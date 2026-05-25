MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 24 de mayo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio más reciente de MasterChef México 24/7 estuvo marcado por una fuerte tensión entre algunos de los concursantes y un cambio en la mecánica del reality, que ahora permite la participación directa del público en la salvación de los nominados.

Entre los participantes que enfrentaron la posibilidad de abandonar la competencia se encuentran Carmen, Javier, Michelle, Luis, Lancer, Jazmín, Antrax, Camila, Claudia, Pablo y Arturo.

PUBLICIDAD

Los televidentes tuvieron la oportunidad de votar a través del sitio web oficial, disponiendo de hasta 10 votos por usuario para distribuir entre sus favoritos.

Sin embargo, la decisión definitiva sobre quién debía dejar la cocina quedó una vez más en manos del jurado.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, el ambiente se tornó especialmente polémico por la actitud de Lancer, quien protagonizó dos enfrentamientos: primero con Antrax, a quien insultó, y posteriormente con la conductora Claudia Lizaldi.

Esta última le pidió que se retirara de la cocina tras considerar que había cruzado los límites del respeto.

PUBLICIDAD

Lancer respondió acusando a la conductora de no ser imparcial, especialmente después de que ella ofreció consuelo a Antrax tras la discusión.

Ante estos hechos, muchos seguidores del programa manifestaron su deseo de que Lancer fuera el eliminado de la noche, señalando que su comportamiento le ha granjeado detractores tanto entre sus compañeros como entre la audiencia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la eliminación oficial se conocería únicamente al finalizar la transmisión en vivo, ya que los jueces serían quienes tomarían la decisión final tras evaluar los platillos presentados.

(Captura de pantalla YouTube)

Los cambios recientes en el formato de MasterChef México 24/7 han intensificado la interacción de los fans, pero la autoridad sobre el futuro de los concursantes sigue recayendo en el panel de jueces, quienes evaluaron el rendimiento culinario y la conducta de los nominados para determinar quién debía abandonar el concurso en esta emisión.

PUBLICIDAD

Spoiler sobre el eliminado de hoy

El episodio más reciente genera expectativa por la eliminación, especialmente después del conflicto protagonizado por Lancer con otros compañeros y la conductora Claudia Lizaldi.

El público manifestó en redes sociales su deseo de que fuera Lancer quien abandonara la competencia, debido a su comportamiento polémico.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el spoiler divulgado antes de la transmisión señala que Lancer sería el concursante eliminado en la emisión del 24 de mayo.

Esta información circula en redes y sitios especializados, aunque la confirmación oficial quedó en manos del jurado tras evaluar el desempeño de los nominados en la cocina.

PUBLICIDAD

Participantes nominados de MasterChef México 24/7

Carmen

Javier

Michelle

Luis

Lancer

Jazmín

Antrax

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

<br>