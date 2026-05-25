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Así puedes asistir al exclusivo after party de Metronomy en CDMX

Los fans de la banda británica podrán estar en el DJ set

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FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El nombre de Metronomy vuelve a encabezar la conversación musical en la Ciudad de México, esta vez por un movimiento inesperado: la banda británica prepara un after party exclusivo que busca redefinir la experiencia de un cierre de gira.

El evento, pensado como la celebración más íntima de su visita, ya ha generado gran expectativa entre los seguidores del grupo.

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La organización del after party responde a la intención de la banda de ofrecer una fiesta privada donde la conexión entre artistas y asistentes sea directa y sin barreras.

La dinámica propuesta rompe con la estructura habitual de un concierto, permitiendo que los fans compartan la pista de baile y la euforia nocturna con los protagonistas de la banda.

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Qué dinámica tendrá el after party de Metronomy en CDMX

(enterlive)
(enterlive)

La noche del 5 de junio de 2026, el Faunna Rooftop, ubicado en Avenida Juárez 104, abrirá sus puertas a partir de las 22:00 horas para albergar esta celebración.

El espacio, con una vista privilegiada del centro de la capital, se transforma en el escenario ideal para un festejo fuera de lo común, donde la pista y la cabina de sonido serán el punto de encuentro entre músicos y público.

El evento estará protagonizado por un DJ Set a cargo de Anna Prior y Olugbenga, dos miembros clave de Metronomy, reconocidos por su capacidad para fusionar estilos como el house, el nu-disco y el indie dance.

La propuesta es clara: una selección musical diseñada para mantener el ritmo y la energía durante toda la noche.

La interacción entre artistas y asistentes será un elemento central.

Los organizadores han anunciado que no habrá áreas tradicionales de separación; quienes acudan podrán bailar junto a los músicos, sin distancias ni vallas de seguridad.

Artistas invitados y detalles sobre el acceso

En esta edición, los únicos responsables del DJ Set serán Anna Prior y Olugbenga.

No se ha confirmado la presencia de artistas adicionales en la cabina, lo que refuerza la intención de mantener la atmósfera íntima y exclusiva.

Las presentaciones de Metronomy en Monterrey y Ciudad de México prometen experiencias únicas para los fans de la banda británica. (Instagram/ @ocesa)
Las presentaciones de Metronomy en Monterrey y Ciudad de México prometen experiencias únicas para los fans de la banda británica. (Instagram/ @ocesa)

El acceso al after party es limitado: solo 700 personas podrán asegurar su entrada, lo que garantiza una experiencia cercana y personalizada para cada asistente. Las entradas estarán disponibles desde el 1 de mayo, y se podrán adquirir a través de la plataforma digital enterlive.mx.

Para quienes buscan una vivencia aún más exclusiva, habrá una zona VIP Dancefloor con acceso preferencial justo frente a la cabina de los artistas.

El precio de las entradas varía según la fase de compra y el tipo de acceso, comenzando en $650 pesos y alcanzando los $1,600 pesos en el caso del área VIP.

Fechas clave y dinámica especial para los asistentes

La venta de boletos inicia oficialmente el viernes 1 de mayo, mientras que el evento se celebrará el viernes 5 de junio de 2026.

Los primeros 300 compradores de cualquier localidad participarán automáticamente en una rifa para ganar uno de los 15 pósters autografiados o una de las 15 fotografías impresas oficiales de Metronomy.

Para participar, bastará con seguir las redes sociales oficiales de @enterlivemx.

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