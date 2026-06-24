México

Místico y Máscara Dorada buscan la gloria internacional: Van por el Campeonato de Parejas de ROH en la Arena México

El “Rey de Plata y Oro” y el joven maravilla aceptan el desafío abierto de Sammy Guevara y The Beast Mortos para un choque estelar de corte internacional en la Arena México.

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La Arena México recibe a Místico y Máscara Dorada en la función estelar del Viernes Espectacular, donde buscan conquistar el Campeonato Mundial de Parejas de ROH (CMLL)
La Arena México recibe a Místico y Máscara Dorada en la función estelar del Viernes Espectacular, donde buscan conquistar el Campeonato Mundial de Parejas de ROH (CMLL)

La Arena México recibirá a Místico y Máscara Dorada en la función estelar del Viernes Espectacular, donde buscarán conquistar el Campeonato Mundial de Parejas de ROH.

La cita es este 26 de junio de 2026 y la expectativa crece ante el reto que representan los campeones Sammy Guevara y The Beast Mortos, quienes exponen los cinturones ante el público mexicano. Los campeones de ROH lanzaron un reto abierto a cualquier pareja dispuesta a enfrentarlos en la Catedral de la Lucha Libre.

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Místico y Máscara Dorada aceptaron el desafío y ahora encabezarán una función que promete emociones internacionales y rivalidad de alto perfil. El duelo principal reúne a dos exponentes del talento nacional con figuras extranjeras de la escena independiente.

La Arena México recibe a Místico y Máscara Dorada en la función estelar del Viernes Espectacular, donde buscan conquistar el Campeonato Mundial de Parejas de ROH.
La Arena México recibe a Místico y Máscara Dorada en la función estelar del Viernes Espectacular, donde buscan conquistar el Campeonato Mundial de Parejas de ROH.

Cabe señalar que el enfrentamiento se da en medio de una cartelera que incluye duelos de relevos y luchas de Amazonas, pero todas las miradas se centran en la batalla por los cinturones de ROH. La trayectoria de Místico y la agilidad de Máscara Dorada generan expectativa entre la afición, mientras que Guevara y Mortos llegan a México con el objetivo de refrendar su dominio.

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La apuesta de Místico y Máscara Dorada por el título

Místico, ídolo del Consejo Mundial de Lucha Libre, suma una nueva oportunidad internacional a su carrera. La pareja con Máscara Dorada refuerza la representación mexicana ante campeones que han defendido títulos en distintos países. La experiencia de ambos luchadores nacionales se pone a prueba ante el estilo agresivo y la fortaleza física de los visitantes.

Máscara Dorada, conocido por su velocidad y técnica aérea, complementa a Místico en una dupla que promete acciones espectaculares. El público de la Arena México espera una noche de emociones, con la posibilidad de que los cinturones de ROH se queden en casa. La dupla mexicana llega con el respaldo de su afición y el antecedente de haber protagonizado grandes combates tanto en México como en el extranjero.

(Instagram / @cmll_mx)
(Instagram / @cmll_mx)

Por su parte, Guevara y The Beast Mortos, campeones en la escena independiente, arriban con la etiqueta de favoritos tras lanzar el reto abierto. El dominio físico y la táctica de equipo han sido claves en sus defensas anteriores. La lucha contra Místico y Máscara Dorada representa una prueba ante una de las aficiones más exigentes del mundo.

Un evento internacional para la Arena México

La función del próximo 26 de junio incluye, además de la lucha por el Campeonato de Parejas de ROH, encuentros de relevos y una batalla especial de Amazonas. El cartel busca combinar la tradición mexicana con la presencia de atletas internacionales, consolidando a la Arena México como punto de referencia en la lucha libre global.

Información relevante del cartel

Evento principal:

  • Campeonato Mundial de Parejas ROH
    • Retadores: Místico y Máscara Dorada
    • Campeones: The Beast Mortos y Sammy Guevara

Lucha semifinal en relevos:

  • Flip Gordon y Titán vs. Volador Jr. y Hechicero

Evento especial:

  • Star Jr., Xelhua y Star Black vs. Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja

Tercera lucha:

  • Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario vs. Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. y Hijo del Villano III

Segunda lucha (de Amazonas):

  • Tessa Blanchard y Garra Negra vs. Persephone y Xekya

Primera lucha en relevos de una caída:

  • H. del Pantera y Pantera Jr. vs. Infarto y Cerebro Negro Jr.

La directiva del Consejo Mundial de Lucha Libre apuesta por eventos que reúnan campeonatos extranjeros y figuras de distintas promociones. La presencia de títulos de ROH y luchadores como Guevara y Mortos refuerza los lazos con empresas internacionales y acerca a la afición mexicana a las principales rivalidades del circuito independiente.

(Instagram / @cmll_mx)
(Instagram / @cmll_mx)

Místico y Máscara Dorada buscan aprovechar el escenario para sumar un nuevo logro a su trayectoria. La Arena México será testigo de una batalla que puede definir el rumbo de los campeonatos de parejas en la escena internacional.

En la previa, la afición responde con una gran entrada y expectativa por ver a sus ídolos ante rivales foráneos. La combinación de estilos y la posibilidad de una victoria nacional convierten el evento en una cita obligada para los seguidores de la lucha libre.

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