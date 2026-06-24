Primo de Julián Figueroa pide paz entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón: “Que todos puedan convivir con el niño”

(Instagram/Ernesto buitrón news yt/INstagram)

El primo de Julián Figueroa, Federico Figueroa, pidió a Imelda Garza y a Maribel Guardia que busquen la reconciliación por el bienestar del hijo de Julián, durante un encuentro reciente con la prensa.

La solicitud surgió mientras enfrentaban el tema de la tutela del menor y las tensiones familiares que han sido públicas desde la muerte del cantante.

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Federico Figueroa pidió que Maribel e Imelda lleguen a un acuerdo

En declaraciones recogidas por Ernesto Buitrón, Federico Figueroa sostuvo que el objetivo es que “todos puedan convivir con el niño”, y subrayó que tanto la madre como la abuela tienen derecho y deseo de estar presentes en la vida del menor.

Con alberca y una capilla creada para la primera comunión de José Julián: este es el rancho de más de 50 millones de pesos que pelean Imelda Tuñón y Maribel Guardia (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

“El niño está chiquito, al final de cuentas crece con todo esto y es el que menos culpa tiene”, dijo el primo del fallecido intérprete.

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Durante la conversación con los medios, Federico Figueroa insistió en que no existe conflicto con Maribel Guardia y rechazó versiones sobre supuestos desacuerdos:

“Con Maribel tenemos una excelente relación, mi papá igual desde hace muchos años y eso es una mentira”, apuntó.

Sobre Imelda Tuñón, afirmó que ella cuenta con su contacto y reiteró su disposición para colaborar en caso de ser necesario: “Ella sabe, le hemos comentado y cuando falleció mi primo se le comentó que lo que sea y le pasé mi número, le pasé todo”.

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Maribel Guardia e Imelda Tuñón viven una polémica por cuestiones legales (Infobae - Jesús Aviles)

Federico también aclaró que su familia ha ofrecido ayuda y apoyo constante, y negó cualquier distancia con la mayoría de sus primos, salvo con José Manuel Figueroa:

“Con el único que no tengo contacto es con José Manuel”, señaló, pero marcó que tampoco existe animadversión: “No tengo nada contra él. También le deseo lo mejor y que se le regrese lo bueno o malo que haga”.

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“Que esto llegue a buen puerto”: Federico Figueroa sobre la familia

El primo de Julián Figueroa lamentó el nivel de exposición pública del conflicto familiar y la manera en que las redes sociales han amplificado la polémica.

“Es una tristeza. A mí lo que me importa es mi sobrino, que esté bien. Realmente no me puedo meter mucho porque una es la abuela, otra es la mamá”, comentó.

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(FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Federico recordó la cercanía con Julián y la relación que ambos mantenían con sus padres y tíos.

“Yo sí deseo de todo corazón que pueda llegar a buen puerto esto tan delicado que está pasando”, expresó. Dijo que su prioridad es que el menor crezca en un entorno donde pueda convivir con ambas partes de la familia.

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Al cierre, Federico Figueroa reiteró: “A Maribel, a Imelda y a todos, que llegue a buen puerto esto y que al final de cuentas todos puedan convivir con el niño”.