Mariachazo 2026: todo lo que debes saber sobre el encuentro de música regional

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La Arena CDMX se prepara para recibir uno de los eventos más esperados de la música tradicional mexicana: el 29 de mayo, el escenario reunirá a Mariachi Vargas de Tecalitlán y Mariachi Nuevo Tecalitlán en una sola noche.

Miles de seguidores tendrán la oportunidad de presenciar la colaboración histórica de dos agrupaciones centrales en la cultura nacional.

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La venta de boletos para el Mariachazo ya está activa tanto en la plataforma Superboletos como en las taquillas del recinto.

El concierto será un homenaje sin precedentes a la música vernácula y promete una velada donde la memoria colectiva, la nostalgia y el sentido de pertenencia serán protagonistas.

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Quiénes estarán en el Mariachazo

El Mariachi Vargas de Tecalitlán fue fundado en 1897 por Don Gaspar Vargas en Jalisco.

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A lo largo de más de un siglo, el grupo se consolidó como referente mundial gracias a su labor creativa, la impronta de Rubén Fuentes y, en la actualidad, la dirección de Carlos Martínez.

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Su legado ha marcado la evolución del huapango y el bolero ranchero, sustentando el reconocimiento de ser “El Mejor Mariachi del Mundo”.

Por otro lado, Mariachi Nuevo Tecalitlán representa la continuidad de la escuela tapatía. Nacido en 1965 en Guadalajara, bajo el impulso de los hermanos José “Pepe” y Fernando Martínez Barajas, ha mantenido una disciplina artística durante seis décadas.

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Su equilibrio entre la tradición y una propuesta contemporánea ha llevado su repertorio clásico a nuevas generaciones y escenarios internacionales.

Un encuentro de linajes y tradiciones

No se trata solo de un espectáculo: la unión de ambas agrupaciones en “Mariachazo” simboliza la transmisión de saberes y la convivencia de dos escuelas fundamentales del mariachi.

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Un dato relevante es que Carlos Martínez, actual director del Mariachi Vargas, inició su carrera en el Nuevo Tecalitlán, lo que añade un lazo de continuidad y diálogo intergeneracional entre ambos proyectos.

En términos simples: el “Mariachazo” del 29 de mayo en la Arena CDMX será un concierto conjunto entre Mariachi Vargas de Tecalitlán y Mariachi Nuevo Tecalitlán, donde se encontrarán dos trayectorias esenciales para la música tradicional de México.

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Un rito para la identidad mexicana

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El evento busca ir más allá de la interpretación de los éxitos que han acompañado cine, televisión y celebraciones.

Para los organizadores, será una oportunidad de atestiguar en vivo el intercambio artístico de dos instituciones que han moldeado la percepción internacional de la música mexicana.

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El concierto se perfila como una cita obligada para quienes desean celebrar y comprender la riqueza de las raíces musicales de México.

La expectativa es que la noche quede registrada como un momento clave en la historia del mariachi y la canción popular mexicana, ofreciendo un puente entre el pasado y el futuro del género.

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