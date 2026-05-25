México

Detienen a exdirector jurídico de Pueblo Nuevo, Durango, por peculado

El hombre arrestado habría presentado documentación falsa respecto a un pago de miles de pesos

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Plano detalle de una mano esposada con grilletes de metal, descansando sobre una superficie de madera. Se observa parte de un brazo con manga oscura.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de Peculado Cristhian Agustín N, quien fuera titular de asuntos jurídicos y representante legal del municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

Los hechos fueron informados el 24 de mayo por la Fiscalía Anticorrupción de Durango. El arresto fue realizado luego de que el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de Corrupción solicitó ante el Juez de Control y Enjuiciamiento la emisión de la orden de aprehensión, la cual fue concedida y ejecutada conforme a derecho.

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Las acciones por las que fue detenido

Las investigaciones señalan que en enero de 2025, Cristhian Agustín N, en calidad de director de Asuntos Jurídicos del municipio, recibió un cheque por 300 mil pesos expedido desde la cuenta oficial del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo.

El recurso estaba destinado específicamente al pago de laudos laborales. Posteriormente, el exfuncionario presentó ante la Dirección de Administración y Finanzas Municipal un escrito de comprobación de gastos, en el cual reportó haber realizado pagos parciales relacionados con diversos expedientes laborales.

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Detienen a exdirector jurídico de Pueblo Nuevo, Durango, por peculado
(Fiscalía Anticorrupción Durango)

Sin embargo, la documentación utilizada para sustentar dicha comprobación fue presumiblemente falsa, ya que la autoridad laboral informó que las cantidades referidas no fueron entregadas en los expedientes señalados.

De esta forma, presuntamente se desvió el destino específico de los recursos públicos municipales destinados al pago de laudos laborales, con el consecuente impacto negativo en las finanzas públicas y el funcionamiento adecuado del municipio.

Tras la detención, Cristhian Agustín N fue trasladado e internado en el Centro de Reinserción Social No. 1, quedando a disposición del Juez de la causa, quien determinará su situación jurídica conforme a los plazos y términos establecidos en el procedimiento penal.

Detención de “El Limones” en Durango

Por su parte, en diciembre pasado las autoridades informaron sobre la detención de un sujeto acusado de extorsionar a comerciantes.

Durango, Cártel de Sinaloa, La Mayiza, Los Cabrera, Triángulo Dorado
(FOTO: X: @OHarfuch)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la detención de Edgar “N”, alias El Limones, presunto jefe de plaza en la región Laguna de Durango y Coahuila.

El detenido es señalado como extorsionador alineado con el Cártel de Sinaloa e integrante de la célula delictiva conocida como Los Cabrera, organización que se disputa territorios dentro del llamado Triángulo Dorado.

“Su detención constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión“, detalló Harfuch en un comunicado oficial.

Las investigaciones previas al operativo revelaron que Edgar “N” era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, además de operar las finanzas de Los Cabrera. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó operaciones millonarias vinculadas a extorsión, lavado de dinero y fraude, así como la compra de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

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