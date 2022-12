Andrés García aseguró que sus hijos “van a heredar pura m***e”; Margarita Portillo y su hermana serán beneficiarias

(Foto: captura de pantalla/YouTube)

A pesar de encontrarse convaleciente, en postración y con voz débil, el actor Andrés García dio una nueva arremetida en contra de sus hijos al defender a Andrés López Portillo y su esposa Margarita Portillo que además será quien recibirá su herencia.

Pues Leonardo García, hijo del actor de 81 años, aseguró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que en una visita a su padre, este le confesó que Andrés López Portillo no le había dado dinero suficiente y además había vendido una propiedad del actor de Pedro Navaja.

Ante estos señalamientos Andrés García indicó que eran “puras pendejadas” y en cambio dijo que Margarita y su hijo Andrés han sido sus salvadores y quienes se han preocupado verdaderamente por él.

Andrés García se encuentra permanentemente conectado a un tanque de oxígeno, tras el cuadro de neumonía que lo afectó (Captura de pantalla)

“Todas esas son pendejadas de la otra parte de la familia (...) y Margarita no ha sido más que mi salvación. Margarita y Andrecito han sido los que me han salvado (...) No tengo más que agradecerles porque ellos sí se han preocupado por mi”, declaró el histrión en entrevista con el periodista Hanzel Zárate.

En cuanto a las acusaciones en contra de Margarita de ser la responsable sobre la reciente sobredosis que sufrió, el actor de telenovelas aseguró que eran injustificadas “no ha hecho mala voluntad, al contrario, Margarita siempre ha estado en contra del uso de drogas”, cosa que aseguró le viene reclamando desde hace veinte años.

“Gracias a ellos estoy aquí, sino ya me hubiera muerto”

Por otro lado uno de los temas que ha abarcado las peleas familiares, es la cuestión de quiénes serán los herederos de los bienes del actor una vez que este fallezca al mantener una relación tan ríspida con sus hijos.

Margarita Portillo ha negado que Andrés García esté incomunicado en contra de su voluntad (Instagram)

“Pero van a heredar pura madre, porque ya se los heredé a Margarita y a mi hermana (Rosa García)”, aseguró en la entrevista. Lo que confirma parte de la información presentada por Adela Micha quien dio a conocer que en el testamento figuraban su esposa, su hermana y Roberto Palazuelos.

Los tres mencionados recibirían alrededor de un 20% cada uno de la herencia total, mientras que Leonardo y su madre un 13%, así como Andrés García Jr. Algo que sobresalió fue que Andrea García, hija del actor con quien también se mantiene distanciado, no estaría contemplada.

Fue en junio cuando al dar a conocer su diagnóstico de cirrosis, también informó que había realizado cambios en su testamento.

Igualmente al ser cuestionado sobre la búsqueda de la custodia por parte de sus hijos para que estos lo cuiden en lugar de su esposa, dijo que no pensaba alejarse de Margarita al ser ella quien ha hecho gastos para mantener su salud a diferencia de sus hijos de quienes no ha recibido una visita.

En las historias que compartió Leonardo García se le puede ver conviviendo con su novia y su famoso padre (Foto: Instagram)

Aseguró también que estaba en mejores facultades mentales que hace tres años en los que estaba “locochón”, como justificación a las acusaciones sobre su estado mental y volatilidad y aseguró que tiene más credibilidad que sus hijos. “Nadie tiene derecho a sacarme de donde quiero estar”.

Cabe señalar que en días pasados, su hijo Leonardo compartió fotos en sus redes sociales como “pruebas” de que ha visitado a su famoso padre en tiempos recientes. Estas fueron publicadas durante el fin de semana del 26 y 27 de noviembre en respuesta a las diversas acusaciones tanto de su padre como de Margarita Portillo de no visitar a Andrés García.

