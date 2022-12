Leonardo García acusó al hijo de Margarita Portillo de vender una propiedad histórica de Andrés García

Portillo negó que Leonardo haya acudido a intentar ver a su padre y contó que esta situación lleva años así (Foto: Instagram)

Tras las explosivas declaraciones de Leonardo García, quien en un reciente comunicado despotricó contra Margarita Portillo, esposa de Andrés García, argumentando que tiene supuestos “intereses personales o económicos”, ahora el hijo del veterano actor dio detalles del momento en que se encuentra el actor de Pedro Navaja.

Fue en una entrevista para el periodista Gustavo Adolfo Infante donde Leonardo dijo que pese al carácter de su padre, él está interesado en ayudarlo.

“(Margarita lo cuida) a veces sí y a veces no, se pelean y luego se dejan de ver, luego le habla a mi mamá y me habla a mí para que lo vayamos a ver y es a todo dar. Y luego cuando se va con ella de repente se transforma y es como si estuviera en contra de nosotros. ¿Qué harían ustedes si su papá les pide ayuda? Pues vas y le ayudas, su carácter es fuerte, lo sabemos, es explosivo, pero pues es mi papá y de alguna forma hay que entenderlo y estamos ahí para lo que se pueda ayudar”, expresó el también actor de 48 años, y especificó que este mismo año se encontró con su papá.

Leonardo dice "querer" a su padre, pese al carácter cambiante del actor (Captura de pantalla YouTube/Instagram @leonardogarciaof)

“Justamente hace cinco meses, más o menos, fuimos mi novia y yo a verlo y él me dijo que Andrés López Portillo ya había vendido “El castillo”, el hijo de Margarita”, dijo refiriéndose a la emblemática propiedad ubicada en la zona del Ajusco, en Ciudad de México.

“Consiguió un comprador para ‘El castillo’ y tengo entendido que sí (lo vendió), yo no me meto mucho porque son sus propiedades y él puede hacer con ellas y venderlas con el que quiera, es respetable: yo tengo las mías, tú tienes las tuyas y puedes hacer con tus cosas lo que tú quieras”.

Sin embargo, Leonardo contó que Andrés López Portillo no le ha mandado a Andrés García el dinero suficiente, tomando en cuenta el valor de la enorme propiedad inmobiliaria. Además mencionó que le contesta las llamadas telefónicas.

Margarita, por su parte, ha asegurado que Leonardo no visita a su padre y ni siquiera ha podido comprarle "aspirinas" en medio de su difícil estado de salud (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

“(Me dijo) ‘¿cómo ves que Andrés vendió ‘El castillo’ y hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero. Pues sí, hace un mes que no me contesta. Sólo me dio un Jeep y un millón de pesos’, dijo Leonardo García sobre la residencia valuada en aproximadamente 60 millones de pesos.

“Yo no sé qué negociaciones habrán hecho y todo, pero si tu papá te está diciendo que no te contesta el teléfono, que ya vendió ‘El castillo’ y no sabe qué hacer, luego digo ‘OK, porque el señor Andrés García es con pincitas, porque un día está muy amoroso, y otro día te quiere acribillar’, entonces así lo aceptamos, así es y así lo queremos”, abundó el actor de Ellas, inocentes o culpables.

Además, el histrión refirió que su padre le había ofrecido a él mismo la propiedad, la que en su momento rechazó, pero no “por ingratitud” como el actor de 81 años lo había declarado anteriormente.

“Yo no estoy hablando mal de nadie, no he insultado a nadie, simplemente digo que mi papá fue un hombre muy trabajador, que tiene sus propiedades, que de hecho a mí me lo ofreció hace muchos años y le dije ‘papá, te lo agradezco, quédatelo tú, todavía soy joven y puedo trabajar, te lo agradezco, mejor si el día de mañana hace falta venderlo... quédatelo tú, él luego dijo que yo lo desprecié, pero eso no es cierto, así no es. Yo creo que obré como un buen hijo”, afirmó.

Asimismo, el hermano de Andrés Jr. y Andrea García dijo que Margarita Portillo quiere mantenerlo alejado de su padre. “Yo no sé quién le está envenenando la cabeza porque no puedes hablar así de tu hijo cuando te manda bendiciones. Su mujer siempre está tratando de quitarnos del mapa”, expresó.

