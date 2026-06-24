Yalitza Aparicio luce abdomen marcado y su transformación genera debate entre fans: “Se hizo fresa”

(Instagram)

La actriz Yalitza Aparicio sorprende a sus seguidores tras compartir el 23 de junio una imagen en la que muestra un notorio cambio físico, luciendo un abdomen marcado.

Las reacciones en redes sociales no tardaron y colocaron a la protagonista de Roma entre las tendencias del entretenimiento digital.

El cambio físico de Yalitza Aparicio genera conversación

Aparicio suma más de 2 millones de seguidores en Instagram. En la última publicación, la actriz aparece frente al espejo con un top blanco y pantalón de mezclilla, mostrando su transformación física. El post supera los 100 mil “me gusta” en menos de 24 horas.

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Usuarios de redes sociales destacan el ejercicio y disciplina de Yalitza Aparicio.

Algunos comentarios la felicitan: “Estás increíble”, “Bellísima” y “Divina”.

(Instagram)

Otros usuarios critican el atuendo y el corte de pelo: “Ya la perdimos, ya se hizo fresa, ven como el dinero sí cambia a la gente”, escribe una cuenta, mientras otra señala:

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“¿Pues no que era nuestra representante indígena de México? Anda queriendo cambiar sus raíces con ese atuendo y corte de pelo, ya nomás falta que se lo quiera pintar de güero”.

La actriz no responde a los comentarios polémicos y mantiene su actividad habitual en Instagram.

Comentarios en redes: elogios y críticas a la imagen pública

La publicación de Aparicio desata debate sobre la representación y los estereotipos en torno a las figuras públicas mexicanas.

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Mientras algunos seguidores celebran su evolución, otros cuestionan si el cambio de estilo contradice la imagen de mujer indígena que ha defendido desde su aparición en el cine.

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Una usuaria escribe: “Ya la perdimos, ya se hizo fresa”, y el mensaje suma decenas de respuestas divididas entre el apoyo y la crítica.

Las críticas a Yalitza Aparicio y su defensa de la identidad indígena

Desde su debut en Roma, Yalitza Aparicio enfrenta comentarios sobre su origen y apariencia. En entrevista con Crear Transforma, Aparicio recuerda que en su infancia admiraba los tonos de piel más oscuros y nunca pensó que esto pudiera ser motivo de rechazo.

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(Facebook Yalitza Aparicio)

“Yo no sabía que el color de mi piel era malo, al contrario, cuando era muy pequeña mi papá era basquetbolista y llegaban las chicas de Pinotepa Nacional a jugar a la Mixteca. Yo decía: ‘Si yo tuviera ese color de piel seguro sería tan alta como ellas’ y ‘si yo tuviera ese color de piel seguro jugaría basquet increíblemente como ellas’”, afirmó la actriz en el pasado.

Aparicio sostiene una postura firme ante las críticas y utiliza sus redes sociales para reafirmar el orgullo por sus raíces:

“Me encanta mi tono de piel, porque me recuerda al café que me despierta por las mañanas, y por qué no, a la canela que complementa su sabor”, escribe en una publicación.

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