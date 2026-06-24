México

Yalitza Aparicio luce abdomen marcado y su transformación genera debate entre fans: “Se hizo fresa”

La actriz de ‘Roma’ sorprendió tras la publicación que hizo

Guardar
Google icon
Yalitza Aparicio -México- 24 junio
(Instagram)

La actriz Yalitza Aparicio sorprende a sus seguidores tras compartir el 23 de junio una imagen en la que muestra un notorio cambio físico, luciendo un abdomen marcado.

Las reacciones en redes sociales no tardaron y colocaron a la protagonista de Roma entre las tendencias del entretenimiento digital.

El cambio físico de Yalitza Aparicio genera conversación

Aparicio suma más de 2 millones de seguidores en Instagram. En la última publicación, la actriz aparece frente al espejo con un top blanco y pantalón de mezclilla, mostrando su transformación física. El post supera los 100 mil “me gusta” en menos de 24 horas.

PUBLICIDAD

Usuarios de redes sociales destacan el ejercicio y disciplina de Yalitza Aparicio.

Algunos comentarios la felicitan: “Estás increíble”, “Bellísima” y “Divina”.

Yalitza Aparicio -México- 24 junio
(Instagram)

Otros usuarios critican el atuendo y el corte de pelo: “Ya la perdimos, ya se hizo fresa, ven como el dinero sí cambia a la gente”, escribe una cuenta, mientras otra señala:

PUBLICIDAD

“¿Pues no que era nuestra representante indígena de México? Anda queriendo cambiar sus raíces con ese atuendo y corte de pelo, ya nomás falta que se lo quiera pintar de güero”.

La actriz no responde a los comentarios polémicos y mantiene su actividad habitual en Instagram.

Comentarios en redes: elogios y críticas a la imagen pública

La publicación de Aparicio desata debate sobre la representación y los estereotipos en torno a las figuras públicas mexicanas.

Yalitza Aparicio
(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Mientras algunos seguidores celebran su evolución, otros cuestionan si el cambio de estilo contradice la imagen de mujer indígena que ha defendido desde su aparición en el cine.

Una usuaria escribe: “Ya la perdimos, ya se hizo fresa”, y el mensaje suma decenas de respuestas divididas entre el apoyo y la crítica.

Las críticas a Yalitza Aparicio y su defensa de la identidad indígena

Desde su debut en Roma, Yalitza Aparicio enfrenta comentarios sobre su origen y apariencia. En entrevista con Crear Transforma, Aparicio recuerda que en su infancia admiraba los tonos de piel más oscuros y nunca pensó que esto pudiera ser motivo de rechazo.

Yalitza Aparicio
(Facebook Yalitza Aparicio)

“Yo no sabía que el color de mi piel era malo, al contrario, cuando era muy pequeña mi papá era basquetbolista y llegaban las chicas de Pinotepa Nacional a jugar a la Mixteca. Yo decía: ‘Si yo tuviera ese color de piel seguro sería tan alta como ellas’ y ‘si yo tuviera ese color de piel seguro jugaría basquet increíblemente como ellas’”, afirmó la actriz en el pasado.

Aparicio sostiene una postura firme ante las críticas y utiliza sus redes sociales para reafirmar el orgullo por sus raíces:

“Me encanta mi tono de piel, porque me recuerda al café que me despierta por las mañanas, y por qué no, a la canela que complementa su sabor”, escribe en una publicación.

Temas Relacionados

Yalitza Apariciomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena denuncia “injerencia extranjera” en Colombia tras derrota del Pacto Histórico

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, expresa solidaridad con Iván Cepeda y denuncia interferencia

Morena denuncia “injerencia extranjera” en Colombia tras derrota del Pacto Histórico

3 deliciosas recetas de guacamole mexicano: la tradicional, la verde y la crujiente

Te decimos cómo hacerlas, rápido, con ingredientes económicos y desde casa

3 deliciosas recetas de guacamole mexicano: la tradicional, la verde y la crujiente

¿Por qué el fentanilo es considerado una de las drogas más peligrosas del mundo? Su presencia en el mercado ilícito enciende alertas globales

Desde 2016, en Estados Unidos se han registrado entre 50 mil y 80 mil muertes anuales por sobredosis de este sustancia

¿Por qué el fentanilo es considerado una de las drogas más peligrosas del mundo? Su presencia en el mercado ilícito enciende alertas globales

República Checa vs México EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase como líder del grupo A

La Selección Mexicana buscará los nueve puntos, mientras que los checos llegan con la obligación de ganar si quieren avanzar a los dieciseisavos de final

República Checa vs México EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase como líder del grupo A 

México llega como líder ante Chequia, pero con un ataque endeble

A un Mundial vas a ganar y trascender, la selección debe recurrir a su mejor once para potenciar en un partido

México llega como líder ante Chequia, pero con un ataque endeble
MÁS NOTICIAS

NARCO

La guerra olvidada de Tepito: el cártel original que fue desplazado y dio paso a La Unión

La guerra olvidada de Tepito: el cártel original que fue desplazado y dio paso a La Unión

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

José Isaías fue a la playa de Mazatlán para festejar con dos amigos desde Querétaro: fue hallado sin vida un año después

Detienen a “El Rojo”, presunto líder de narcomenudistas de La Unión Tepito en la CDMX

Tres casos, una misma exigencia: familiares claman por la aparición de Roxana, Karime y Wenceslao en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris quiere comprar al Pato Merlín para que sea la mascota de Ring Royale 2: esta es la casi millonaria oferta

Poncho de Nigris quiere comprar al Pato Merlín para que sea la mascota de Ring Royale 2: esta es la casi millonaria oferta

Primo de Julián Figueroa pide paz entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón: “Que todos puedan convivir con el niño”

Multa por tomar u orinar en la calle durante el Mundial 2026: ¿qué pasa si te detienen y cuánto cuesta la falta?

Kenia Os le hace ‘el feo’ a Anahí, Dulce María y Maite Perroni, pero fans de RBD contraatacan: “Saliste de YouTube”

Diego Boneta queda en shock tras enterarse de supuestas complicaciones de salud de Luis Miguel

DEPORTES

República Checa vs México EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase como líder del grupo A 

República Checa vs México EN VIVO desde el Mundial 2026: el Tri busca mantener el invicto en la primera fase como líder del grupo A 

Qué fue de Mar Castro, ‘La Chiquitibum’ del mundial ‘México 86’ que se convirtió en un sex symbol

México llega como líder ante Chequia, pero con un ataque endeble

Los únicos 4 jugadores de México que no han jugado durante este Mundial 2026

Liga Mx Femenil propone nuevo formato para el Apertura 2026: ¿cómo funcionaría?