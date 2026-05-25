México

Lluvias intensas y calor extremo marcarán el clima este 25 de mayo en México

Oaxaca y Chiapas encabezan la lista de estados con mayor riesgo por precipitaciones; persiste onda de calor en 13 entidades del país

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Vista aérea de la Ciudad de México con la Torre Latinoamericana y otros rascacielos. Grandes nubes de lluvia oscuras cubren el cielo del atardecer.
México registrará lluvias intensas, tormentas eléctricas y altas temperaturas este lunes 25 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México experimentará este lunes 25 de mayo una combinación de lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y altas temperaturas en gran parte del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones estarán determinadas por una vaguada en altura, un frente frío fuera de temporada, canales de baja presión y el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México.

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Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias más severas se concentrarán en el sur y sureste, especialmente en Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse acumulados de hasta 150 milímetros, lo que aumenta el riesgo de deslaves, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos.

A la par, la onda de calor persistirá en 13 estados, con temperaturas superiores a 45 ℃ en algunas regiones del Pacífico y sureste mexicano.

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Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias torrenciales este lunes

El pronóstico indica que los estados más afectados por las precipitaciones serán Oaxaca y Chiapas, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

Inundaciones Edomex caos vial lluvias
Se prevén lluvias intensas en distintas regiones del país este lunes. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Estados con lluvias intensas:

  • Oaxaca (norte, este y sur)
  • Chiapas (norte, centro y sur)

Estados con lluvias muy fuertes:

  • Veracruz (sur)
  • Tabasco (este y sur)

Entidades con lluvias fuertes y chubascos:

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Puebla
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Además, el centro del país presentará precipitaciones y actividad eléctrica, incluyendo:

  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Morelos
  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Querétaro
  • Guanajuato

Las autoridades alertan que estas lluvias podrían provocar:

  • Encharcamientos urbanos
  • Inundaciones en zonas bajas
  • Deslaves en áreas montañosas
  • Aumento en niveles de ríos y arroyos
  • Caída de árboles y anuncios por fuertes vientos

Onda de calor seguirá afectando a 13 estados del país

Mientras las lluvias avanzan en varias regiones, gran parte del territorio nacional continuará bajo temperaturas extremadamente altas por la persistencia de la onda de calor.

Hombre mexicano con rostro y cuello enrojecidos se sienta en la acera junto a una pared, con una botella de agua. Personas y un taxi amarillo en el fondo borroso.
Una onda de calor afectará a diversos estados del país este lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados con temperaturas de 40 a 45 ℃:

  • Sinaloa
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

Estados con temperaturas de 35 a 40 ℃:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Quintana Roo
  • Nuevo León
  • Morelos
  • San Luis Potosí

El calor será más intenso durante la tarde, principalmente en zonas costeras y regiones del Pacífico mexicano.

CDMX y Estado de México esperan tarde lluviosa y posible granizo

En el Valle de México se prevé una mañana con ambiente fresco y presencia de bruma; durante la tarde incrementará la nubosidad y se registrarán lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y Estado de México.

Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
El clima en México presentará condiciones contrastantes este lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas precipitaciones podrían presentar:

  • Descargas eléctricas
  • Rachas de viento
  • Posible granizo

Temperaturas previstas:

Ciudad de México:

  • Mínima de 12 a 14 ℃
  • Máxima de 26 a 28 ℃

Toluca:

  • Mínima de 7 a 9 ℃
  • Máxima de 23 a 25 ℃

También se prevén rachas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Fuertes vientos y oleaje elevado afectarán costas mexicanas

El pronóstico también contempla condiciones adversas por viento y oleaje en diversas regiones.

Lluvias
Se prevén fuertes rachas de viento en distintas regiones del país este lunes. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Estados con rachas de hasta 70 km/h:

  • Campeche
  • Yucatán
  • Tabasco
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

En el norte, como Chihuahua, Coahuila y Durango, podrían presentarse tolvaneras por las fuertes ráfagas de viento.

Por otro lado, las costas del Pacífico reportarán oleaje elevado:

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Baja California Sur

Las olas alcanzarán entre uno y dos metros de altura.

Autoridades llaman a extremar precauciones por lluvias y calor

Ante el panorama previsto, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslaves.

Recomendaciones para la población:

  • Evitar cruzar ríos o calles inundadas
  • No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
  • Mantenerse hidratado ante las altas temperaturas
  • Usar protector solar y ropa ligera
  • Asegurar objetos que puedan caer por el viento
  • Consultar actualizaciones oficiales del clima

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando estos fenómenos y publicará nuevas actualizaciones en las próximas horas.

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