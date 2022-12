Quién sería el testigo protegido de la última audiencia previa al juicio de García Luna

La última audiencia previa al juicio en contra de García Luna se llevó a acabo durante la tarde del 15 de diciembre FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

Durante la tarde del jueves 15 de diciembre se celebró la última audiencia previa la juicio en contra de Genaro García Luna en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Dicha audiencia inició a las 3:00 de la tarde, tiempo del Este de Estados Unidos.

Fue el pasado martes 13 de diciembre que el juez Brian Cogan confirmó la fecha de hoy jueves, con la finalidad deque el acusado, los abogados y fiscales queden de acuerdo sobre la organización del juicio que está pactado para enero de 2023.

Uno de los posibles testigos en el caso en contra de García Luna se trata de un hombre que no aparece en los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos al menos desde el pasado 28 de noviembre.

"La Barbie" sería un posible testigo en el caso en contra de García Luna (Foto: CUARTOSCURO)

Édgar Valdez Villareal, alias La Barbie sería un posible testigo en la audiencia de García Luna. Cabe destacar que hasta la fecha de realización de esta nota (15 de diciembre) dicha persona todavía aparece como “No bajo custodia” (NOT IN BOP CUSTODY).

Al no aparecer en los registros y como no se ha confirmado su liberación, una de las posibles razones de que no aparezca es que estaría colaborando en el juicio del exsecretario de seguridad.

Desde que se informó que La Barbie no aparecía en los registros carcelarios una de la razones es que posiblemente habría entrado al Programa Federal de Protección de Testigos (abreviado como WITSEC, por su nombre en inglés).

"La Barbie" no aparece bajo custodia, según los registros carcelarios de EEUU (FOTO: IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM)

A pesar de que no aparece bajo custodia en los registros el pasado 7 diciembre el canciller Marcelo Ebrard confirmó que La Barbie sí está bajo custodia y que no ha sido puesto en libertad, incluso dijo que en caso de que fuera puesto en liberatad tendrían que informarlo.

“Nos han dicho es que está bajo custodia de la autoridad, no lo han puesto en libertad (...) El compromiso que tienen es que si eso llegase a suceder, nos tienen que informar antes”, comentó Ebrard durante una conferencia de prensa en Querétaro.

Genaro García Luna y “Los 7 jinetes del Apocalipsis”

Horas antes de que diera inicio la última audiencia previa al juicio del exfuncionario y durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer la estructura en áreas de seguridad Pública bajo el mando de García Luna.

El Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que cuando García Luna estaba al frente de la SSP tenía un pequeño grupo identificado como Los 7 jinetes del apocalipsis.

Ricardo Mejía Berdeja dio detalles sobre el grupo identificado como "Los 7 jinetes del apocalipsis" (Foto: Cuartoscuro)

Los integrares de dicho grupo fueron identificados como Armando “N”, titular de investigación; Francisco “N”, coordinador de Seguridad Regional; Edgar Eusebio “N”, director de Secuestros; Luis Eduardo “N”, titular de Prevención y Faunco “N”, comisionado de la Policía Federal.

Sobre Los 7 jinetes Berdeja detalló que “diferentes líderes criminales los han imputado como haber recibido este tipo de sobornos multimillonarios. Es el caso de Edgar ‘B’, alias La Barbie”.

Genaro García Luna, fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, se le acusa de presuntamente participar en una empresa criminal de distribución de cocaína, de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, de conspiración para importar cocaína y de hacer declaraciones falsas.

