión de elegir quién de las dos sería candidata para ir directamente al reto de eliminación. Y aunque se propuso que la elección se tomara al azar, Nadia desde un inicio se negó a sacrificarse y consideró que Toussaint era quien tenía que competir por su permanencia.

La actriz española lanzó una dura advertencia a Nadia, luego de haber ocasionado la salida de Alejandra Toussaint. (Youtube/@MasterChef México)

Aquel día, Alejandra fue expulsada “injustamente”, según las consideraciones de Karla Gascón, quien advirtió que sería ella misma quien eliminaría a la exacadémica. “Ale mi vida, te vengaré. Nadia, juro que te sacaré de MasterChef”, expresó aquel día la actriz española.

Hacia el final de la temporada, quienes eran ampliamente apoyados por el público se convirtieron en los “villanos” del reality. El ejemplo perfecto fue Arturo López Gavito, pues en contraste con la simpatía que despertó al inicio, sus comentarios provocaron que le llovieran múltiples críticas en las últimas semanas.

La mayor “decepción” de sus fans ocurrió cuando Mauricio Mancera estuvo a punto de colarse a la semifinal. Y es que, a pesar del aprendizaje que obtuvo a lo largo de los capítulos, para Gavito él no era “un cocinero de verdad” y le atribuyó su permanencia a la suerte.

Esta segunda temporada de MasterChef Celebrity México sin duda permanecerá en la mente del público, que ya espera con ansias la siguiente edición para enfrascarse en una nueva aventura culinaria.

