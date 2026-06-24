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Qué fue de Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ del Mundial ‘México 86’ que se convirtió en un sex symbol

La actriz y cantante se hizo viral en la campaña de una cervecera que apoyaba a la Selección Mexicana, y su imagen marcó a toda una generación de aficionados

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Qué fue de Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ del mundial‘México 86’ que se convirtió en un sex symbol (RS)
Qué fue de Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ del mundial‘México 86’ que se convirtió en un sex symbol (RS)

La figura de Mar Castro, conocida como La Chiquitibum durante el Mundial México 86, sigue presente en la memoria colectiva a cuatro décadas del evento.

La actriz y cantante se hizo viral en la campaña de una cervecera que apoyaba a la Selección Mexicana, y su imagen marcó a toda una generación de aficionados.

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El regreso del Mundial a territorio mexicano este 2026 reaviva el interés por quienes, fuera de la cancha, se volvieron símbolos de la fiesta futbolera. Entre ellos destaca Mar Castro, quien actualmente reside en Los Ángeles, California, y mantiene actividad en sus redes sociales donde comparte imágenes de su vida cotidiana.

Mar Castro, de la televisión mexicana a la vida en Estados Unidos

Durante el Mundial de 1986, la campaña publicitaria que protagonizó Mar Castro se convirtió en un fenómeno de alcance nacional. La canción y la coreografía del comercial de cerveza se replicaron en estadios, reuniones y transmisiones televisivas. La imagen de Castro, animando con la porra “Chiquitibum a la bim bom ba”, fue la más recordada del spot.

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A pesar de la popularidad, Mar Castro buscó construir una carrera más allá de ese personaje. En distintas entrevistas y publicaciones, ha declarado que no deseaba quedar encasillada como La Chiquitibum. A lo largo de su trayectoria incursionó en la actuación y el canto, desarrollando una vida artística que siguió activa tras emigrar a Estados Unidos.

Mar castro chiquitibum
Mar Castro "La Chiquitibum"

La actriz ha compartido en sus redes sociales fotografías donde muestra parte de su día a día en Los Ángeles, ciudad en la que, de acuerdo con publicaciones recientes hasta 2023, continúa residiendo.

La campaña que la volvió viral antes de internet

La campaña de la cervecera, lanzada en apoyo a la selección mexicana durante México 86, trascendió generaciones. El comercial de televisión, donde Mar Castro aparece animando desde las tribunas, se viralizó en una época anterior a las redes sociales, logrando una presencia constante en medios de comunicación y conversaciones populares.

El personaje de La Chiquitibum se consolidó como un sex symbol de los años ochenta. Su imagen formó parte de la cultura popular, y hasta el día de hoy sigue siendo referencia en campañas y productos relacionados con el futbol mexicano.

En 2026, ante el regreso del Mundial a México, la marca de cerveza relanzó una campaña en homenaje a la original, incluyendo playeras conmemorativas que celebran aquel momento y el regreso del torneo al país.

Así luce Mar Castro actualmente

En las fotografías recientes que comparte en sus redes sociales, Mar Castro muestra una apariencia distinta a la que la hizo famosa en 1986. Se observa a una mujer que mantiene actividades cotidianas en Estados Unidos y que ha dejado atrás la imagen que la popularizó, aunque reconoce su impacto en la cultura futbolera mexicana.

Algunas imágenes la muestran en eventos artísticos y convivencias familiares. En mensajes publicados, Castro ha dicho que agradece el cariño de quienes la recuerdan por el Mundial, pero insiste en que su vida y carrera abarcan mucho más que aquel comercial.

El mito de La Chiquitibum en el futbol mexicano

El apodo de La Chiquitibum sigue vigente cada vez que el futbol mexicano regresa a la conversación pública. La porra que popularizó es repetida en estadios y reuniones, y el personaje ha sido objeto de homenajes y recreaciones en distintas campañas comerciales.

Mar castro chiquitibum
Mar Castro "La Chiquitibum" Foto: Cuartoscuro

Durante la campaña de 2026, la cervecera retomó la figura de La Chiquitibum para lanzar nuevos productos alusivos al evento. La nostalgia por la edición de 1986 y el regreso del Mundial mantienen vivo el recuerdo de Mar Castro como uno de los rostros emblemáticos de la afición mexicana.

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