Qué pasó con el festival Hell & Heaven y por qué 2023 fue la última edición

La edición de Hell & Heaven 2023 marcó un antes y un después para el festival de metal más relevante de México.
La cita, celebrada en el Foro Pegaso, terminó envuelta en una crisis organizativa sin precedentes y con un cambio de administración: el evento quedó en manos de Master Group, pero desde entonces no ha vuelto a realizarse.
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Hasta mayo de 2026, no existe anuncio de nuevas ediciones ni señales concretas de reactivación.
Qué pasó con el Hell and Heaven y qué se sabe actualmente
El festival sufrió una debacle que se manifestó en baja venta de boletos, promociones de último minuto y una ola de cancelaciones.
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Pocos días antes de la fecha de inicio, la organización liberó horarios y escenarios, alimentando la incertidumbre entre los asistentes.
La situación se agravó cuando más de 30 bandas anunciaron su retiro, denunciando falta de pago, incumplimientos contractuales, ausencia de vuelos y hospedaje, y un trato deficiente.
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Los músicos y sus representantes expusieron públicamente los problemas, lo que aceleró la pérdida de credibilidad del evento.
Actualmente, la organización a cargo de Master Group no ha logrado revertir el descrédito ni confirmar el regreso del festival. No existe información oficial sobre una futura edición; la marca permanece detenida y su retorno al panorama musical es, hasta hoy, una incógnita.
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Cómo fue el Hell and Heaven de 2023
La edición realizada del 3 al 5 de noviembre de 2023 fue escenario de múltiples fallas: accesos caóticos, servicios VIP deteriorados y cambios de horario intempestivos. Los asistentes que compraron sus entradas con anticipación se sintieron afectados por descuentos y boletos regalados en los días previos.
A pesar de las circunstancias, algunos de los principales artistas sí subieron al escenario, como Muse, Slipknot, Helloween, Guns N’ Roses y Billy Idol. Sin embargo, la presentación de Guns N’ Roses inició con más de una hora de retraso. El clima de desorganización fue compartido tanto por el público como por los medios especializados.
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La experiencia de 2023 consolidó la imagen de un festival con serias fallas de logística y comunicación, dejando un sabor amargo en la comunidad metalera mexicana.
Quiénes son los nuevos dueños de Hell and Heaven
Tras el colapso de la última edición, la operación del festival pasó a Master Group. Esta empresa asumió el control con la promesa de reconstruir la reputación del evento y ofrecer una experiencia renovada. No obstante, hasta la fecha, no se han anunciado fechas nuevas ni detalles sobre la posible reactivación del festival.
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La transición en la administración se mantiene como un hecho confirmado, pero el futuro del Hell & Heaven bajo esta nueva dirección sigue siendo incierto.
Qué bandas cancelaron en 2023
- Angra
- Emperor
- GBH
- 1914
- Accused
- Fortress Of Empyrean
- Masacre 68
- My Dying Bride
- Mudvayne
- Stabbing
- Here Comes The Kraken
- Cenotaph
- Hanabie
- Hocico
- Dragich Guitar
- Semper Acerberus
- Voltax
- Element Eighty
- Tiger Army
- Luzbel
- Images Of Eden
- Anima Tempo
- Strike Master
- Especimen
- Ill Niño
- Lockjaw
- Front Line Assembly
- Coal Chamber
La mayoría de estas bandas señalaron falta de pago, problemas logísticos y ausencia total de comunicación por parte de la organización.
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