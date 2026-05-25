Shawn Mendes causa revuelo en las calles de CDMX hablando en español con fans mexicanos

El cantante canadiense visitó la Ciudad de México

Shawn Mendes recorre CDMX, comparte fotos de su visita en Instagram y reactiva entre sus seguidores las versiones sobre posibles conciertos en México, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial y un viaje previo del cantante canadiense al país en las primeras semanas de 2026 tampoco derivó en fechas confirmadas.

Las imágenes publicadas por el propio artista muestran parte de la arquitectura mexicana y su paso por las pirámides de Teotihuacán. En redes sociales, usuarios también lo ubicaron en las colonias Roma y Condesa, además de atribuirle una visita a La Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán.

PUBLICIDAD

El canadiense visitó la capital mexicana

La estancia del cantante llamó la atención porque varios fans lograron acercarse para pedirle fotos, autógrafos, abrazos y saludos grabados. En videos compartidos en plataformas como X, Facebook y TikTok, se le ve conviviendo con personas en la vía pública sin un operativo de seguridad visible.

La respuesta a la duda que disparó su visita es esta: no hay confirmación de una gira o conciertos de Shawn Mendes en México. Las teorías surgieron otra vez entre sus seguidores, pero el antecedente inmediato apunta en sentido contrario, porque durante su visita de inicios de 2026 tampoco se anunció ninguna fecha.

PUBLICIDAD

Shawn Mendes recorre CDMX y despierta rumores sobre conciertos en México sin confirmación oficial hasta el momento

Los rumores sobre conciertos reaparecen, pero siguen sin fecha oficial

La presencia de Mendes en la capital abrió nuevas especulaciones entre sus fans mexicanos, que consideran que su estancia podría estar relacionada con próximos conciertos o con el cierre de fechas para una gira. No existe ningún anuncio de promotores, recintos ni equipo del artista que confirme esa posibilidad.

La especulación creció también porque su viaje coincide con una etapa de reactivación en su carrera. Aun así, el único dato verificable por ahora es la visita misma y la actividad pública que compartió con sus seguidores.

PUBLICIDAD

El antecedente más cercano alimenta la cautela. El cantante ya había estado en México durante las primeras semanas de 2026, también en la capital, y en ese momento circularon rumores parecidos que no se tradujeron en presentaciones anunciadas.

Shawn Mendes recorre CDMX y despierta rumores sobre conciertos en México sin confirmación oficial hasta el momento (IG)

El cantante ganó fama en 2013 y debutó con Handwritten en 2015

Shawn Mendes es un cantautor y compositor que ganó popularidad en 2013 gracias a Vine, la plataforma en la que compartía versiones de canciones. Ese primer impulso digital lo llevó después a una carrera discográfica de alcance internacional.

PUBLICIDAD

Su debut formal llegó con Handwritten en 2015, álbum que alcanzó un lugar destacado en la lista Billboard 200. Después consolidó su trayectoria con discos como Illuminate y Wonder.

Usuarios identifican a Shawn Mendes en colonias Roma y Condesa, y le atribuyen una visita a la Casa Azul de Frida Kahlo (IG)

Entre las canciones con mayor alcance en su carrera aparecen “Stitches”, “Treat You Better” y “Señorita”. El músico también ha recibido varias nominaciones al Grammy y ha encabezado giras en recintos de gran capacidad.

PUBLICIDAD