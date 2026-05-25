México

Té de hojas de nopal: el remedio contra la gastritis que se prepara en 10 minutos

Té de hojas de nopal, un remedio tradicional en México, es valorado por sus beneficios para la salud gastrointestinal

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Taza de cerámica con té verdoso, nopales frescos sin espinas y un tazón con nopales cocidos sobre una mesa de madera rústica.
Remedio tradicional mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nopal (Opuntia ficus-indica) ocupa un lugar relevante en la herbolaria mexicana y ha sido objeto de múltiples investigaciones por sus propiedades digestivas.

Sin embargo, es prioritario distinguir su valor tradicional y experimental del reconocimiento formal en la medicina institucional mexicana.

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Regulación y uso institucional del nopal

La Secretaría de Salud y la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM) reconocen el uso tradicional del nopal para afecciones digestivas.

No obstante, este recurso no integra el Cuadro Básico de Medicamentos del IMSS o ISSSTE, ni sustituye los tratamientos convencionales para la gastritis prescritos por médicos en instituciones públicas.

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Su empleo se considera complementario y responde a la riqueza cultural y a la experiencia popular, mas no a una validación clínica formal para esta patología.

nopales portada
El nopal (Opuntia ficus-indica) ocupa un lugar relevante en la herbolaria mexicana y ha sido objeto de múltiples investigaciones por sus propiedades digestivas. (Segob)

Botánica y método adecuado de preparación

Desde el punto de vista botánico, el nopal no tiene hojas verdaderas; lo que se consume son los cladodios (tallos carnosos y aplanados).

Para extraer los compuestos protectores gástricos, los manuales técnicos y la FHEUM recomiendan la decocción de los cladodios, ya que el calor sostenido es necesario para liberar los mucílagos y polisacáridos.

El método de infusión (simple reposo en agua caliente) no resulta suficiente para esta finalidad.

Preparación correcta del “té” de nopal: paso a paso según la evidencia y normatividad oficial

  1. Elige uno o dos cladodios jóvenes y firmes. Lava bien para eliminar espinas o restos.
  2. Pela los bordes y corta en trozos pequeños o medianos.
  3. Coloca los trozos en un recipiente adecuado, agrega un litro de agua potable y lleva a ebullición.
  4. Mantén el hervor suave durante al menos 10 minutos, removiendo ocasionalmente.
  5. Cuela el líquido para separar la fibra.
  6. Deja templar y toma una taza (250 ml) en ayunas o antes de las comidas. Se recomienda dejar dos horas entre la toma y otros medicamentos.

Este procedimiento maximiza la extracción de los compuestos activos del nopal y sus beneficios digestivos, conforme a la evidencia de UNAM, IMSS y la Farmacopea Herbolaria.

Infografía detallada sobre la preparación del té de nopal. Muestra el nopal, cuchillo, olla, colador, taza y una persona bebiendo, junto a texto explicativo.
Infografía detallada sobre la preparación correcta del té de nopal para maximizar sus beneficios digestivos y la importancia de su uso como suplemento, no como tratamiento principal, respaldado por evidencia científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos comprobados: evidencia experimental

Estudios de laboratorio en modelos animales han demostrado que los mucílagos del nopal forman una película protectora sobre la mucosa gástrica, limitando la irritación por ácido y enzimas.

El extracto de nopal reduce marcadores inflamatorios como el TNF-α y estimula enzimas antioxidantes en los tejidos gástricos dañados.

Estos efectos se han observado principalmente en pruebas preclínicas, y aunque indican un potencial como coadyuvante, aún no existen ensayos clínicos robustos que permitan recomendarlo como tratamiento único en humanos.

Alcances y limitaciones clínicas

No hay estudios en humanos que respalden tasas de curación aceleradas o porcentajes superiores al 90% en la gastritis solo con nopal.

Los efectos positivos más documentados corresponden a experimentos en animales y análisis in vitro.

El nopal puede ejercer un efecto prebiótico, pero estos beneficios deben considerarse complementarios, no sustitutivos del tratamiento médico.

Seguridad y advertencias

El nopal es seguro como alimento. Un consumo excesivo puede provocar molestias digestivas leves por su alto contenido de fibra.

Es crucial señalar que puede potenciar el efecto hipoglucemiante de medicamentos para la diabetes, por lo que se recomienda vigilancia en estos pacientes.

Además, separar su consumo de otros fármacos orales es prudente, debido a la capacidad de los mucílagos para interferir en la absorción de medicamentos.

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El uso del nopal para malestares digestivos cuenta con reconocimiento oficial como remedio tradicional, pero no sustituye tratamientos médicos ni forma parte del Cuadro Básico de medicamentos institucionales. Freepik

El nopal representa un recurso herbolario valioso, respaldado por evidencia experimental y una larga tradición de uso. No obstante, es importante recordar que su papel es el de suplemento o coadyuvante, no el de remedio principal en la práctica clínica institucional.

Por ello, antes de incorporar el nopal de manera regular en el manejo de trastornos gástricos o metabólicos, es recomendable consultar con un profesional de la salud.

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