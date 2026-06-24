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Clima CDMX hoy miércoles 24 de junio: ¿Lloverá durante el partido de México vs. Chequia esta noche?

Las autoridades capitalinas recomiendan tomar precauciones, ya que las precipitaciones podrían coincidir con el horario del encuentro

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Aficionados de fútbol en un estadio bajo lluvia, con banderas de México y República Checa, un paraguas abierto y un teléfono mostrando el pronóstico del tiempo.
Numerosos aficionados de las selecciones de México y Chequia se congregan en un estadio de fútbol bajo un cielo nublado, algunos protegiéndose de la lluvia con un paraguas y revisando el pronóstico del tiempo en un teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este miércoles 24 de junio prevalecerá un ambiente cálido durante gran parte del día, con cielo medio nublado y aumento de nubosidad por la tarde, condiciones que favorecerán la presencia de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

De acuerdo con el boletín meteorológico de las 14:00 horas, la temperatura máxima alcanzará los 23 grados Celsius, mientras que la mínima será de 14 grados. Además, se prevén vientos de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 km/h en zonas donde se desarrollen tormentas.

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¿Lloverá durante el México vs. Chequia?

Todo indica que sí.

El reporte de la SGIRPC señala que las lluvias fuertes y la caída de granizo podrían presentarse entre las 16:00 y las 21:00 horas, especialmente en distintas zonas de la capital. Esto coincide prácticamente con el horario del partido entre México y Chequia, programado para las 19:00 horas.

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Además, la dependencia capitalina prevé:

  • Lluvias fuertes y caída de granizo entre las 16:00 y las 21:00 horas.
  • Vientos con rachas fuertes de las 16:00 a las 20:00 horas.
  • Posibles encharcamientos y afectaciones a la movilidad.
  • Reducción de visibilidad durante los episodios de lluvia intensa.

Ante este escenario, quienes tengan planeado acudir al estadio, reunirse en espacios abiertos o desplazarse por la ciudad para ver el encuentro deberán considerar tiempos adicionales de traslado.

Activan alerta por lluvias y granizo en la capital

La autoridad capitalina mantiene una vigilancia permanente sobre la evolución de las precipitaciones y exhortó a la población a mantenerse atenta a la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo que pudiera emitirse durante la tarde. El pronóstico contempla acumulados de lluvia de entre 15 y 49 milímetros en distintos puntos de la ciudad.

El boletín también advierte que la combinación de lluvia intensa, viento y granizo puede ocasionar:

  • Encharcamientos en vialidades.
  • Caída de ramas o árboles.
  • Afectaciones al tránsito vehicular.
  • Retrasos en el transporte público.
  • Incremento en los tiempos de traslado.

Estas condiciones se enmarcan dentro de la actual temporada de lluvias que afecta al Valle de México, donde las tormentas vespertinas se han vuelto frecuentes durante las últimas semanas.

Calidad del aire y condiciones del Popocatépetl

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) reportó que, a las 13:00 horas, la calidad del aire era buena en la mayor parte de la ciudad.

Por otro lado, el monitoreo del volcán Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2, sin afectaciones directas para la capital. La SGIRPC indicó que, en caso de emisión de ceniza, la pluma se desplazaría hacia el oeste, por lo que no se prevé caída significativa de material volcánico en la Ciudad de México.

Recomendaciones para esta tarde y noche

Ante el pronóstico de tormentas, las autoridades recomiendan:

  • Llevar impermeable o chamarra contra lluvia.
  • Evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.
  • No tirar basura en la vía pública para prevenir obstrucciones en coladeras.
  • Extremar precauciones al conducir.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la SGIRPC y la Sedema.

Así, todo apunta a que el partido entre México y Chequia se jugará bajo condiciones meteorológicas complicadas, con lluvias que podrían acompañar buena parte del encuentro y la salida de los aficionados.

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