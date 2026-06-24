Investigan homicidio de hombre identificado como presunto objetivo prioritario e hijo de “El Negro Nava” en Playa del Carmen

Los hechos ocurrieron este martes alrededor de las 21:30 horas en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada sobre la avenida Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Playa del Carmen. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un ataque armado registrado la noche del martes en Playa del Carmen dejó como saldo un hombre muerto y provocó una movilización de corporaciones de seguridad en una de las principales zonas comerciales de la ciudad. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo inició una carpeta de investigación para determinar el móvil de la agresión y ubicar a los responsables.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada sobre la avenida Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Playa del Carmen. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron a la víctima y realizaron múltiples disparos antes de escapar.

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Elementos policiacos acudieron al lugar tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, la zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales encargados de recabar evidencias e integrar la investigación.

De acuerdo con reportes preliminares y versiones difundidas por medios locales de Quintana Roo, la víctima fue identificada como Irving M.M., de 35 años. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información detallada sobre su identidad dentro de la carpeta de investigación.

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Información preliminar citada por medios locales señala que Irving M.M. era considerado un presunto objetivo prioritario dentro de investigaciones relacionadas con actividades criminales en la región. No obstante, esa información forma parte de las líneas de investigación y deberá ser corroborada conforme avancen las diligencias ministeriales.

El antecedente familiar que forma parte de las investigaciones

Los investigadores también analizan antecedentes relacionados con el entorno familiar de la víctima. De acuerdo con reportes preliminares y versiones difundidas por medios locales, Irving M.M. era hijo de Álvaro Francisco M.C., alias “El Negro Nava”, quien fue asesinado en 2018 en la zona conocida como In House, en Playa del Carmen.

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Ese antecedente forma parte de los elementos que revisan las autoridades para establecer si existe alguna relación entre ambos casos o si el homicidio registrado esta semana responde a circunstancias distintas.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar las causas del ataque y establecer si existe alguna relación con disputas entre grupos delictivos que operan en la región.

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El homicidio ocurrió en Playa del Carmen, uno de los principales destinos turísticos de Quintana Roo y punto estratégico de la Riviera Maya. La agresión provocó la movilización de policías, agentes ministeriales y personal de servicios periciales, quienes permanecieron varias horas en el sitio realizando diligencias.

La Fiscalía estatal informó que continuará con las investigaciones para esclarecer el caso e identificar a los responsables. Como parte de las indagatorias, los especialistas analizan evidencia recabada en la escena del crimen, testimonios y registros que permitan reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos la noche del martes.

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