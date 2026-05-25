Qué pasó con el festival Hell & Heaven y por qué 2023 fue la última edición

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición de Hell & Heaven 2023 marcó un antes y un después para el festival de metal más relevante de México.

La cita, celebrada en el Foro Pegaso, terminó envuelta en una crisis organizativa sin precedentes y con un cambio de administración: el evento quedó en manos de Master Group, pero desde entonces no ha vuelto a realizarse.

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Hasta mayo de 2026, no existe anuncio de nuevas ediciones ni señales concretas de reactivación.

Qué pasó con el Hell and Heaven y qué se sabe actualmente

El festival sufrió una debacle que se manifestó en baja venta de boletos, promociones de último minuto y una ola de cancelaciones.

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Pocos días antes de la fecha de inicio, la organización liberó horarios y escenarios, alimentando la incertidumbre entre los asistentes.

La situación se agravó cuando más de 30 bandas anunciaron su retiro, denunciando falta de pago, incumplimientos contractuales, ausencia de vuelos y hospedaje, y un trato deficiente.

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El comunicado de Here Comes The Kraken respecto a su cancelación en el Hell & Heaven 2023. (Captura)

Los músicos y sus representantes expusieron públicamente los problemas, lo que aceleró la pérdida de credibilidad del evento.

Actualmente, la organización a cargo de Master Group no ha logrado revertir el descrédito ni confirmar el regreso del festival. No existe información oficial sobre una futura edición; la marca permanece detenida y su retorno al panorama musical es, hasta hoy, una incógnita.

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Cómo fue el Hell and Heaven de 2023

La edición realizada del 3 al 5 de noviembre de 2023 fue escenario de múltiples fallas: accesos caóticos, servicios VIP deteriorados y cambios de horario intempestivos. Los asistentes que compraron sus entradas con anticipación se sintieron afectados por descuentos y boletos regalados en los días previos.

A pesar de las circunstancias, algunos de los principales artistas sí subieron al escenario, como Muse, Slipknot, Helloween, Guns N’ Roses y Billy Idol. Sin embargo, la presentación de Guns N’ Roses inició con más de una hora de retraso. El clima de desorganización fue compartido tanto por el público como por los medios especializados.

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La experiencia de 2023 consolidó la imagen de un festival con serias fallas de logística y comunicación, dejando un sabor amargo en la comunidad metalera mexicana.

Quiénes son los nuevos dueños de Hell and Heaven

Hace tres años fue la última edición (Hell and Heaven Open Air)

Tras el colapso de la última edición, la operación del festival pasó a Master Group. Esta empresa asumió el control con la promesa de reconstruir la reputación del evento y ofrecer una experiencia renovada. No obstante, hasta la fecha, no se han anunciado fechas nuevas ni detalles sobre la posible reactivación del festival.

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La transición en la administración se mantiene como un hecho confirmado, pero el futuro del Hell & Heaven bajo esta nueva dirección sigue siendo incierto.

Qué bandas cancelaron en 2023

Angra

Emperor

GBH

1914

Accused

Fortress Of Empyrean

Masacre 68

My Dying Bride

Mudvayne

Stabbing

Here Comes The Kraken

Cenotaph

Hanabie

Hocico

Dragich Guitar

Semper Acerberus

Voltax

Element Eighty

Tiger Army

Luzbel

Images Of Eden

Anima Tempo

Strike Master

Especimen

Ill Niño

Lockjaw

Front Line Assembly

Coal Chamber

La mayoría de estas bandas señalaron falta de pago, problemas logísticos y ausencia total de comunicación por parte de la organización.

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