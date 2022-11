“Quería acuerdo con todos los cárteles”: la carta de “La Barbie” en la que señaló a Calderón y García Luna

Se informó que Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie" ya no se encuentra bajo custodia (SSP)

El martes 27 de noviembre de 2012, dos años después de su detención, Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, hizo llegar una carta a la prensa en la que señaló al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, de Acción Nacional (PAN), por presuntos nexos con el narco.

Édgar Valdez “La Barbie” ya no está bajo custodia, según la Agencia Federal de Prisiones de EEUU Valdez Villarreal cumplía su condena en una prisión federal en Florida, a dicha persona se le asignó el número 05658-748 VER NOTA

“Niego categóricamente los señalamientos y manifestaciones que refieren los elementos aprehensores respecto a la forma de cómo fue mi detención; y que la verdad de los hechos es la siguiente: mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona”, escribió el capo en la misiva.

La razón de dicho acosamiento por parte de Felipe Calderón, según Valdez Villarreal, fue porque él se había negado a formar parte del acuerdo que el ex mandatario “deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de la delincuencia organizada”.

“Alguien quería que se supiera”: AMLO confirmó que la SRE solicitó información sobre “La Barbie” “Hay que ver si es cierto porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública, hoy se va a saber si no está preso”, expresó el presidente de México VER NOTA

Posteriormente, señaló “La Barbie”, se realizaron diversas juntas a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes de Calderón y Juan Camilo Mouriño, con dos de los jefes del cártel de la “Familia Michoacana”.

Genaro García Luna habría sido uno de los principales funcionarios detrás del inicio de la guerra contra el narco de Felipe Calderón (Cuartoscuro)

Posteriormente, el general se entrevistó en Matamoros con Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño el Z-40. Tiempo después, Acosta Chaparro y Mouriño, según el testomonio del capo, se entrevistaron con Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, y también con Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Por qué Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, habría dejado la prisión en EEUU De acuerdo con los registros oficiales, el exjefe de sicarios de los Beltrán Leyva ya no se encuentra bajo custodia, pese a que su liberación estaba programada para el año 2056 VER NOTA

La intención de Calderón, artífice de la polémica “Guerra contra el Narco”, era llegar a una especie de acuerdo con todos los cárteles: Zetas, Golfo, Juárez, Sinaloa, por lo que, señaló Valdez, “al no haber respuesta de mi parte y no querer tener nexos con ninguna de las organizaciones criminales, se instauró en mi contra una persecución aguda, al grado de haberme cateado varios domicilios sin una orden legal para ello y de los cuales me robaron dinero, alhajas, automóviles, así como diversas pertenencias”.

Respecto al ex Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, cuyo juicio en Estados Unidos arrancará el próximo 17 de enero, el narcotraficante nacido en Laredo, Texas, dijo que le constaba que “ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información”.

Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie” fue extraditado a Estados Unidos el 30 de septiembre de 2015 (Cuartoscuro)

Incluso enunció los nombres de los que participaban en el aparato corruptor en favor del narco: Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo este martes que la Embajada estadounidense le confirmó que Édgar Valdez “La Barbie”, uno de los capos del narcotráfico más sanguinarios de México, sigue bajo su custodia, después de reportes de la prensa sobre su posible puesta en libertad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por su parte, dijo este miércoles 30 de noviembre desde Palacio Nacional que el gobierno estadounidense tenía que aclarar la situación del capo, quien recientemente dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, en inglés).

SEGUIR LEYENDO: