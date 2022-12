La Barbie “está bajo custodia de la autoridad”, aseguró Marcelo Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que "La Barbie" sí está bajo custodia (Foto: especial)

Marcelo Ebrard Casaubón confirmó que el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie sí está bajo custodia y que no ha sido puesto en libertad.

“Nos han dicho es que está bajo custodia de la autoridad, no lo han puesto en libertad (...) El compromiso que tienen es que si eso llegase a suceder, nos tienen que informar antes”, dijo Ebrard durante una conferencia de prensa en Querétaro durante el miércoles 7 de diciembre.

El canciller precisó que en caso de que Valdez Villarreal sea liberado habrá información antes. Las declaraciones de Ebrard suceden una semana después de que diferentes medios reportaran que La Barbie ya no aparecía en los registros de la Agencia Federal de Prisiones de EEUU.

Se ha especulado que "La Barbie" podría estar colaborando con las autoridades de EEUU (Foto: SSSPF//CUARTOSCURO.COM)

Tras conocer dichos registros se ha especulado sobre la situación de La Barbie, uno de los escenarios posibles es que dicho individuo se encuentre colaborando como testigo protegido, sin embargo la información sobre Valdez Villarreal se ha mantenido al margen.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se pudo leer en los registros del pasado lunes 28 de noviembre. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons). Cabe destacar que hasta la noche del 7 de diciembre el estatus de La Barbie en los registros sigue como no en custodia.

En los registros el nombre de "La Barbie" y la fecha de su liberación en el año 2056 (Foto: captura de pantalla/Borderland Beat)

Asimismo el pasado 29 de noviembre (solo un día después que se conoció la situación de La Barbie) el propio Ebrard comentó que la Embajada de Estados Unidos le confirmó que Édgar Valdez sí estaba bajo custodia.

De igual manera el pasado 1 de diciembre el portavoz de la Agencia Federal de Prisiones, Benjamín O’ Cone, declaró que los motivos detrás del cambio del registro de La Barbie podrían obedecer a diferentes motivos “de seguridad, protección o privacidad”.

Entretanto y en el caso de que La Barbie fuera liberado no se extraditaría a México, pues al haber nacido en Texas cuenta con la nacionalidad estadounidense.









