México

MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 24 de mayo

El programa de cocina tiene un nuevo formato y se trata de la primera salida de la temporada

Guardar
Google icon
Seis personas, tres mujeres y tres hombres, con mandiles negros de chef, sentados frente a un gran logo dorado de MasterChef sobre una pared de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio más reciente de MasterChef México 24/7 estuvo marcado por una fuerte tensión entre algunos de los concursantes y un cambio en la mecánica del reality, que ahora permite la participación directa del público en la salvación de los nominados.

Entre los participantes que enfrentaron la posibilidad de abandonar la competencia se encuentran Carmen, Javier, Michelle, Luis, Lancer, Jazmín, Antrax, Camila, Claudia, Pablo y Arturo.

PUBLICIDAD

Los televidentes tuvieron la oportunidad de votar a través del sitio web oficial, disponiendo de hasta 10 votos por usuario para distribuir entre sus favoritos.

Sin embargo, la decisión definitiva sobre quién debía dejar la cocina quedó una vez más en manos del jurado.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, el ambiente se tornó especialmente polémico por la actitud de Lancer, quien protagonizó dos enfrentamientos: primero con Antrax, a quien insultó, y posteriormente con la conductora Claudia Lizaldi.

Esta última le pidió que se retirara de la cocina tras considerar que había cruzado los límites del respeto.

Lancer respondió acusando a la conductora de no ser imparcial, especialmente después de que ella ofreció consuelo a Antrax tras la discusión.

Ante estos hechos, muchos seguidores del programa manifestaron su deseo de que Lancer fuera el eliminado de la noche, señalando que su comportamiento le ha granjeado detractores tanto entre sus compañeros como entre la audiencia.

Sin embargo, la eliminación oficial se conocería únicamente al finalizar la transmisión en vivo, ya que los jueces serían quienes tomarían la decisión final tras evaluar los platillos presentados.

MasterChef México
(Captura de pantalla YouTube)

Los cambios recientes en el formato de MasterChef México 24/7 han intensificado la interacción de los fans, pero la autoridad sobre el futuro de los concursantes sigue recayendo en el panel de jueces, quienes evaluaron el rendimiento culinario y la conducta de los nominados para determinar quién debía abandonar el concurso en esta emisión.

Spoiler sobre el eliminado de hoy

El episodio más reciente genera expectativa por la eliminación, especialmente después del conflicto protagonizado por Lancer con otros compañeros y la conductora Claudia Lizaldi.

El público manifestó en redes sociales su deseo de que fuera Lancer quien abandonara la competencia, debido a su comportamiento polémico.

Sin embargo, el spoiler divulgado antes de la transmisión señala que Lancer sería el concursante eliminado en la emisión del 24 de mayo.

Esta información circula en redes y sitios especializados, aunque la confirmación oficial quedó en manos del jurado tras evaluar el desempeño de los nominados en la cocina.

Participantes nominados de MasterChef México 24/7

  • Carmen
  • Javier
  • Michelle
  • Luis
  • Lancer
  • Jazmín
  • Antrax
  • Camila
  • Claudia
  • Pablo
  • Arturo

<br>

Temas Relacionados

MasterChef 24/7mexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Final Pumas vs Cruz Azul Clausura 2026 en vivo: Robert Morales abre el marcador 1 - 0 y enloquece el Olímpico Universitario

La expectativa crece en la capital mexicana, donde la definición del Clausura 2026 promete un ambiente vibrante y la posibilidad de sumar un nuevo capítulo a la historia de rivalidad entre dos de los clubes más populares del país

Final Pumas vs Cruz Azul Clausura 2026 en vivo: Robert Morales abre el marcador 1 - 0 y enloquece el Olímpico Universitario

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

En el lugar fue hallada presunta metanfetamina

Aseguran presunto laboratorio clandestino en Culiacán, Sinaloa

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la manzana

Un hábito tan sencillo como disfrutar de esta fruta fresca puede sumar bienestar y juventud de manera deliciosa cada día

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento de la manzana

Temblor hoy en México: se registra segundo sismo en Chiapas, ahora de magnitud 4.2

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: se registra segundo sismo en Chiapas, ahora de magnitud 4.2

Morena pide la destitución de la directora de Obras de la alcaldía Cuauhtémoc, recuerda los 7 derrumbes en la demarcación

Legisladores capitalinos señalaron deficiencias en los controles y explicaron que estos eventos han provocado muertos y lesiones

Morena pide la destitución de la directora de Obras de la alcaldía Cuauhtémoc, recuerda los 7 derrumbes en la demarcación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima

Incautan más de 50 mil litros de precursores para la elaboración de drogas en Manzanillo, Colima

Sentencian a dos hombres por el asesinato del exdirector de la policía de Santo Domingo Petapa, Oaxaca

Alcaldes de la Montaña Baja de Guerrero acusan omisión e indiferencia por autoridades estatales y federales ante ataques armados

Subastan terreno donde se escondía “El Mencho” en Tapalpa: el precio de salida ronda los 13 millones de pesos

Sentencian a cinco personas por el secuestro de más de 130 migrantes en San Luis Río Colorado, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Ventura, madrastra de José Ángel Bichir, habla de la recuperación del actor tras caer de un tercer piso: “Está en terapias”

Yolanda Ventura, madrastra de José Ángel Bichir, habla de la recuperación del actor tras caer de un tercer piso: “Está en terapias”

“Cromática”: Pilar Fernández lleva el flamenco mexicano a una nueva dimensión artística

Sentidos Opuestos llega a Auditorio Nacional: preventa para “Sin Límites” del dúo de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán

Stray Kids en México: quiénes son RENEE y Andrés Obregón, parte del festival

Maribel Guardia teme por la herencia de su nieto tras nombramiento de Addis Tuñón como tutora: “Quién sabe cuánto le ira a quedar”

DEPORTES

Final Pumas vs Cruz Azul Clausura 2026 en vivo: Robert Morales abre el marcador 1 - 0 y enloquece el Olímpico Universitario

Final Pumas vs Cruz Azul Clausura 2026 en vivo: Robert Morales abre el marcador 1 - 0 y enloquece el Olímpico Universitario

El impacto del Mundial 2026 en las comunidades de México: obras, empleos y tensiones en los barrios sede

Final Pumas vs Cruz Azul tendrá más de 3 mil elementos de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario

Checo Pérez abandona el Gran Premio de Canadá; es la primera carrera que el piloto de Cadillac no completa

Pumas vs Cruz Azul: así fue la última final de Liga MX que disputaron ambos equipos en el Estadio Olímpico Universitario