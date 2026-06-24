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Poncho de Nigris quiere comprar al Pato Merlín para que sea la mascota de Ring Royale 2: esta es la casi millonaria oferta

El influencer lanzó una millonaria propuesta por el ave viral del Mundial 2026 y aseguró que busca convertirlo en la imagen de su evento de combates

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Poncho De Nigris revela que busca comprar al Pato Merlín para convertirlo en la mascota oficial de Ring Royale 2, el evento de peleas entre influencers.
Poncho De Nigris revela que busca comprar al Pato Merlín para convertirlo en la mascota oficial de Ring Royale 2, el evento de peleas entre influencers.

Poncho De Nigris volvió a causar conversación en redes sociales luego de revelar su intención de comprar al famoso Pato Merlín para convertirlo en la mascota oficial de Ring Royale 2, el evento de peleas entre influencers que tuvo gran impacto durante su primera edición.

El regiomontano compartió una serie de mensajes donde dejó claro que su interés por el ave no es una broma y que está dispuesto a pagar una importante cantidad para integrarlo al proyecto. La propuesta surgió después de que Merlín se convirtiera en uno de los personajes más comentados del Mundial 2026.

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La ocurrencia de Poncho rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, especialmente por la manera en la que destacó el valor mediático del pato y su popularidad actual.

Poncho De Nigris aumenta la oferta por el famoso pato

El creador de contenido afirma en redes sociales que su interés por el Pato Merlín no es broma y que pagará una cantidad para integrarlo al proyecto.
El creador de contenido afirma en redes sociales que su interés por el Pato Merlín no es broma y que pagará una cantidad para integrarlo al proyecto.

A través de sus redes sociales, Poncho De Nigris explicó que quiere al ave para darle un lugar especial dentro de Ring Royale 2. En uno de sus primeros mensajes escribió:

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“No me importa el nombre, lo quiero para que sea la mascota de @ringroyale pago medio millón por él. Pasando el mundial retiro mi oferta”.

El creador de contenido también comentó que, desde su perspectiva, la fama del pato podría cambiar después del torneo internacional. En sus publicaciones señaló que Merlín podría perder relevancia una vez terminado el Mundial porque “El pato va a pasar de moda acabándose este mundial”.

Sin embargo, lejos de reducir su interés, Poncho incrementó la propuesta. En su mensaje más reciente aseguró que ya existe comunicación con representantes del ave y elevó la cantidad ofrecida.

“Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato Merlín. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acercamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800,000 mil. Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias”

El Pato Merlín, el fenómeno viral que nació en las calles

La propuesta surge tras el auge del Pato Merlín como personaje viral del Mundial 2026 y su popularidad en redes sociales. (Ilustración: Jesús Aviles)
La propuesta surge tras el auge del Pato Merlín como personaje viral del Mundial 2026 y su popularidad en redes sociales. (Ilustración: Jesús Aviles)

La historia del Pato Merlín comenzó cuando la familia Gómez, comerciantes ambulantes de la Ciudad de México, empezó a llevar al ave vestida con la camiseta de la Selección Mexicana a distintos eventos y celebraciones.

Su popularidad creció después de ser captado en las calles tras la victoria de México sobre Sudáfrica, momento que lo convirtió en una especie de mascota no oficial del equipo nacional y en una figura inesperada del Mundial 2026.

La fama del pato lo llevó a programas de televisión, entrevistas y hasta a la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde apareció junto a su familia. Además, su imagen fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para proteger su uso comercial.

Ring Royale busca repetir el éxito con una nueva edición

⁠¿A qué hora es la pelea de Nicola Porcella vs Aldo de Nigris en el Ring Royale 2026?
Ring Royale

La propuesta de Poncho De Nigris llega después del impacto que tuvo Ring Royale, un evento de boxeo entre influencers, conductores y creadores de contenido que se convirtió en uno de los espectáculos digitales más comentados del año.

Con la intención de sumar un elemento llamativo, el regiomontano busca que el Pato Merlín sea parte de la identidad del proyecto y acompañe la nueva edición del evento.

Mientras tanto, la presencia del ave en escenarios deportivos sigue generando conversación. Incluso surgió la posibilidad de que asistiera a un partido del Mundial gracias a una invitación con boletos para la familia, aunque las reglas de FIFA limitan el acceso de animales a los estadios, excepto en casos de asistencia.

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