José Isaías fue a la playa de Mazatlán para festejar con dos amigos desde Querétaro: fue hallado sin vida un año después

José Isaías García Rosey tenía 23 años cuando regresaba de festejar en Mazatlán junto con dos amigos el 7 de abril de 2025 cuando ya no se supo nada de él, hasta que fue hallado en una fosa en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia Foto: Facebook familia García

José Isaías García Rosey fue localizado sin vida en La Concordia, Sinaloa, más de un año después de su desaparición, un caso que dejó sin rastro a tres jóvenes de Querétaro que viajaron a Mazatlán por vacaciones y que todavía mantuvo sin información pública sobre el paradero de los otros dos acompañantes.

La identificación ocurrió después de trabajos periciales y pruebas de genética forense aplicadas a restos hallados en una fosa clandestina de la comunidad de El Verde. En ese punto, autoridades y colectivos habían documentado al menos 25 cuerpos desde la localización previa de 10 mineros privados de la libertad por un grupo armado en el municipio de Concordia.

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José Isaías tenía 23 años y era originario de San Juan del Río, Querétaro. Había sido reportado como desaparecido desde el 7 de abril de 2025, cuando regresaba de Mazatlán junto con los hermanos Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, con quienes había viajado para celebrar un cumpleaños.

La comunicación con los tres se perdió cuando transitaban por Concordia. Después de eso, sus familias presentaron los reportes de desaparición y comenzaron la difusión de fichas de búsqueda.

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El hallazgo ocurrió en una fosa clandestina de El Verde

Los restos de José Isaías fueron extraídos de una fosa clandestina ubicada en El Verde, una comunidad de Concordia donde en meses recientes se localizaron decenas de cuerpos. En ese mismo sitio también fueron encontrados tres cuerpos el pasado 9 de mayo, aunque en un primer momento no pudieron ser identificados en el lugar.

La confirmación de que uno de esos restos correspondía al joven queretano cerró una búsqueda de 14 meses. La noticia abrió el proceso de duelo para su familia, que durante más de un año mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida.

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Colectivos de búsqueda y familiares lamentaron la forma en que terminó el caso. En uno de los mensajes difundidos tras la identificación señalaron: “Ninguna madre debería de buscar a su hijo por debajo de la tierra, ninguna madre debería de rascar con sus propias uñas para recuperar a su hijo”.

También se difundió un mensaje de despedida de uno de sus tíos, quien escribió: “Hoy despedimos con el corazón roto a mi sobrino José Isaías García Rosey que después de más de 1 año desaparecido, volvió a casa, y ya está descansando. Agradezco a todos los que nos apoyaron compartiendo su ficha de búsqueda y difundiendo la información. Descanse en paz el torito”.

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La identificación fue dada a conocer además por el colectivo Desaparecidos Querétaro, que exigió justicia por la muerte del joven y el esclarecimiento de los hechos.

Santiago y Carlos Enrique siguieron desaparecidos

Hasta el cierre de la información, no se había informado públicamente el paradero de Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez. Las autoridades tampoco habían dado a conocer avances oficiales sobre su localización, aunque continuaba el trabajo de identificación de los otros dos cuerpos hallados en la misma fosa.

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Esa línea no descartaba que pudieran corresponder a los dos hermanos desaparecidos junto a José Isaías en abril de 2025. La ausencia de resultados mantuvo activo el llamado de familiares y colectivos para seguir con las labores de búsqueda.

La familia de los jóvenes incluso realizó una protesta durante la presentación del tren México-Querétaro encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La manifestación buscó visibilizar la falta de respuestas en un caso que se prolongó por más de un año.

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La desaparición ocurrió después de un viaje vacacional a Mazatlán. Los tres jóvenes salieron de Querétaro, llegaron al puerto para celebrar un cumpleaños y emprendieron el regreso el 7 de abril de 2025, pero nunca llegaron a su destino.

El caso se sumó a otros reportes de personas desaparecidas en Sinaloa vinculados con viajes al puerto. Entre ellos apareció el de Carlos Emilio Galván, originario de Durango, visto por última vez el 5 de octubre de 2025 en el restaurante Terraza Valentino, en la Zona Dorada de Mazatlán.

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También se recordó otro hecho registrado en febrero de 2025, cuando seis turistas originarios del Estado de México fueron reportados como desaparecidos. De ese grupo, una mujer y una menor de edad fueron dejadas en libertad, mientras Óscar García Hernández, Omar Alexis Ramírez Sabino, Javier Ramírez Sabino y Gregorio Ramírez Sabino permanecieron desaparecidos.

José Isaías García Rosey, de 23 años y originario de San Juan del Río, fue identificado sin vida tras desaparecer el 7 de abril de 2025 en Concordia, Sinaloa.

Los restos fueron localizados en una fosa clandestina de El Verde, donde se habían reportado al menos 25 cuerpos.

Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, quienes viajaban con él desde Mazatlán, siguieron sin paradero informado públicamente.