Lluvias intensas y calor extremo marcarán el clima este 25 de mayo en México

México experimentará este lunes 25 de mayo una combinación de lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y altas temperaturas en gran parte del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Las condiciones estarán determinadas por una vaguada en altura, un frente frío fuera de temporada, canales de baja presión y el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México.
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Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias más severas se concentrarán en el sur y sureste, especialmente en Oaxaca y Chiapas, donde podrían registrarse acumulados de hasta 150 milímetros, lo que aumenta el riesgo de deslaves, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos.
A la par, la onda de calor persistirá en 13 estados, con temperaturas superiores a 45 ℃ en algunas regiones del Pacífico y sureste mexicano.
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Oaxaca y Chiapas tendrán lluvias torrenciales este lunes
El pronóstico indica que los estados más afectados por las precipitaciones serán Oaxaca y Chiapas, donde se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.
Estados con lluvias intensas:
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- Oaxaca (norte, este y sur)
- Chiapas (norte, centro y sur)
Estados con lluvias muy fuertes:
- Veracruz (sur)
- Tabasco (este y sur)
Entidades con lluvias fuertes y chubascos:
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- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Puebla
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Además, el centro del país presentará precipitaciones y actividad eléctrica, incluyendo:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Querétaro
- Guanajuato
Las autoridades alertan que estas lluvias podrían provocar:
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- Encharcamientos urbanos
- Inundaciones en zonas bajas
- Deslaves en áreas montañosas
- Aumento en niveles de ríos y arroyos
- Caída de árboles y anuncios por fuertes vientos
Onda de calor seguirá afectando a 13 estados del país
Mientras las lluvias avanzan en varias regiones, gran parte del territorio nacional continuará bajo temperaturas extremadamente altas por la persistencia de la onda de calor.
Estados con temperaturas de 40 a 45 ℃:
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- Sinaloa
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
Estados con temperaturas de 35 a 40 ℃:
- Sonora
- Chihuahua
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tabasco
- Quintana Roo
- Nuevo León
- Morelos
- San Luis Potosí
El calor será más intenso durante la tarde, principalmente en zonas costeras y regiones del Pacífico mexicano.
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CDMX y Estado de México esperan tarde lluviosa y posible granizo
En el Valle de México se prevé una mañana con ambiente fresco y presencia de bruma; durante la tarde incrementará la nubosidad y se registrarán lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y Estado de México.
Estas precipitaciones podrían presentar:
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- Descargas eléctricas
- Rachas de viento
- Posible granizo
Temperaturas previstas:
Ciudad de México:
- Mínima de 12 a 14 ℃
- Máxima de 26 a 28 ℃
Toluca:
- Mínima de 7 a 9 ℃
- Máxima de 23 a 25 ℃
También se prevén rachas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.
Fuertes vientos y oleaje elevado afectarán costas mexicanas
El pronóstico también contempla condiciones adversas por viento y oleaje en diversas regiones.
Estados con rachas de hasta 70 km/h:
- Campeche
- Yucatán
- Tabasco
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
En el norte, como Chihuahua, Coahuila y Durango, podrían presentarse tolvaneras por las fuertes ráfagas de viento.
Por otro lado, las costas del Pacífico reportarán oleaje elevado:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Baja California Sur
Las olas alcanzarán entre uno y dos metros de altura.
Autoridades llaman a extremar precauciones por lluvias y calor
Ante el panorama previsto, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y deslaves.
Recomendaciones para la población:
- Evitar cruzar ríos o calles inundadas
- No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Mantenerse hidratado ante las altas temperaturas
- Usar protector solar y ropa ligera
- Asegurar objetos que puedan caer por el viento
- Consultar actualizaciones oficiales del clima
El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando estos fenómenos y publicará nuevas actualizaciones en las próximas horas.
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