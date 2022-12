“La Barbie” y el hermano del Mayo Zambada podrían atestiguar contra García Luna

Jesús Reynaldo Zambada y Édgar Valdez Villarreal podrían ser testigos en el jucio contra García Luna (Foto: especial)

Se espera que casi una veintena de testigos acudan a la audiencia en contra de Genaro García Luna entre algunos de los capos que podrían aparecer destacan nombres importantes como Edgar Valdez Villareal, alias La Barbie e incluso estaría Jesús Reynaldo Zambada García, alias El Rey, hermano menor de El Mayo Zambada.

El juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Publica durante la administración del expresidente Felipe Calderón, está programado para enero del próximo año.

Cabe recordar que el pasado 15 de diciembre se llevó a cabo la última audiencia preparatoria sobre el caso, la cual tuvo una corta duración y en la que su defensa recibió más de 10 mil documentos con evidencias de reuniones y testigos.

El juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna, está pactado para enero de 2023 (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Los posibles testigos en contra de García Luna fueron informados por el semanario Ríodoce, medio que aseguró que fuentes cercanas al juicio confirmaron tanto a La Barbie como a El Rey. Otros testigos potenciales serían exmiembros del Cártel de Sinaloa que están en manos de autoridad estadounidenses.

Las razones por las que “La Barbie” sería testigo

Desde el pasado 28 de noviembre se informó que Edgar Valdez La Barbie ya no estaba bajo custodia de las autoridades estadounidenses, según la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se puede leer en los registros. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie" no parece bajo custodia (Foto: IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM)

Debido a dicha persona no fue liberada y tampoco aparece en los registros comenzaron a circular versiones sobre su posible participación en el juicio en contra de García Luna.

El Rey Zambada

El pasado mes de julio Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, hermano menor de “El Mayo” Zambada y uno de los hombres que hundió a Joaquín “El Chapo” Guzmán en el juicio del siglo, volvió a ser requerido en una corte de los Estados Unidos como testigo cooperante en contra Genaro García Luna.

Otro de los posibles testigos en el caso de García Luna sería Jesús Reynaldo Zambada, alias "El Rey" (Foto: Alberto Vera / AFP)

Por su parte la defensa del otrora jefe de la policía presentó un documento a la Corte del Distrito Este de Nueva York con la finalidad de que Zambada no llegue al estrado.

Los Jinetes del Apocalipsis de Genaro García Luna

Además el mismo día que sucedió la última audiencia preparatoria en contra de García Luna, tan solo unas horas antes, el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer una estructura dedicada a la colusión criminal.

El Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que cuando García Luna estaba al frente de la SSP tenía un pequeño grupo identificado como Los 7 Jinetes del Apocalipsis.

Mejía Berdeja compatrtió información sobre un grupo relacionado con García Luna al que identificó como "Los 7 jinetes del apocalipsis" (Foto: Cuartoscuro)

“Este grupo fue imputado por diferentes líderes criminales acusados de ser parte de una red a quienes se les entregaban sobornos por parte del Cártel de Sinaloa. En diferentes carpetas y juicios, diferentes líderes criminales los han imputado como haber recibido sobornos multimillonarios”, detalló Berdeja.

Asimismo el pasado 30 de noviembre el juez Brian Cogan ordenó identificar los testigos del caso contra García Luna con días de antelación. Tan solo unos días antes Cogan negó retirarle cuatro cargos por narcotráfico a García Luna.

La negativa fue informada por medio de un documento en el que se especificó que el Cártel de Sinaloa ha sido identificada como una de las organizaciones criminales más grandes del mundo y que incluso cuenta con una red de transporte a gran escala por tierra, aire y mar.

