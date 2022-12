Cuál fue la estrategia que “inventó” Édgar Valdez La Barbie que siguen usando los grupos criminales

Édgar Valdez Villarreal "La Barbie" fue un jefe de sicarios de los Beltran Leyva (FOTO: IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM)

La situación de Édgar Valdez Villarreal La Barbie todavía no está del todo clara luego de que se reportara que dicho criminal no aparecía bajo custodia según registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, dicho capo cumplía su condena en una prisión federal en Florida, EEUU.

Édgar Valdez “La Barbie” sí está bajo custodia, según la embajada de Estados Unidos “De ‘La Barbie’ todavía no tengo información de que haya sido puesto en libertad, es decir sigue bajo custodia″, comentó Marcelo Ebrard en una entrevista VER NOTA

A través del numero asignado a La Barbie se pudo corroborar que Édgar Valdez tenía su fecha de liberación para el 27 de julio del año 2056, sin embargo también se pudo leer “No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY) en los registros. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

En los registros oficiales aparece el nombre de "La Barbie" y la fecha de su liberación en el año 2056 (Foto: captura de pantalla/Agencia Federal de Prisiones)

Los archivos fueron consultados desde el pasado lunes 28 de noviembre, tan solo un día después el canciller Marcelo Ebrard Casaubón indicó que la embajada de Estados Unidos confirmó que La Barbie sí está bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Édgar Valdez "La Barbie" ya no está bajo custodia, según la Agencia Federal de Prisiones de EEUU Valdez Villarreal cumplía su condena en una prisión federal en Florida, a dicha persona se le asignó el número 05658-748

“De La Barbie todavía no tengo información de que haya sido puesto en libertad, es decir sigue bajo custodia pero no nos han dado de que sigue”, comentó Ebrard durante una entrevista concedida a medios durante el martes 29 de noviembre.

Durante su vida delictiva Édgar Valdez Villarreal fue un jefe de sicarios del grupo criminal los Beltrán Leyva. Fue capturado por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, delitos contra la salud y homicidio

¿Cuál fue la estrategia que se le atribuyó a “La Barbie”?

De acuerdo con reportes periodísticos y también con datos de la Procuraduría General de la República (PGR) a La Barbie se le atribuye la creación de una estrategia que todavía es utilizada por lo cárteles mexicanos.

"La Barbie" fue detenido en agosto de 2010 por la Policía Federal. (Foto: CUARTOSCURO)

Los informantes al servicio de los narcotraficantes comúnmente conocidos como halcones son una estrategia que consistía y aún consiste en reclutar a personas para que sirvan de informantes a los criminales de la delincuencia organizada. Según la PGR la estrategia fue creada por Édgar Valdez La Barbie.

"Alguien quería que se supiera": AMLO confirmó que la SRE solicitó información sobre "La Barbie" "Hay que ver si es cierto porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública, hoy se va a saber si no está preso", expresó el presidente de México

Son los encargados de avisar la presencia de autoridades como policías o militares en las zonas controladas por los cárteles. Su función principal es la de vigilar el entorno y advertir oportunamente a los narcotraficantes de la presencia de las autoridades o incluso grupos rivales.

La estrategia de los halcones ha ido cambiado conforme avanza el tiempo, sin embargo sus bases siguen siendo las mismas, a veces los informantes también pueden llevar dosis de drogas para su venta.

Los "halcones" son los responsables de advertir a los criminales de la presencia de autoridades y rivales (Foto: Guardia Nacional)

Los halcones se han vuelto un esquema socorrido por los actuales grupos delictivos pues son los ojos de los narcos.

Édgar Valdez Villarreal nació el 11 de agosto de 1973 en Laredo, Texas. Fue detenido en el 2010 en México y cinco años después fue extraditado a Estados Unidos.

De acuerdo con el portal especializado en narcotráfico InSight Crime, La Barbie podría haber llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. Édgar Valdez supuestamente proporcionó información a la DEA (Administración del Control de Drogas).

AMLO señaló que dos instituciones solicitaron datos a Estados Unidos sobre "La Barbie" (Gobierno de México)

Durante el martes 29 de noviembre en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a la situación de La Barbie y también indicó que dos instituciones solicitaron información a Estados Unidos.

“Hay que ver si es cierto, porque se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy se va a saber. Si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años”, comentó el mandatario.

